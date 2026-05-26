Müslim Sarı’dan Özgür Özel’in ön seçim çağrısına yanıt

Eski CHP İstanbul Milletvekili ve 56 kişiyle toplanması beklenen CHP PM'deki isimlerden biri olan Müslim Sarı, mutlak butlan kararıyla 'tedbiren' CHP Genel Başkanlığı'na dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaretinin ardından Özgür Özel'in ön seçim çağrısına ilişkin konuştu, "Bundan sonrasını ben siyasi polemik olarak görüyorum. Yani yol bellidir, yol haritası bellidir, yapılacaklar bellidir. Bu çerçevede ilerleyeceğiz biz" dedi.

Sarı, parti genel merkezinde yürütülen hazırlıkların sürdüğünü, hafta sonu kitlesel bir toplantı planlandığını ve örgütsel çalışmaların günlük akış içinde devam ettiğini aktardı.

Özgür Özel’in İzmir’de dile getirdiği ön seçim çağrısına ilişkin değerlendirmesinde ise Sarı, kurultay süreci ve yol haritasına dair daha önce diyalog kurulmak istendiğini ancak bu girişimlerin karşılık bulmadığını savundu. Bu noktadan sonra yaşanan tartışmaları siyasi polemik olarak gördüğünü, izlenecek yol ve yapılacakların net olduğunu vurguladı.

Özel'den Kılıçdaroğlu'na çağrı: Genel başkanı 2 milyon CHP'li seçsin

(EMK)