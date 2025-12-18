ENGLISH KURDÎ
KADIN
YT: Yayın Tarihi: 18.12.2025 11:55 18 Aralık 2025 11:55
 ~  SG: Son Güncelleme: 18.12.2025 12:02 18 Aralık 2025 12:02
Okuma Okuma:  2 dakika

Rojin Kabaiş’in ölümü: Cep telefonu inceleme için İspanya’ya gönderildi

Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Adalet Bakanlığı’nın girişimleri sonucu Kabaiş’in cep telefonunun yurt dışında incelenmesine karar verildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Rojin Kabaiş’in ölümü: Cep telefonu inceleme için İspanya’ya gönderildi
Fotoğraf: Nur Kaya/bianet

Van’da geçen yıl 27 Eylül’de kaybolduktan sonra 15 Ekim’de göl kıyısında cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kabaiş’in ölümüne dair soruşturma kapsamında, genç kadına ait cep telefonunun incelenmesi için İspanya’daki yetkili birimlere teslim edilmesi süreci tamamlandı.

AA'nın geçtiği habere göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Adalet Bakanlığı’nın girişimleri sonucu Kabaiş’in cep telefonunun yurt dışında incelenmesine karar verildi.

Türkiye’nin talebini kabul eden İspanya Adalet Bakanlığı ile yapılan resmi işlemlerin ardından telefon, Van Cumhuriyet Başsavcılığı görevlileri tarafından İspanya’ya götürülerek yetkililere teslim edildi.

Telefon incelemesinden elde edilecek bulguların, Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin soruşturmanın seyrine ışık tutması bekleniyor.

Erkek Şiddeti Veritabanı, Avrupa Birliği tarafından eş finanse edilen ve Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) tarafından yürütülen ‘Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi Faz III LOT I’ kapsamında hayata geçirildi.

Veritabanına https://erkeksiddeti.org/adresinden ulaşabilirsiniz.

