TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 19.06.2026 09:54 19 Hezîran 2026 09:54
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 19.06.2026 10:01 19 Hezîran 2026 10:01
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Şaredarê Silifkeyê Mustafa Turgut hat desteserkirin

Polîsan bi desteserkirinê re, di şaredariyê de lêgerîn pêk anîn. Heta niha kes nizane ka ev operasyon ji bo çi hatiye kirin û têkildarî operasyonê daxuyanî nehatiye dayîn.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Şaredarê Silifkeyê Mustafa Turgut hat desteserkirin

Di operasyona ku li Mersinê li dijî Şaredariya Silifkeyê ya CHPê hat lidarxistin de, Serokê Şaredariyê Mustafa Turgut jî di nav de gelek kes hatin desteserkirin.

Tîmên cendirmeyan di saetên serê sibehê de bi ser avahiya Şaredariya Silifkeyê de girt. 

Li dijî Şaredariya Adalarê operasyon: Şaredar Ali Ercan Akpolat hat desteserkirin
Li dijî Şaredariya Adalarê operasyon: Şaredar Ali Ercan Akpolat hat desteserkirin
Îro 09:32

Di çarçoveya vê operasyonê de, derbarê Şaredar Mustafa Turgut, hinek rêveber û xebatkarên şaredariyê de lêpirsîn hat destpêkirin.

Tîmên cendirmeyan di nav avahiya şaredariyê de jî dest bi lêgerînê kirin.

Li dijî Şaredariya Seferîhîsarê operasyon û şaredarê Silivriyê jî ji wezîfeyê hat girtin
Li dijî Şaredariya Seferîhîsarê operasyon û şaredarê Silivriyê jî ji wezîfeyê hat girtin
17 Hezîran 2026

(EMK/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
şaredarî Desteserkirin CHP
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê