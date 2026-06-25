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YT: Yayın Tarihi: 25.06.2026 08:09 25 Haziran 2026 08:09
 ~  SG: Son Güncelleme: 25.06.2026 08:13 25 Haziran 2026 08:13
Okuma Okuma:  1 dakika

CHP’li Balçova ve Seferihisar belediyelerine operasyon: İki belediye başkanı gözaltında

İzmir’de sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda polis ekipleri belirlenen adreslerde işlem yaptı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
CHP’li Balçova ve Seferihisar belediyelerine operasyon: İki belediye başkanı gözaltında

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmalar kapsamında CHP’li Balçova ve Seferihisar belediyelerine yönelik operasyon yapıldı. Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin gözaltına alındı.

Balçova Belediyesi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, eski CHP İzmir Milletvekili ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi Doğuş Bayır ile Onur Yiğit’in annesi Meryem Yiğit de gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

İzmir’de sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda polis ekipleri belirlenen adreslerde işlem yaptı. Seferihisar Belediyesi hakkında yürütülen soruşturmada ise İsmail Yetişkin ile birlikte toplam 24 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
CHP'li belediyelere operasyon Seferihisar Belediyesi Balçova Belediyesi Onur Yiğit İsmail Yetişkin
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