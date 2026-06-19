TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 19.06.2026 11:31 19 Hezîran 2026 11:31
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 19.06.2026 11:37 19 Hezîran 2026 11:37
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Li Farqînê bi çekê êrişî tabelaya Rojîn Kabaişê kirin

Hevşaredarê Farqînê Esen diyar kir ku "Li Parka me ya Rojîn Kabaişê, êrîşa li dijî wêneya Rojînê, di şexsê Rojînê de li dijî hemû jinan hatiye kirin. Ez kes ango kesên ku ev êrîş pêk anîne bi tundî şermezar dikim.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Li Farqînê bi çekê êrişî tabelaya Rojîn Kabaişê kirin
Fotograf: X/@kadriesen1

Li navçeya Farqînê ya Amedê, tabelaya li Parka Rojîn Kabaişê ji aliyê kes ango kesên nenas ve hat xerabkirin. 

Di vê êrîşê de tabelaya ku wêneya xwendekara zanîngehê Rojîn Kabaişê li ser e ya ku li Wanê bi awayekî gumanbar canê xwe ji dest dabû zirar dît û raya giştî bertek nîşanî vê bûyerê da.

Hevşaredarê Farqînê Kadrî Esen bertek nîşanî vê êrîşê da û li ser hesabê xwe yê Xê ev peyam parve kir:

EV BI FARQÎNÊ NAKEVE 

Êrîşa ku li Parqa me ya Rojîn Kabaîş li wêneyê jina ciwan Rojîn hatiye kirin di şexsê Rojîn de li hemû jinan hatiye kirin. Kes ango kesên vê êrîşê pêk anîne bi tundî şermezar dikim. 

Divê ku rêz li jinan; kar û xebatên di encama têkoşîna jinan de li Rêveberiyên Herêmî tên kirin bê girtin.

Farqîn ne ev e, ev bi Farqînê nakeve!

Navê vê parkê berê bi biryara yekdengî ya meclîsa şaredariyê wekî "Rojîn Kabaiş" hatibû qebûlkirin. Di agahdarkirina şaredariyê de hatibû diyarkirin ku ev biryara navdayînê ji bo balê bikişînin ser tûndkariya li dijî jinan, bi pêşniyara endamên meclîsê yên jin hatibû rojevê û bi piştgiriya hemû endaman hatibû pejirandin.

(EMK/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Rojin Kabaiş Kadrî Esen farqîn êrişa çekdarî
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê