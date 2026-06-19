Li Farqînê bi çekê êrişî tabelaya Rojîn Kabaişê kirin
Li navçeya Farqînê ya Amedê, tabelaya li Parka Rojîn Kabaişê ji aliyê kes ango kesên nenas ve hat xerabkirin.
Di vê êrîşê de tabelaya ku wêneya xwendekara zanîngehê Rojîn Kabaişê li ser e ya ku li Wanê bi awayekî gumanbar canê xwe ji dest dabû zirar dît û raya giştî bertek nîşanî vê bûyerê da.
Hevşaredarê Farqînê Kadrî Esen bertek nîşanî vê êrîşê da û li ser hesabê xwe yê Xê ev peyam parve kir:
EV BI FARQÎNÊ NAKEVE
Êrîşa ku li Parqa me ya Rojîn Kabaîş li wêneyê jina ciwan Rojîn hatiye kirin di şexsê Rojîn de li hemû jinan hatiye kirin. Kes ango kesên vê êrîşê pêk anîne bi tundî şermezar dikim.
Divê ku rêz li jinan; kar û xebatên di encama têkoşîna jinan de li Rêveberiyên Herêmî tên kirin bê girtin.
Farqîn ne ev e, ev bi Farqînê nakeve!
EV BI FARQÎNÊ NAKEVE— Kadrî Esen (@kadriesen1) June 17, 2026
Êrîşa ku li Parqa me ya Rojîn Kabaîş li wêneyê jina ciwan Rojîn hatiye kirin di şexsê Rojîn de li hemû jinan hatiye kirin. Kes ango kesên vê êrîşê pêk anîne bi tundî şermezar dikim.
Divê ku rêz li jinan; kar û xebatên di encama têkoşîna jinan de li… pic.twitter.com/MC8O9hbykj
Navê vê parkê berê bi biryara yekdengî ya meclîsa şaredariyê wekî "Rojîn Kabaiş" hatibû qebûlkirin. Di agahdarkirina şaredariyê de hatibû diyarkirin ku ev biryara navdayînê ji bo balê bikişînin ser tûndkariya li dijî jinan, bi pêşniyara endamên meclîsê yên jin hatibû rojevê û bi piştgiriya hemû endaman hatibû pejirandin.
(EMK/AY)