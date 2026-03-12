Rojin Kabaiş’in babasının tehdit iddiaları üzerine soruşturma

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş’in tehdit edildiğine ilişkin açıklamalarının ardından Van Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma başlattığını duyurdu.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yargı makamlarının süreci hukukun çizdiği çerçevede ve titizlikle yürüteceğini belirtti.

Gürlek, “Hiç kimsenin tehdit ve baskı altında kalmasına izin vermeyeceğiz. Hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda gerekli adımları atacağız” dedi.

“Tehditler devam ediyor”

Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş, ailesine yönelik tehditlerin sürdüğünü söyledi. Kabaiş, daha önce Diyarbakır’da emniyet, valilik ve adliyeye başvurduğunu, dilekçe vererek durumu yetkililere bildirdiğini söyledi.

Buna rağmen herhangi bir işlem yapılmadığını dile getiren Kabaiş, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Tehditler hâlâ sürüyor. Diyarbakır’da emniyete, valiliğe ve adliyeye gittim. Dilekçe yazıp Van’a gönderdim ama kimse bir işlem yapmadı. Geçenlerde 5-6 kişi geldi, binamızın altında 4-5 el silah sıktılar. Ertesi gün beni telefonla aradılar. ‘Seni de öldüreceğiz, seni de kızının yanına gömeceğiz’ dediler.”

Kabaiş, kendi can güvenliğinden çok çocuklarının korktuğunu belirterek yetkililerden önlem alınmasını istedi.

“Benim için bir şey olmaz, korkmuyorum. Ama çocuklarım korkuyor. Devletten ricam, bir an önce önlem alınması.”