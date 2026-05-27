Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi

CHP lideri Özgür Özel, mutlak butlan nedeniyle bir kez daha genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt verdi. Sözcü gazetesine konuşan Özel, "Diyelim ki biz kurultay kararı aldık ama Ak Parti yargısı engel oldu. O zaman da o kararın karşısında birlikte duralım. CHP’yi mahkeme kararları değil, CHP’nin kendisi şekillendirir." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun kurultay tarihi ile ilgili olarak tedbir kararı nedeniyle beklenmesi gerektiğini belirterek "Elimde ols ayarın yaparım" yönünde sözlerine karşılık Özel, "Olağan ya da olağanüstü kurultay, yeni bir kurucu işlemdir. Dolayısıyla tedbir olması kurultay yapılmasına engel değildir. Mesele niyet meselesidir. Diyelim ki biz kurultay kararı aldık ama Ak Parti yargısı engel oldu. O zaman da o kararın karşısında birlikte duralım. CHP’yi mahkeme kararları değil, CHP’nin kendisi şekillendirir. Siyaset şekillendirir. Ayrıca 45 gün sonra kurultay yapılması için hiçbir hukuki engel yoktur, yapmanın 3-4 farklı yolu vardır. Yeter ki niyet olsun." dedi.

Özel, parti binasında yaşananlara ilişkin olarak ise "Saat 12.00’de görüşüp müzakere edeceklerdi. Ancak Kemal Beyin görevlendirdiği o 2 arkadaş sabah 7’de arkalarına mafyatik grupları alıp partimizin kapısına dayandı. Okuduğum kadarıyla Kemal Bey, o arkadaşları sabah 7’de partiye kendisinin göndermediğini söylemiş. İnanamadım. 12’de müzakere varken sabah 7’de hem mafyatik hem de Erdoğan destekçisi bir grupla partinin basılması uzlaşmacı bir tavır mıdır? Ayrıca o milletvekillerinin de tek başlarına içeri girme talebi olmadı, mafyatik gruplarla girmek istediler. İçeride de çok öfkeli bir kalabalık vardı. İçeri girselerdi çok kötü görüntüler ortaya çıkacaktı." diye konuştu.

