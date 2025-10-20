ENGLISH KURDÎ
KADIN
Yayın Tarihi: 20 Ekim 2025 13:19
 Son Güncelleme: 20 Ekim 2025 14:30
3 dk Okuma

Şişhane Meydanı'na Rojin Kabaiş için çiçek bırakıldı

Açıklamada, Adli Tıp Kurumu’nun (ATK) birçok kadın ölümü dosyasında eksik veya şüpheli raporlar düzenleyerek, failler lehine delil oluşturduğu ve kadınların adalete erişimini engellediği vurgulandı.

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Fotoğrafta, güneşli bir günde bir grup insanın dış mekânda toplandığı görülüyor. Ön planda, yaşlı bir kadın elinde pembe çiçekler tutuyor ve bu çiçekleri yere, bir çalı bitkisinin üzerine bırakmak üzere eğiliyor.
Fotoğraflar: Evrim Kepenek / bianet

İnsan Hakları Derneği (İHD) Kadın Komisyonu, bir yıl önce cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili etkili bir soruşturma yürütülmediğine dikkat çekmek amacıyla İstanbul Şişhane Meydanı’nda basın açıklaması yaptı.

2024 yılında Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili araştırma komisyonu kurulmasını isteyen DEM Parti’nin önergesi, Genel Kurul’da yapılan oylamada AKP-MHP oyları reddedilmişti.

Komisyon adına açıklamayı okuyan Leman Yurtsever, Rojin Kabaiş’in Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi olduğunu hatırlatarak, “Rojin, 27 Eylül 2024 tarihinde kaldığı KYK yurdundan çıktıktan sonra kayboldu. Günler süren arama çalışmaları sonucunda, 15 Ekim 2024’te Molla Kasım sahilinde cansız bedenine ulaşıldı” dedi.

Yurtsever, Rojin’in dosyasının bir yıldır sonuçsuz bırakıldığını vurgulayarak, “Dosyaya ‘intihar’ şüphesi gerekçe gösterilerek soruşturma daraltılmış, bu durum olası faillerin korunmasına yol açmıştır. Bu yaklaşım, cezasızlık politikasının açık bir yansımasıdır” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Adli Tıp Kurumu’nun (ATK) birçok kadın ölümü dosyasında eksik veya şüpheli raporlar düzenleyerek, failler lehine delil oluşturduğu ve kadınların adalete erişimini engellediği belirtildi.

Yurtsever, “Adli Tıp Kurumu bu ülkede hem devlet suçlarının örtbas edilmesinde hem de erkek faillerin aklanmasında tek resmi merci haline gelmiştir. Bu durum, eril yargı anlayışını güçlendirerek kadın cinayetlerini dolaylı biçimde meşrulaştırmaktadır” dedi.

İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının ardından kadınların korunma mekanizmalarının zayıfladığını belirten Yurtsever, “Devlet, kadınları şiddetten koruma ve yaşam hakkını güvence altına alma yükümlülüğünü yerine getirmemektedir. Bu yalnızca Rojin Kabaiş’in dosyasında değil, Türkiye genelinde kadın ölümleri açısından da cezasızlık politikalarının sürmesine yol açmaktadır” diye konuştu.

Açıklamada, özellikle Kürt kadınların etnik kimlikleri ve toplumsal cinsiyetleri nedeniyle çifte şiddete maruz kaldığına dikkat çekilerek, “Devlet kurumları ve Adli Tıp, kadın ölümlerinin gerçek nedenlerini açığa çıkarmak yerine, failleri koruyan raporlar üretmektedir. Bu durum kadınların ve ailelerinin güvenliğini doğrudan tehdit etmektedir” denildi.

İHD Kadın Komisyonu’nun talepleri şöyle:

*Rojin Kabaiş dosyası başta olmak üzere tüm kadın ölümleri etkin biçimde soruşturulmalı.

*Adli Tıp Kurumu tek yetkili merci olmaktan çıkarılmalı; bağımsız hekim ve hastane raporları da delil olarak kabul edilmeli.

*İstanbul Sözleşmesi yeniden imzalanmalı, kadınların yaşam ve korunma hakkı güvence altına alınmalı.

*Cezasızlık politikalarına son verilmeli; kadın cinayetleri devlet sorumluluğu bağlamında görünür kılınmalıdır.

Yurtsever, “İHD olarak kadınların yaşam hakkı mücadelesini sürdüreceğiz. Devletin, Adli Tıp ve yargı mekanizmalarının kadın düşmanı uygulamalarına karşı, hak temelli ve şeffaf adalet talebimizi yükseltmeye devam edeceğiz” dedi.

“Failler cezalandırılsın”

Açıklamanın ardından söz alan Rojin Kabaiş’in ağabeyi Ömer Kabaiş, “Faillerin bulunmasını ve cezalandırılmasını istiyoruz. İlk günden bu yana kamuoyunun desteğiyle buradayız, desteğin devam etmesini bekliyoruz” dedi.

Açıklamanın ardından Şişhane MeydanI'na Rojin için çiçekler bırakıldı.

Adalet Bakanı Tunç: Rojin Kabaiş dosyası için ek uzman raporu talep edildi
Adalet Bakanı Tunç: Rojin Kabaiş dosyası için ek uzman raporu talep edildi
15 Ekim 2025

(EMK)

Rojin Kabaiş erkek şiddeti şüpheli ölümler şüpheli kadın ölümleri
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected]
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara yazıları ile katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Şubat 2025'den bu yana kadın haberleri editörü olarak çalışıyor.

Nahit Eren 'Rojin Kabaiş' raporunu sordu: Soruşturmayı etkisiz kıldığınızın farkında mısınız?
12 Ekim 2025
/haber/nahit-eren-rojin-kabais-raporunu-sordu-sorusturmayi-etkisiz-kildiginizin-farkinda-misiniz-312480
Rojin Kabaiş için adalet: “DNA yok dediler şimdi nasıl bulaş oluyor?”
Bugün 14:47
/haber/rojin-kabais-icin-adalet-dna-yok-dediler-simdi-nasil-bulas-oluyor-312714
DEM Partili Çiçek Otlu’dan Adalet Bakanı’na: “Rojin Kabaiş’in ölümünü neden aydınlatmıyorsunuz?”
26 Eylül 2025
/haber/dem-partili-cicek-otludan-adalet-bakanina-rojin-kabaisin-olumunu-neden-aydinlatmiyorsunuz-311961
EĞİTİM SEN
"Rojin Kabaiş raporunun gizlenmesi cezasızlığı koruyan devlet politikasıdır"
15 Ekim 2025
/haber/rojin-kabais-raporunun-gizlenmesi-cezasizligi-koruyan-devlet-politikasidir-312555
Rojin Kabaiş’e sosyal medyadan hakaret eden erkek tutuklandı
Bugün 16:28
/haber/rojin-kabaise-sosyal-medyadan-hakaret-eden-erkek-tutuklandi-312719
Adalet Bakanı Tunç: Rojin Kabaiş dosyası için ek uzman raporu talep edildi
15 Ekim 2025
/haber/adalet-bakani-tunc-rojin-kabais-dosyasi-icin-ek-uzman-raporu-talep-edildi-312574
Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümüne dair neler biliniyor ?
26 Eylül 2025
/haber/rojin-kabaisin-supheli-olumune-dair-neler-biliniyor-311954
Rojin Kabaiş'in annesi: Fail kimse ortaya çıkarılsın
27 Eylül 2025
/haber/rojin-kabais-in-annesi-fail-kimse-ortaya-cikarilsin-311995
Rojin Kabaiş dosyasında Adli Tıp Kurumu'ndan yeni rapor talep edilecek
13 Ekim 2025
/haber/rojin-kabais-dosyasinda-adli-tip-kurumu-ndan-yeni-rapor-talep-edilecek-312520
Rojin Kabaiş dosyası: Cinsel saldırı ihtimali ortaya çıktı
11 Ekim 2025
/haber/rojin-kabais-dosyasi-cinsel-saldiri-ihtimali-ortaya-cikti-312474
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Diyarbakır 5 No’lu Cezaevi için hakikat ve adalet çağrısı
Bugün 14:15
Diyarbakır 5 No’lu Cezaevi için hakikat ve adalet çağrısı
Hakan Tosun'un bıraktığı miras: Hakkaniyetle anlatmak
18 Ekim 2025
Hakan Tosun'un bıraktığı miras: Hakkaniyetle anlatmak
Gazeteci Tosun son yolculuğuna uğurlandı: "Ormanlar, nehirler Hakan için ağlıyor"
16 Ekim 2025
Gazeteci Tosun son yolculuğuna uğurlandı: "Ormanlar, nehirler Hakan için ağlıyor"
Pınar Selek’e Şiddetsizlik 21 Birliği’nden onursal başkanlık unvanı
15 Ekim 2025
Pınar Selek’e Şiddetsizlik 21 Birliği’nden onursal başkanlık unvanı
HAZAL DELAL GENCER’İN ÖLDÜRÜLMESİ
“Bu sıradan bir komşu cinayeti değil, nefret saikiyle işlendi"
14 Ekim 2025
“Bu sıradan bir komşu cinayeti değil, nefret saikiyle işlendi"
