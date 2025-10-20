ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 20 Ekim 2025 16:28
 ~ Son Güncelleme: 20 Ekim 2025 16:31
1 dk Okuma

Rojin Kabaiş’e sosyal medyadan hakaret eden erkek tutuklandı

Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, sosyal medya üzerinden yapılan hakaret içerikli paylaşımlara karşı da yasal süreçler devam ediyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Rojin Kabaiş’e sosyal medyadan hakaret eden erkek tutuklandı

Van’da 2024 yılında kaybolduktan sonra 15 Ekim’de Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’e sosyal medyada hakaret ettiği tespit edilen şüpheli F.Ş., Urfa’da yakalanarak gözaltına alındı.

Urfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Eyyübiye ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şişhane Meydanı’na Rojin Kabaiş için çiçek bırakıldı
Şişhane Meydanı’na Rojin Kabaiş için çiçek bırakıldı
Bugün 13:19

F.Ş., çıkarıldığı hakimlikçe “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, sosyal medya üzerinden yapılan hakaret içerikli paylaşımlara karşı da yasal süreçlerin devam ettiği bildirildi.

(EMK)

erkek şiddeti Rojin Kabaiş
