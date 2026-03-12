ENGLISH KURDÎ
KADIN
12 Mart 2026 11:03
 12 Mart 2026 11:05
Okuma Okuma:  2 dakika

Rojin Kabaiş’in babasının tehdit iddiaları üzerine soruşturma

Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş, ailesine yönelik tehditlerin sürdüğünü söyledi. Kabaiş, daha önce Diyarbakır’da emniyet, valilik ve adliyeye başvurduğunu, dilekçe vererek durumu yetkililere bildirdiğini söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Rojin Kabaiş’in babasının tehdit iddiaları üzerine soruşturma

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş’in tehdit edildiğine ilişkin açıklamalarının ardından Van Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma başlattığını duyurdu.

Rojin Kabaiş’in ölümü: Cep telefonu inceleme için İspanya’ya gönderildi
Rojin Kabaiş’in ölümü: Cep telefonu inceleme için İspanya’ya gönderildi
18 Aralık 2025
İstiklal Caddesi'nin dili olsa: Rojin Kabaiş'e ne oldu?
25 KASIM YÜRÜŞÜ'NDEN NOTLAR
İstiklal Caddesi'nin dili olsa: Rojin Kabaiş'e ne oldu?
26 Kasım 2025

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yargı makamlarının süreci hukukun çizdiği çerçevede ve titizlikle yürüteceğini belirtti.

Gürlek, “Hiç kimsenin tehdit ve baskı altında kalmasına izin vermeyeceğiz. Hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda gerekli adımları atacağız” dedi.

“Tehditler devam ediyor”

Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş, ailesine yönelik tehditlerin sürdüğünü söyledi. Kabaiş, daha önce Diyarbakır’da emniyet, valilik ve adliyeye başvurduğunu, dilekçe vererek durumu yetkililere bildirdiğini söyledi.

Buna rağmen herhangi bir işlem yapılmadığını dile getiren Kabaiş, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Tehditler hâlâ sürüyor. Diyarbakır’da emniyete, valiliğe ve adliyeye gittim. Dilekçe yazıp Van’a gönderdim ama kimse bir işlem yapmadı. Geçenlerde 5-6 kişi geldi, binamızın altında 4-5 el silah sıktılar. Ertesi gün beni telefonla aradılar. ‘Seni de öldüreceğiz, seni de kızının yanına gömeceğiz’ dediler.”

Kabaiş, kendi can güvenliğinden çok çocuklarının korktuğunu belirterek yetkililerden önlem alınmasını istedi.

“Benim için bir şey olmaz, korkmuyorum. Ama çocuklarım korkuyor. Devletten ricam, bir an önce önlem alınması.”

İstanbul
Rojin Kabaiş şüpheli kadın intiharları şüpheli kadın ölümleri
ilgili haberler
Rojin Kabaiş için Ankara’da adalet çağrısı
27 Ocak 2026
/haber/rojin-kabais-icin-ankarada-adalet-cagrisi-316083
Rojin Kabaiş’e ne oldu? DEM Parti'den Meclis’e çifte soru önergesi
14 Ocak 2026
/haber/rojin-kabaise-ne-oldu-dem-parti-den-meclise-cifte-soru-onergesi-315593
Rojin Kabaiş’in ölümü: Cep telefonu inceleme için İspanya’ya gönderildi
18 Aralık 2025
/haber/rojin-kabaisin-olumu-cep-telefonu-inceleme-icin-ispanyaya-gonderildi-314645
25 KASIM YÜRÜŞÜ'NDEN NOTLAR
İstiklal Caddesi'nin dili olsa: Rojin Kabaiş'e ne oldu?
26 Kasım 2025
/yazi/istiklal-caddesi-nin-dili-olsa-rojin-kabais-e-ne-oldu-313900
Gazeteci Öznur Değer’e Rojin Kabaiş haberi nedeniyle soruşturma
24 Ekim 2025
/haber/gazeteci-oznur-degere-rojin-kabais-haberi-nedeniyle-sorusturma-312851
Rojin Kabaiş için adalet: “DNA yok dediler şimdi nasıl bulaş oluyor?”
20 Ekim 2025
/haber/rojin-kabais-icin-adalet-dna-yok-dediler-simdi-nasil-bulas-oluyor-312714
Şişhane Meydanı’na Rojin Kabaiş için çiçek bırakıldı
20 Ekim 2025
/haber/sishane-meydanina-rojin-kabais-icin-cicek-birakildi-312707
Rojin Kabaiş’in ölümünün araştırılması önerisi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
16 Ekim 2025
/haber/rojin-kabaisin-olumunun-arastirilmasi-onerisi-akp-ve-mhp-oylariyla-reddedildi-312592
Adalet Bakanı Tunç: Rojin Kabaiş dosyası için ek uzman raporu talep edildi
15 Ekim 2025
/haber/adalet-bakani-tunc-rojin-kabais-dosyasi-icin-ek-uzman-raporu-talep-edildi-312574
