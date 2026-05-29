Sosyalist Enternasyonal: Özgür Özel'in liderliğini tanımaya devam edeceğiz

Sosyalist Enternasyonal, CHP’yi etkileyen son gelişmelere ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. 28 Mayıs 2026 tarihli açıklamada, Sosyalist Enternasyonal’in Etik Komitesi’nin 27 Mayıs’ta yaptığı olağanüstü toplantıda aldığı oybirliği kararına atıf yapıldı.

Açıklamada, Sosyalist Enternasyonal’in CHP ile uzun yıllara dayanan “verimli ve güçlü” bir ilişkiye sahip olduğu belirtilerek, geçmişte Kemal Kılıçdaroğlu dahil birçok CHP lideriyle iş birliği yapıldığı ifade edildi.

CHP’nin son kongre süreçlerini yakından izlediğini ve Özgür Özel’in genel başkan seçildiği kongrelerde demokratik ve kapsayıcı prosedürlerin işletildiğine tanıklık ettiğini bildirdi.

Sosyalist Enternasyonal, “dayanaksız butlan kararı” olarak nitelediği sürece ilişkin gelişmeleri izlemeyi sürdüreceğini belirterek, Özgür Özel ile tam dayanışma içinde olduğunu vurguladı:

“Türkiye’deki üye partimiz CHP ile uzun yıllara dayanan verimli bir ilişkimiz bulunmaktadır. Yıllar boyunca Kemal Kılıçdaroğlu dahil birçok CHP lideriyle iş birliği yaptık.

Sosyalist Enternasyonal, Özgür Özel’in genel başkan seçildiği son CHP kurultaylarına aktif şekilde katılmış ve süreçleri yakından izlemiştir. Kurultay süreçlerinin demokratik ve kapsayıcı şekilde yürütüldüğüne tanıklık edilmiştir.

Son kurultaylarda Özgür Özel’e karşı aday olmamayı tercih eden Kemal Kılıçdaroğlu, önceki kurultayları ve partinin seçilmiş yönetimini geçersiz sayan ‘butlan’ kararının ortaya çıkardığı sürecin yönetilmesi konusunda önemli bir tarihsel sorumluluğa sahiptir.

Üye partilerimizden birini etkileyen bu kritik süreçteki tüm gelişmeler ve örgütümüz içindeki benzer örnekler dikkate alınarak, Sosyalist Enternasyonal; dava kabul edilebilir ve uzlaşı temelinde çözüme kavuşana kadar Özgür Özel’i ve CHP’nin demokratik yollarla seçilmiş mevcut yönetimini tanımayı sürdürecektir.

Sosyalist Enternasyonal, Kemal Kılıçdaroğlu’na; şeffaf, demokratik, kapsayıcı ve hizipçi bir yaklaşım izlenimi yaratabilecek disiplin süreçlerinden uzak bir şekilde derhal olağanüstü kurultay toplaması çağrısında bulunmaktadır.

Sosyalist Enternasyonal, temelsiz ‘butlan’ kararıyla ilgili gelişmeleri takip etmeyi sürdürecek ve bu zorlu süreçte Özgür Özel ile tam dayanışma içinde olduğunu ifade etmektedir.”

(HA)