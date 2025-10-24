Gazeteci Öznur Değer’e Rojin Kabaiş haberi nedeniyle soruşturma

JİNNEWS Haber Müdürü Öznur Değer hakkında, Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümüne ilişkin yaptığı bir haber nedeniyle soruşturma başlatıldı.

MA’nın haberine göre Değer hakkında, sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı “Araştırılmayan iddia: Yurt dışına kaçan güvenlik görevlisi” başlıklı haber gerekçe gösterilerek, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla işlem başlatıldı.

Gazeteci Değer, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldı. Avukatlarıyla birlikte savcılığa giden Değer, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ifade verdi.

“Gazeteciyim, araştırılması gereken iddiaları haberleştirdim”

Savcılıktaki ifadesinde gazeteci olduğunu belirten Öznur Değer, haberin yalnızca başlıktan ibaret olmadığını ve olayla ilgili çok sayıda bilgi ve detay içerdiğini söyledi.

Değer, Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin iddialarda adı geçen güvenlik görevlisine dair şüphelerin araştırılması gerektiğini vurguladı.

Gazeteci Değer, “Soruşturma başlatılması gereken konu haberde yer alan şüpheler ve delillerdir” diyerek, Rojin Kabaiş dosyasındaki gizlilik kararının kaldırılmasını talep etti.

(EMK)