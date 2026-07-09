Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümünde yeni inceleme

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü birinci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024'te kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolmuş, 18 gün sonra 15 Ekim'de Van Gölü kıyısındaki Mollakasım Mahallesi sahilinde yaşamını yitirmiş halde bulunmuştu.

Soruşturma dosyasına 10 Ekim 2025'te giren Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi raporunda, Kabaiş'in göğüs ve vajina bölgesinde iki farklı erkeğe ait DNA profili tespit edildiği yer aldı.

Bunun üzerine cenazenin olay yerinden Adli Tıp Kurumu Van Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi'ne nakli sırasında temas etmiş olabileceği değerlendirilen kişiler de dahil olmak üzere kapsamlı DNA incelemesi yürütüldü. Bugüne kadar üniversite ve yurt güvenlik görevlilerinin de bulunduğu 413 kişiden DNA örneği alındı.

Babası duyurdu

Yeni avukatlarıyla birlikte Van'da savcılıkla görüştüklerini aktaran baba Nizamettin Kabaiş, son üç güne ait güvenlik kamerası kayıtlarını teslim aldıklarını belirtti. Görüntülerin avukat tarafından ayrıntılı biçimde incelendiğini söyleyen Kabaiş, beyaz bir araçla ilgili iddiaların da araştırılacağını dile getirdi.

Kabaiş, Rojin'in bir güvenlik kamerasının görüş alanından çıkıp diğerine girdiği an arasında yaklaşık 15 dakikalık bir zaman farkı bulunduğunu öne sürerek, bu bölümün kayıtlarının eksik olduğunu savundu. Rojin'in telefonunun bulunduğu noktada yer alan 360 derece dönebilen güvenlik kamerasının olay sırasında arızalı olduğunun söylendiğini belirten Kabaiş, daha sonra yaptığı incelemede kameranın çalıştığını gördüğünü aktardı. Bu kameraya ait kayıtların bulunması halinde olayın aydınlatılabileceğini söyledi.

Öte yandan Kabaiş, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile de görüştüklerini belirtti. Görüşmenin Demirtaş'ın talebi üzerine gerçekleştiğini söyleyen Kabaiş, Demirtaş'ın dosyayı yakından takip ettiğini, olayın intihar değil cinayet olduğu yönündeki değerlendirmesini paylaştığını ve soruşturmanın aydınlatılacağına inandığını aktardı.

Ailenin avukatı Abdurrahman Karabulut da yazılı açıklamasında, savcılığın hukuki çerçevede iletilen talepleri karşılayacağını bildirdiğini duyurdu.

Soruşturmanın titizlikle sürdüğünü kaydeden Karabulut, delillerin soruşturmanın gizliliği nedeniyle kamuoyuyla paylaşılmasının doğru olmayacağını ifade ederek, dosyada önemli gelişmeler yaşandığını ve sorumluların ortaya çıkarılacağına inandıklarını söyledi.

Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni gelişme: Mahkeme “soruşturma izni verilmemesi” kararını kaldırdı

(EMK)