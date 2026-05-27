Kemal Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır

Kurultayda kaybettiği CHP’nin genel başkanlık görevine hukuksuz mahkeme kararıyla dönen Kemal Kılıçdaroğlu gazetecilerle bayramlaştı. Sonrasında da gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

Konuşmasına, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı bayram telefonlaşması ile başlayan Kılıçdaroğlu, "Sayın Bahçeli'yle her bayram bayramlaşıyorduk. Bayramlaşmada başka bir konuda konuşmadık. İyi niyetli mesajları oldu, bizim de iyi niyetli mesajlarımız oldu ve telefonları kapattık.” dedi.

Özgür Özel'le henüz görüşmediğini belirterek “Ama olur niye olmasın, bayramlaşma da olur. Biz düşman değiliz ki aynı partide görev yapan iki kişiyiz. Ayrışmak, kavga etmek, ayrışmayı dönülemez noktalara taşımak doğru değil.” diye konuştu.

CHP için kurultay tarihi Bahçeli'den geldi

Sonrasında da şöyle devam etti:

“Bizim partinin itiraz kültürü var, bu partiyi diri tutar. Her öneriyi siyasetçilerin değerlendirmesi onların görevleri arasındadır. Önerilere bakılır, değerlendirilir. Katılırsınız veya katılmazsınız ama birlikte çalıştığınız arkadaşlarla birlikte oturur konuşursunuz, tartışırsınız.

Kurultay yapacağız, kurultaysız bir parti olur mu? Bunun için yasal zeminde yapılması lazım. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır. Kuşkusuz bu hukukçuların alanında. Hukukçu arkadaşlarla bir araya geleceğiz, en kısa sürede kurultayı nasıl yaparız diye konuşacağız.

Genel başkanın nasıl seçileceği belli. Siz kurultayı devre dışı bırakamazsınız. Genel başkanları kurultaylar seçer. Ben davanın tarafı değilim. Bize böyle bir karar geldi.

Her şeyin yasal zeminde yapılması lazım. Grup başkanlarının seçilmesi, grup başkanvekillerinin seçilmesi, kurultayların yapılması, delegelerin seçilmesi, Parti Meclisi'nin seçilmesi, hepsinin hukuk zemininde yapılması lazım.

Bir parti yönetimi hukuk içinde, ciddiyetle yapılır. Siz dedikodularla, birisinin talebiyle bir şey yapamazsınız. İhracın koşulları vardır. Bir kişiyi tutup ‘Bunu beğenmedim, partiden ihraç edeyim’ diye bir şey yok. Kurallara uymak zorundasınız. İhraç varsa açarsınız partinin tüzüğünde hangi gerekçelerle ihraç edilir, bakarsınız.”

Polis müdahalesi için partilileri suçladı

Kılıçdaroğlu, genel merkeze polis müdahalesiyle ilgili de konuştu. “Hiçbir dönemde olmayan bir gerçekle karşılaşıyoruz. Bir partinin kapısı mı kapatılır vatandaşa, milletvekiline. Orası kimsenin mülkiyetinde değildir, halka ait bir yer orası. Açarsınız kapıyı, çay kahve ikram edersiniz.” diyen Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

"İnsani davranışlar varken birbirimizi kırmanın ne mantığı var? Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir şey

Ben de içim burkularak izledim. Olmamalıydı. Genel Merkezde akıl tutulması yaşandı.

Medyanın tek taraflı yayın yaptığını gayet iyi biliyorum. Allah akıl fikir versin, hiç söylemediğim, düşünmediğim şeyler yazıldı çizildi. Halka doğru bilgileri verecek medya.

İş mazbata değil, siz yargı kararını bir köşeye atamazsınız. Mahkeme kararına uyacağız. Benim elimde olsa yarın sabah kurultaya giderim. Hukukçu olmadığım için bilmiyorum ama hukukçulara soracağız. CHP, kuruluşundaki ahlaki kodlara yeniden kavuşmak zorundadır.

Ben Özgür Bey'le özel bir tartışmaya girmek istemem. Önümüzdeki süreçte Parti Meclisi'ni toplayacağız, yolumuza devam edeceğiz.”

Özel: Yeni parti yok

(HA)