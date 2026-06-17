TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 17.06.2026 09:40 17 Hezîran 2026 09:40
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 17.06.2026 09:51 17 Hezîran 2026 09:51
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Li dijî Şaredariya Seferîhîsarê operasyon û şaredarê Silivriyê jî ji wezîfeyê hat girtin

Di encama operasyonê de Cîgirê Şaredar Gokhan Pehlîvan jî di nav de, bi giştî 15 kes hatin desteserkirin. Her weha Şaredarê Silivriyê yê CHPyî Bora Balcioglû jî bi biryara Wezareta Navxweyî ji wezîfeyê hat girtin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Li dijî Şaredariya Seferîhîsarê operasyon û şaredarê Silivriyê jî ji wezîfeyê hat girtin
Fotograf: Şaredariya Seferhîsarê

Li Îzmîrê di çarçoveya lêpirsîna îdiayên bertîlê de, li dijî Şaredariya Seferîhîsarê ya CHPî operasyon hat kirin. Wezareta Navxweyî ragihand ku Şaredarê Sîlîvriyê Bora Balcioglu yê ku hatibû girtin, ji wezîfeyê hatiye dûrxistin.

Her weha operasyona ji aliyê Serdozgeriya Komarê ya Îzmîrê ve tê birêvebirin. 

Di encama operasyonê de Cîgirê Şaredar Gokhan Pehlîvan jî di nav de, bi giştî 15 kes hatin desteserkirin.

Lêpirsîna Şaredariya Silivriyê: Şaredar Balcioglu jî di nav de 10 kes hatin girtin
Lêpirsîna Şaredariya Silivriyê: Şaredar Balcioglu jî di nav de 10 kes hatin girtin
16 Hezîran 2026

Şaredarê Silivriyê ji wezîfeyê hat girtin

Wezareta Navxweyî li ser hesabê xwe yê Xê derbarê ji wezîfegirtinê yê Şaredarê Sîlîvriyê Bora Balciogluyî de daxuyaniyek da û wiha got:

"Şaredarê Sîlîvriyê Bora Balcioglu, ji ber lêpirsîna Serdozgeriya Komarê ya Sîlîvriyê ya bi hejmara 2025/6249an a li ser sûcên ‘avakirin û birêvebirina rêxistina sûcê, wergirtina bertîl û avakirina mal û milkên ji sûc tên’ û li gorî xala 127an a Destûra Bingehîn û xala 47an a Qanûna Şaredariyan a bi hejmara 5393an, wekî tedbîreke demkî ji wezîfeyê hat dûrxistin."

Li Şaredariyên Antalya û Beylikduzuyê gelek kes hatin desteserkirin
Li Şaredariyên Antalya û Beylikduzuyê gelek kes hatin desteserkirin
16 Hezîran 2026

(EMK/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
şaredarî seferhisar Silivri CHP
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê