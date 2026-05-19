HABER
YT: Yayın Tarihi: 19.05.2026 09:47 19 Mayıs 2026 09:47
 ~  SG: Son Güncelleme: 19.05.2026 09:52 19 Mayıs 2026 09:52
Okuma Okuma:  2 dakika

Özgür Özel ve Keskin Bayındır hakkında dokunulmazlık tezkeresi

Özel ve Bayındır hakkındaki, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.

BİA Haber Merkezi

TBMM Başkanlığına, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır'a ait 2 dokunulmazlık dosyası sunuldu.,

AA'nın geçtiği habere göre, Özel ve Bayındır hakkındaki, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.

Güncel haberlere göre Özgür Özel hakkında TBMM’de toplam 55 dokunulmazlık fezlekesi/dosyası bulunuyor. Son gönderilen 3 yeni dosyayla birlikte sayı 52’den 55’e yükseldi. Keskin bayındır hakkında da iki fezleke var.

Süreç nasıl işler?

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bir milletvekili hakkında fezleke ulaştığında süreç doğrudan yargılama anlamına gelmez; önce yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmayacağı değerlendirilir. Dosya TBMM Başkanlığı’na geldikten sonra, Başkanlık bu fezlekeyi Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyona gönderir. Komisyon dosyayı ayrıntılı şekilde inceler ve gerek görürse bir alt komisyon kurarak daha teknik bir değerlendirme yapar. Bu aşamada milletvekili savunma yapabilir ve iddialar ile deliller ele alınır.

Komisyon incelemesini tamamladıktan sonra bir rapor hazırlar ve dokunulmazlığın kaldırılması ya da kaldırılmaması yönünde görüş bildirir. Bu rapor daha sonra TBMM Genel Kurulu’na gelir. Genel Kurulda konu milletvekilleri tarafından tartışılır ve ardından oylama yapılır. Eğer dokunulmazlık kaldırılırsa ilgili kişi hakkında yargı süreci normal şekilde devam edebilir. Eğer kaldırılmazsa, milletvekilliği süresince bu dosya üzerinden yargılama yapılamaz ve süreç beklemeye alınır.

(EMK)

İstanbul
özgür özel Keskin Bayındır
