TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 25.06.2026 08:17 25 Hezîran 2026 08:17
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 25.06.2026 08:24 25 Hezîran 2026 08:24
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Şaredarên Balçova û Seferîhîsarê yên CHPyî hatin desteserkirin

Di çarçoveya lêpirsîna ku ji aliyê Serdozgeriya Komarê ya Îzmîrê ve tê birêvebirin de, Şaredarê Balçovayê Onur Yiğit û Şaredarê Seferîhîsarê İsmail Yetişkin hatin desteserkirin. Hat ragihandin ku Parlamenterê Berê yê Îzmîrê yê CHPê û Endamê Meclîsa Şaredariya Güzelbahçeyê Doguş Bayir jî hatiye desteserkirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Şaredarên Balçova û Seferîhîsarê yên CHPyî hatin desteserkirin

Bi fermana Serdozgeriya Komarê ya Îzmîrê di çarçoveya lêpirsîna ku tê birêvebirin de, Şaredarê Balçovayê Onur Yigit û Şaredarê Seferîhîsarê İsmail Yetişkin hatine desteserkirin.

Operasyonên li dijî şaredariyên CHPyî îro jî berdewam kirin.

Li Şaredariyên Antalya û Beylikduzuyê gelek kes hatin desteserkirin
Li Şaredariyên Antalya û Beylikduzuyê gelek kes hatin desteserkirin
16 Hezîran 2026

Di çarçoveya lêpirsînên ku li Îzmîrê tên birêvebirin de, li dijî şaredariyên Balçova û Seferîhîsarê yên CHPyî operasyon hat kirin.

Her weha hat diyarkirin ku di nav kesên hatine desteserkirin de dayîka Şaredar Yigit, Meryem Yigit û Endamê Meclîsa Şaredariya Guzelbahçeyê û Parlamenterê Berê yê Îzmîrê yê CHPê Doguş Bayir jî hene.

Şaredarê Silifkeyê Mustafa Turgut hat desteserkirin
Şaredarê Silifkeyê Mustafa Turgut hat desteserkirin
19 Hezîran 2026

Li Seferhîsarê 24 kes hatin desteserkirin 

Di çarçoveya lêpirsîna ku ji aliyê Serdozgeriya Komarê ya Seferîhîsarê ve tê birêvebirin de, hejmara kesên ku ligel Şaredarê Seferîhîsarê İsmail Yetişkin hatine desteserkirin wekî 24 hat diyarkirin.

Li dijî Şaredariya Seferîhîsarê operasyon û şaredarê Silivriyê jî ji wezîfeyê hat girtin
Li dijî Şaredariya Seferîhîsarê operasyon û şaredarê Silivriyê jî ji wezîfeyê hat girtin
17 Hezîran 2026

(EMK/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
operasyon CHP şaredarî Balçova Belediyesi seferhisar
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê