KADIN
YT: Yayın Tarihi: 27.01.2026 16:44 27 Ocak 2026 16:44
 ~  SG: Son Güncelleme: 27.01.2026 16:46 27 Ocak 2026 16:46
Okuma Okuma:  1 dakika

Rojin Kabaiş için Ankara’da adalet çağrısı

Rojin Kabaiş İçin Adalet Komisyonları, etkin bir soruşturma yürütülmesi, faillerin tespit edilmesi ve ihmali bulunan tüm sorumluların yargılanması talebiyle 30 Ocak’ta Ankara’da eylem düzenleyecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Rojin Kabaiş için Ankara’da adalet çağrısı
Fotoğraf: Evrim Kepenek/bianet

Rojin Kabaiş İçin Adalet Komisyonları, Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümünün aydınlatılması için bir yıldır sürdürdükleri adalet mücadelesini Ankara’ya taşıyor. Komisyon, yürüttükleri mücadele sonucunda olayın “intihar” olarak sunulmasına karşı kamuoyunda oluşturulan algının kırıldığını, delillerin kaybedilmesine ve dosyanın kapatılmasına izin verilmediğini vurguladı.

Komisyon tarafından yapılan açıklamada, Rojin Kabaiş’in cinsel saldırıya uğradıktan sonra katledildiğinin ortaya konulduğu belirtilerek, sürecin takipçisi olmaya devam edileceği ifade edildi. Açıklamada, adalet arayışının yalnızca Rojin için değil, benzer şekilde yaşamını yitiren tüm kadınlar için sürdürüldüğü vurgulandı.

İstiklal Caddesi'nin dili olsa: Rojin Kabaiş'e ne oldu?
25 KASIM YÜRÜŞÜ'NDEN NOTLAR
İstiklal Caddesi'nin dili olsa: Rojin Kabaiş'e ne oldu?
26 Kasım 2025

Rojin Kabaiş İçin Adalet Komisyonları, etkin bir soruşturma yürütülmesi, faillerin tespit edilmesi ve ihmali bulunan tüm sorumluların yargılanması talebiyle 30 Ocak’ta Ankara’da eylem düzenleyecek. Türkiye’nin dört bir yanından yükseltilen adalet talebinin ortaklaştırılacağı buluşma, saat 11.00’de gerçekleştirilecek. Ardından saat 15.30’da Adalet Bakanlığı önünde basın açıklaması yapılacak.

Komisyon, kamuoyuna ve kadın mücadelesi yürüten tüm kesimlere dayanışma çağrısında bulunarak, “Yan yana geldiğimizde sesimiz daha güçlü çıkıyor. Adalet mücadelesini birlikte büyütmek için herkesi 30 Ocak’ta Ankara’ya bekliyoruz” çağrısı yaptı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Şüpheli cinayetler şüpheli kadın ölümleri Rojin Kabaiş şüpheli ölümler
