RAF üyesi Berlin’de yakalandı

Almanya'da uzun yıllardır aranan üç Kızıl Ordu Fraksiyonu (RAF / Rote Armee Fraktion) mensubundan biri olan 65 yaşındaki Daniela Marie Luise Klette, Berlin, Kreuzberg'de yakalandı.

Interpol, 14 Şubat’ta sosyal medya hesabından RAF üyeleri Klette ile Ernst-Volker Staub ve Burkhard Garweg’in arandığını duyurmuştu.

🚨 WANTED 🇩🇪 @PolizeiNI_lka and #BKA are requesting information on suspected former Red Army Faction members wanted for attempted murder and aggravated robbery #RedNotice



➡️ Ernst-Volker STAUB

➡️ Daniela Marie Luise KLETTE

➡️ Burkhard GARWEGhttps://t.co/9X4wQeRsDz pic.twitter.com/wN1GmKVBvK