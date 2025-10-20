Şişhane Meydanı’na Rojin Kabaiş için çiçek bırakıldı

İnsan Hakları Derneği (İHD) Kadın Komisyonu, bir yıl önce cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili etkili bir soruşturma yürütülmediğine dikkat çekmek amacıyla İstanbul Şişhane Meydanı’nda basın açıklaması yaptı.

2024 yılında Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili araştırma komisyonu kurulmasını isteyen DEM Parti’nin önergesi, Genel Kurul’da yapılan oylamada AKP-MHP oyları reddedilmişti.

Komisyon adına açıklamayı okuyan Leman Yurtsever, Rojin Kabaiş’in Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi olduğunu hatırlatarak, “Rojin, 27 Eylül 2024 tarihinde kaldığı KYK yurdundan çıktıktan sonra kayboldu. Günler süren arama çalışmaları sonucunda, 15 Ekim 2024’te Molla Kasım sahilinde cansız bedenine ulaşıldı” dedi.

Yurtsever, Rojin’in dosyasının bir yıldır sonuçsuz bırakıldığını vurgulayarak, “Dosyaya ‘intihar’ şüphesi gerekçe gösterilerek soruşturma daraltılmış, bu durum olası faillerin korunmasına yol açmıştır. Bu yaklaşım, cezasızlık politikasının açık bir yansımasıdır” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Adli Tıp Kurumu’nun (ATK) birçok kadın ölümü dosyasında eksik veya şüpheli raporlar düzenleyerek, failler lehine delil oluşturduğu ve kadınların adalete erişimini engellediği belirtildi.

Yurtsever, “Adli Tıp Kurumu bu ülkede hem devlet suçlarının örtbas edilmesinde hem de erkek faillerin aklanmasında tek resmi merci haline gelmiştir. Bu durum, eril yargı anlayışını güçlendirerek kadın cinayetlerini dolaylı biçimde meşrulaştırmaktadır” dedi.

İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının ardından kadınların korunma mekanizmalarının zayıfladığını belirten Yurtsever, “Devlet, kadınları şiddetten koruma ve yaşam hakkını güvence altına alma yükümlülüğünü yerine getirmemektedir. Bu yalnızca Rojin Kabaiş’in dosyasında değil, Türkiye genelinde kadın ölümleri açısından da cezasızlık politikalarının sürmesine yol açmaktadır” diye konuştu.

Açıklamada, özellikle Kürt kadınların etnik kimlikleri ve toplumsal cinsiyetleri nedeniyle çifte şiddete maruz kaldığına dikkat çekilerek, “Devlet kurumları ve Adli Tıp, kadın ölümlerinin gerçek nedenlerini açığa çıkarmak yerine, failleri koruyan raporlar üretmektedir. Bu durum kadınların ve ailelerinin güvenliğini doğrudan tehdit etmektedir” denildi.

İHD Kadın Komisyonu’nun talepleri şöyle:

*Rojin Kabaiş dosyası başta olmak üzere tüm kadın ölümleri etkin biçimde soruşturulmalı.

*Adli Tıp Kurumu tek yetkili merci olmaktan çıkarılmalı; bağımsız hekim ve hastane raporları da delil olarak kabul edilmeli.

*İstanbul Sözleşmesi yeniden imzalanmalı, kadınların yaşam ve korunma hakkı güvence altına alınmalı.

*Cezasızlık politikalarına son verilmeli; kadın cinayetleri devlet sorumluluğu bağlamında görünür kılınmalıdır.

Yurtsever, “İHD olarak kadınların yaşam hakkı mücadelesini sürdüreceğiz. Devletin, Adli Tıp ve yargı mekanizmalarının kadın düşmanı uygulamalarına karşı, hak temelli ve şeffaf adalet talebimizi yükseltmeye devam edeceğiz” dedi.

“Failler cezalandırılsın”

Açıklamanın ardından söz alan Rojin Kabaiş’in ağabeyi Ömer Kabaiş, “Faillerin bulunmasını ve cezalandırılmasını istiyoruz. İlk günden bu yana kamuoyunun desteğiyle buradayız, desteğin devam etmesini bekliyoruz” dedi.

Açıklamanın ardından Şişhane MeydanI'na Rojin için çiçekler bırakıldı.

Adalet Bakanı Tunç: Rojin Kabaiş dosyası için ek uzman raporu talep edildi

(EMK)