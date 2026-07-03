Selahattin Demirtaş, Rojin Kabaiş’in ailesiyle görüşecek

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 5 Temmuz Pazar günü saat 10.00'da Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş ve amcası Ahmet Kabaiş ile bir araya gelecek.

Demirtaş'ın avukatları, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada görüşmenin tarihini ve içeriğini paylaştı. Açıklamada, görüşmede Rojin Kabaiş dosyasının ele alınacağı bilgisine yer verildi.

Avukatlar, Demirtaş'ın hukuki süreci yakından takip edebilmek için dosyayı ayrıntılı biçimde incelediğini, kendilerinin de süreçle ilgili düzenli bilgi verdiğini belirtti.

Görüşmede, Rojin Kabaiş dosyasındaki gelişmelerin değerlendirilmesi bekleniyor.

Ne olmuştu?

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'ten 27 Eylül 2024'te kaybolmuştu.

Kabaiş'in 15 Ekim 2024'te Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi'nde Van Gölü kıyısında cansız bedenine ulaşılmıştı. 16 Ekim'de Diyarbakır'da toprağa verilmişti. Adlî Tıp Kurumu raporunda ölümün suda boğulma sonucu meydana geldiğinin kabul edilmesi gerektiği, ancak olayın intihar mı, kaza mı yoksa bir başkasının etkisiyle mi gerçekleştiğinin tıbben değerlendirilemediği ifade edilmişti.

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(EMK)