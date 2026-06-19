Şaredarê Silifkeyê Mustafa Turgut hat desteserkirin
Polîsan bi desteserkirinê re, di şaredariyê de lêgerîn pêk anîn. Heta niha kes nizane ka ev operasyon ji bo çi hatiye kirin û têkildarî operasyonê daxuyanî nehatiye dayîn.
Di operasyona ku li Mersinê li dijî Şaredariya Silifkeyê ya CHPê hat lidarxistin de, Serokê Şaredariyê Mustafa Turgut jî di nav de gelek kes hatin desteserkirin.
Tîmên cendirmeyan di saetên serê sibehê de bi ser avahiya Şaredariya Silifkeyê de girt.
Li dijî Şaredariya Adalarê operasyon: Şaredar Ali Ercan Akpolat hat desteserkirin
Îro 09:32
Di çarçoveya vê operasyonê de, derbarê Şaredar Mustafa Turgut, hinek rêveber û xebatkarên şaredariyê de lêpirsîn hat destpêkirin.
Tîmên cendirmeyan di nav avahiya şaredariyê de jî dest bi lêgerînê kirin.
Li dijî Şaredariya Seferîhîsarê operasyon û şaredarê Silivriyê jî ji wezîfeyê hat girtin
17 Hezîran 2026
(EMK/AY)
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.