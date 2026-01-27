Rojin Kabaiş için Ankara’da adalet çağrısı

Rojin Kabaiş İçin Adalet Komisyonları, Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümünün aydınlatılması için bir yıldır sürdürdükleri adalet mücadelesini Ankara’ya taşıyor. Komisyon, yürüttükleri mücadele sonucunda olayın “intihar” olarak sunulmasına karşı kamuoyunda oluşturulan algının kırıldığını, delillerin kaybedilmesine ve dosyanın kapatılmasına izin verilmediğini vurguladı.

Komisyon tarafından yapılan açıklamada, Rojin Kabaiş’in cinsel saldırıya uğradıktan sonra katledildiğinin ortaya konulduğu belirtilerek, sürecin takipçisi olmaya devam edileceği ifade edildi. Açıklamada, adalet arayışının yalnızca Rojin için değil, benzer şekilde yaşamını yitiren tüm kadınlar için sürdürüldüğü vurgulandı.

Rojin Kabaiş İçin Adalet Komisyonları, etkin bir soruşturma yürütülmesi, faillerin tespit edilmesi ve ihmali bulunan tüm sorumluların yargılanması talebiyle 30 Ocak’ta Ankara’da eylem düzenleyecek. Türkiye’nin dört bir yanından yükseltilen adalet talebinin ortaklaştırılacağı buluşma, saat 11.00’de gerçekleştirilecek. Ardından saat 15.30’da Adalet Bakanlığı önünde basın açıklaması yapılacak.

Komisyon, kamuoyuna ve kadın mücadelesi yürüten tüm kesimlere dayanışma çağrısında bulunarak, “Yan yana geldiğimizde sesimiz daha güçlü çıkıyor. Adalet mücadelesini birlikte büyütmek için herkesi 30 Ocak’ta Ankara’ya bekliyoruz” çağrısı yaptı.

