TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 16.06.2026 09:10 16 Hezîran 2026 09:10
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 16.06.2026 09:50 16 Hezîran 2026 09:50
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Li Şaredariyên Antalya û Beylikduzuyê gelek kes hatin desteserkirin

Di çarçoveya lêpirsîna li dijî Şaredariya Beylikduzuyê de 27 kes û her weha bi îdiaya "gendeltiyê" li Şaredariya Antalyayê 10 kes hatin kesteserkirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê
Dîmenê mezin bike
Li Şaredariyên Antalya û Beylikduzuyê gelek kes hatin desteserkirin

Di çarçoveya lêpirsîna ku ji aliyê Serdozgeriya Komarê ya Stenbolê ve tê birêvebirin de, li dijî Şaredariya Beylikduzuyê operasyon hat kirin. Her weha di çarçoveya lêpirsîna ku li dijî şîrketa ANSETê ya ser bi Şaredariya Bajarê Mezin a Antalyayê ve tê birêvebirin de, 10 kesên din hatin desteserkirin.

Di operasyonên hemwext ên ku navenda wan Stenbol e û Gîresun ile Bursayê jî digirin nav xwe de; 27 kesên ku di nav wan de xebatkarên şaredariyê, nûnerên sektora avahîsaziyê û personelên fîrmayên kontrolkirina avahiyan hene, hatin desteserkirin.

Di raporên pisporan yên ku di çarçoveya lêpirsînê de hatine amadekirin de, cih dan lêkolînên ku ji aliyê Rêvebiriya Bajar a Jîngeh, Bajarvanî û Guhertina Avhewayê ya Stenbolê ve hatine kirin.

Di raporê de hat îdiakirin ku li 4 parsel  cihê ku mûteahîdiya wan heman şîrketê girtiye ser xwe, li dijî qanûnên îmarê guhertin hatine kirin û di hin avahiyan de jî bêhiqûqiyên li dijî projeyên rûhsatê hatine tespîtkirin

Her weha di raporên pisporan de hat îdiakirin ku tevî hemû xetereyan jî, ji aliyê şaredariya peywendîdar ve ji bo van avahiyan Belgeya Destûra Bikaranîna Avahiyê hatiye amadekirin.

Hat hînbûn ku operasyon di çarçoveya lêpirsîna li ser van îddian de hatiye kirin û karûbarên derbarê kesên hatine desteserkirin de berdewam dikin.

Antalya

Di çarçoveya lêpirsîna ku li dijî şîrketa ANSETê ya ser bi Şaredariya Bajarê Mezin a Antalyayê ve tê birêvebirin de, 10 kesên din jî hatin desteserkirin.

Lêpirsîna ku ji aliyê Serdozgeriya Komarê ya Antalyayê ve tê birêvebirin; li ser îdiayên wekî “gendeltiya di îhaleyê de”, “bertîl” û “şûştina pereyan”  berdewam dike.

Di operasyonê de her weha kesên bi navên B.A, D.A, E.B, M.Ş, N.I, R.S.Ö, S.Ü. û Ş.A. ku di şaredariyê û şîrketên ser bi şaredariyê de wezifedar in hatin desteserkirin.

(EMK/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
operasyon Gendeltî şaredarî
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê