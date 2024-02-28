RAF üyesi Berlin’de yakalandı

Almanya'da uzun yıllardır aranan üç Kızıl Ordu Fraksiyonu (RAF / Rote Armee Fraktion) mensubundan biri olan 65 yaşındaki Daniela Marie Luise Klette, Berlin, Kreuzberg'de yakalandı.

Interpol, 14 Şubat’ta sosyal medya hesabından RAF üyeleri Klette ile Ernst-Volker Staub ve Burkhard Garweg’in arandığını duyurmuştu.

🚨 WANTED 🇩🇪 @PolizeiNI_lka and #BKA are requesting information on suspected former Red Army Faction members wanted for attempted murder and aggravated robbery #RedNotice



➡️ Ernst-Volker STAUB

➡️ Daniela Marie Luise KLETTE

➡️ Burkhard GARWEGhttps://t.co/9X4wQeRsDz pic.twitter.com/wN1GmKVBvK — INTERPOL (@INTERPOL_HQ) February 14, 2024

DW Türkçe'nin aktardığına göre, Daniela Klette'nin, Burkhard Garweg (55) ve Ernst-Volker Staub (69) ile birlikte hareket ettiği, bombalı saldırı, para nakliye aracını gasp ve cinayet girişimi gibi birçok eylemde yer aldığı ileri sürülüyor.

Üç RAF üyesi, 1993 yılında Hessen Eyaleti'ndeki Weiterstadt Cezaevi'ne bombalı saldırı düzenledi. Olay yerinde DNA’ları tespit edildi. 30 Haziran 1999’da da Duisburg-Rheinhausen'da 1 milyon mark taşıyan bir para nakil aracını soydular.

Nasıl saklandığı bilinmiyor

BBC’nin haberine göre, polis Klette'nin yerini, Kasım 2023'te gelen bir ihbar üzerine buldu ve parmak izlerini kullanarak kimliğini doğruladı. Polis Klette'nin bulunduğu dairede bir tabancaya ait şarjör ve mühimmata el koydu, silah ise bulunamadı.

Yetkililer, onun 30 yıl boyunca yer altında kalmayı nasıl başardığını, Almanya'da olup olmadığını ve tespit edilmeden kalmasına kimin yardım ettiğini henüz bilmediklerini açıkladı.

“Üçüncü jenerasyon” RAF Daniela Klette, RAF'ın 1990'lı yıllarda faaliyet gösteren, “RAF Rentner” [RAF Emeklileri] denilen üçüncü kuşağından. 20 Nisan 1998’de RAF'ın logosuyla yayınlanan açıklamada, örgütün şehir gerillası eylemlerine son verdiği açıklandı. Aralarında Klette’in de olduğu bazı üyeleri yeraltına çekildi. Daniela Klette, Burkhard Garweg ve Ernst-Volker Staub’ın son eylemleri, Haziran 2016’da, Bremen kenti yakınlarındaki kasabada bir banka para nakil aracını soyma girişimiydi.

RAF (Baader/Meinhof) hakkında 2 Haziran 1967'de İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi, Batı Almanya'yı ziyareti sırasında protesto edildi. Polis eylemcilere saldırdı, Benno Ohnesorg adlı öğrenci Batı Almanya polisinin açtığı ateş sonucu öldü. Gazeteci Ulrike Meinhof, 1969'da Konkret'te yayınlanan "Herkes havalardan bahsediyor..." başlıklı yazısında eylemden sonra şunları yazdı: “Ve ardından şu uğursuz polis devleti ziyareti geldi. O zaman bir yanılsamanın da sonu geldi. Polis, Berlin'de göstericileri uzun zamandır yapmadığı kadar fena copladı. Hamburg'da İçişleri Senatörü Ruhnau önleyici tutuklamayı devreye soktu. Şakşakçı İranlılar, hiçbir polis engeliyle karşılaşmadan, Alman ve İranlı üniversite öğrencilerine saldırdı. Şah'ın terör rejimi hakkındaki gerçekler, dünya kamuoyunun gözü önünde açığa çıktı; aynı zamanda burada parlamento dışı bir muhalefet şekillenmeye başladı. Batı Alman sermayesiyle İran'daki terör rejimi arasındaki çıkar ortaklığı, üniversite öğrencilerinin kafasına - kelimenin gerçek anlamıyla - döverek kazındı. Kafalarına döverek kazınan, buradaki - metropollerdeki - muhalefetle Üçüncü Dünya ülkelerindeki muhalefetin işbirliği yapmak zorunda olduğunun bilgisiydi."* Vietnam savaşını protesto etmek üzere Frankfurt'ta iki alışveriş merkezine gece yarısına ayarlı saatli bombalar yerleştiren, (RAF’ın kurucuları) Thorwald Proll, Horst Söhnlein, Gudrun Ensslin ve Andreas Baader tutuklandı. Meinhof, onlarla ilgili de birçok yazı yazdı. Hükümet yanlısı bulvar gazetesi Bild’in “Dutschke'yi artık durdurun!” manşetinin ardından öğrenci hareketlerinin öncüsü ve sözcüsü Rudi Dutschke 11 Nisan 1968'de silahlı saldırıya uğradı. RAF, Dutschke'nin vurularak yaralanmasının sorumlusu olarak yine Dutschke'yi gösteren Bild’in çıkarıldığı Axel Springer Verlag isimli grubun Hamburg'taki binasını 19 Mayıs 1972'de bombaladı. Arkadaşlarının Andreas Baader'i hapisten kaçırmak için yaptığı plana dahil olan Meinhof da onlara katıldı. Meinhof’un yazdığı RAF'ın ilk metni "Şehir Gerillası Anlayışı Üzerine", Eldridge Cleaver'den şu alıntıyla bitiyordu: "Ben şahsen bu ülkede yaşanan şeylerin çoğunun öyle uzun boylu tahliller gerektirmediğine kani oldum." Şehir gerillası eylemleri yapan RAF, Filistin direnişine de katıldı. Örgütün öncüleri 1972'de yakalandılar. MURAT ÇAKIR'dan "Alman sonbaharı"nın 30. yıldönümü Alman Sonbaharının Hatırlattıkları Meinhof, 1976'da Stammheim Cezaevi'nde asılarak öldürülmüş şekilde bulundu. Andreas Baader de 18 Ekim 1977 sabahı Stuttgart’taki Stammheim cezaevinde, hücresinde ensesinden vurulmuş olarak bulundu. Gudrun Ensslin de yine cezaevi hücresinde asılarak öldürüldü. Hükümet hepsinin "intihar ettiğini" iddia etti. Örgütün bazı üyeleri halen cezaevinde.

* Ulrike Meinhof, "Protestodan Direnişe" (Die Würde des Menschen ist antastbar), Çev.: Levent Konca, Sel Yayıncılık, 2012, 181 sayfa.

(AS)