Silvan'da Rojin Kabaiş tabelasına silahlı saldırı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde Rojin Kabaiş Parkı’nda bulunan tabela kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tahrip edildi.

Van’da şüpheli şekilde yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in fotoğrafının da zarar gördüğü saldırıya kamuoyu tepki gösterdi.

Silvan Belediye Eş Başkanı Kadri Esen, saldırıyı eleştirdi X’te şu paylaşımı yaptı:

"Bu Silvan'a yakışmıyor

Rojin Kabaiş Parkımızda, Rojin'in resmine yönelik saldırı, Rojin'in şahsında tüm kadınlara yapılmıştır. Bu saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri şiddetle kınıyorum.

Kadınlara; Yerel Yönetimlerde kadın mücadelesi sonucunda yürütülen iş ve çalışmalara saygı gösterilmelidir. Silvan bu değildir, bu Silvan’a yakışmaz!"

Parkın ismi daha önce belediye meclisinde oy birliğiyle alınan kararla Rojin Kabaiş olarak belirlenmişti. Belediye tarafından yapılan bilgilendirmede, isimlendirme kararının kadınlara yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla kadın meclis üyelerinin önerisiyle gündeme geldiği ve tüm üyelerin desteğiyle kabul edildiği belirtilmişti.

Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni gelişme: Mahkeme “soruşturma izni verilmemesi” kararını kaldırdı

Rojin Kabaiş’in babasının tehdit iddiaları üzerine soruşturma

(EMK)