TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 03.07.2026 11:19 3 Tîrmeh 2026 11:19
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 03.07.2026 11:22 3 Tîrmeh 2026 11:22
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Selahattin Demirtaş dê bi malbata Rojin Kabaiş re hevdîtinê bike

Parêzerên Demirtaş li ser hesabên xwe yên medyaya civakî daxuyaniyek dan û derbarê dîrok û naveroka hevdîtinê de zanyarî belav kirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Selahattin Demirtaş dê bi malbata Rojin Kabaiş re hevdîtinê bike

Hevserokê Giştî yê berê yê HDPê Selahattin Demirtaşê ku di Girtîgeha Edirneyê de girtî ye, dê roja Yekşemê (5ê Tîrmehê) saet di 10.00an de bi bavê Rojîn Kabaişê Nizamettin Kabaiş û apê wê Ahmet Kabaiş re hevdîtinê bike.

Parêzerên Demirtaş li ser hesabên xwe yên medyaya civakî daxuyaniyek belav kirin û dîrok û naveroka vê hevdîtinê parve kirin.

Di daxuyaniyê de hat diyarkirin ku di hevdîtinê de dê dosya Rojîn Kabaişê bi hûrgulî bigirin dest.

Parêzeran dan zanîn ku Demirtaş ji bo ku pêvajoya hiqûqî ji nêz ve bişopîne dosya bi her awayî vekolandiye û wan bixwe jî bi berdewamî derbarê geşedanan de agahî dane wî.

(EMK/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Rojin Kabaiş selahattîn demîrtaş
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê