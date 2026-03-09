ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 09.03.2026 13:04 9 Mart 2026 13:04
 ~  SG: Son Güncelleme: 11.03.2026 09:55 11 Mart 2026 09:55
Okuma Okuma:  3 dakika

İBB DAVASI'NDA İLK GÜN

Özgür Özel: Mahkeme heyetiyle ilgili ciddi soru işaretleri var

Devam eden yargılamanın tarafsızlığı konusunda ciddi endişeleri olduğunu dile getiren Özel, mahkeme heyetinin oluşumuna dikkat çekti.

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Görseli Büyüt
Özgür Özel: Mahkeme heyetiyle ilgili ciddi soru işaretleri var
Fotoğraf: Evrim Kepenek/bianet

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı tutuklu siyasetçi Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 402 sanığın yargılandığı “İBB davası”nın ilk duruşması sabah saatlerinde başladı. Gergin başlayan duruşmaya ara verilmesinin ardından Özgür Özel basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özel, duruşma salonunun boşaltılmayacağını belirterek milletvekillerinin ve ailelerin salonda kalmaya devam edeceğini söyledi. Özel, “Arkadaşlarımız milletvekillerinin bu salonu terk etmeyeceğini, aileleri bırakmayacağını net şekilde ifade ettiler. İzleyiciler de burada kalacak, duruşma izleyicili şekilde devam edecek” dedi.

“Anayasaya bağlı kalınmalı”

Özel, geçmişte yaşanan bazı yargı süreçlerini hatırlatarak mahkemelerin anayasal ilkelere uygun hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Daha önce Hasan Hüseyin Özese’nin görev yaptığı Ergenekon Davası sürecinde salonun boşaltılmak istendiğini ancak buna karşı çıktıklarını hatırlatan Özel, “Anayasaya aykırı bir emir verildiğinde bugünün havasına ya da düzenine değil, anayasaya bağlı kalınması gerekir” dedi.

CHP lideri, dünden bu yana “provokasyon kokusu” aldıklarını söyleyerek, yaşananları şu sözlerle değerlendirdi:

“Geçmişte bazı grupların, örgütlerin, yapıların devlete karşı provokatif girişimleri olurdu; şimdi devleti yönetenlerin millete karşı provokatif girişimleri var.”

“Hakim ‘sanık Ekrem’ diye seslendi”

Özel, hakim kürsüye çıktığında Ekrem İmamoğlu’na “sanık Ekrem” diye hitap edildiğini, salondan tepki gelmesi üzerine bu hitabın “Ekrem Bey” şeklinde değiştirildiğini söyledi.

“Avukatlara ve İmamoğlu’na söz verilmedi”

CHP Genel Başkanı, duruşmada avukatların söz taleplerinin karşılanmadığını belirterek, savcılığın İmamoğlu hakkında 2 bin 430 yıla kadar hapis talep ettiğini ancak buna rağmen savunma tarafına söz verilmediğini ileri sürdü.

Özel’in aktardığına göre, bir avukat güçlükle söz alarak mahkeme heyetine şu soruyu yöneltti:

“Haftalardır kaleminize bu sıralamayı soruyoruz; savunmaya hazırlanacağız. Dün bu liste Yeni Şafak gazetesinde yayınlandı. Avukatlara verilmeyen bilgi yandaş gazeteye nasıl sızdırılıyor?”

Özel, bu sorunun ardından hakimin “Salonu boşaltın” talimatı verdiğini iddia ederek, “İktidarın gazetesine haber sızdırıldığı bir durumda adeta suçüstü yakalandı ve salonun psikolojik kontrolünü kaybetti” dedi.

“Mahkeme heyeti siparişle oluşturuldu”

Özel, mahkeme heyetinin oluşumuna ilişkin de eleştiriler yöneltti. Çok sayıda ağır ceza mahkemesinin bulunduğu bir yerde davanın uzun süredir belirli mahkemelere düşeceğinin konuşulduğunu ifade eden Özel, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Beşiktaş ve Aziz İhsan Aktaş davalarından sonra bu dosya da 40’ıncı ağır ceza mahkemesine düştü. 40’ın hakiminin Adalet Bakanı ile çok yakın ilişkileri olduğu konuşuluyor. İki üyeden emin olamadılar, dışarıdan iki yeni üye getirdiler. Adrese teslim bir heyet oluşturuldu.”

“İmamoğlu’nu itibarsızlaştırma çabası”

Özel, milyonlarca seçmenin oy verdiği bir siyasetçiye “sen” diye hitap edilmesini de eleştirerek şunları söyledi:

“15,5 milyon vatandaşın oy verdiği, 25,5 milyon vatandaşın imza koyduğu Ekrem Başkan’a ‘sen’ denilerek itibarsızlaştırılmak istendi. Ama Ekrem Başkan’ı itibarsızlaştıracak bir söz daha Türkçe lügata girmedi.”

“Tüm dünya bu tabloyu görüyor”

Duruşmayı çok sayıda yabancı basın mensubunun da izlediğini belirten Özel, yaşananların uluslararası kamuoyuna da yansıdığını savundu.

Özel, “Bir yargılamayı bile doğru şekilde yapamadıklarını, yargılamayı bizzat hakimin provoke ettiğini bütün salon gördü” dedi.

Ekrem İmamoğlu salondan çıkartıldı, duruşma yarın devam edecek
İBB DAVASI BAŞLADI
Ekrem İmamoğlu salondan çıkartıldı, duruşma yarın devam edecek
9 Mart 2026

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
İBB Davası ekrem imamoğlu İBB operasyonu CHP özgür özel
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara yazıları ile katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Şubat 2025'den bu yana kadın haberleri editörü olarak çalışıyor.

Devamını Göster
ilgili haberler
İBB davasında 3. gün
Bugün 08:13
/haber/ibb-davasinda-3-gun-317585
İBB DAVASI BAŞLADI
Ekrem İmamoğlu salondan çıkartıldı, duruşma yarın devam edecek
9 Mart 2026
/haber/ekrem-imamoglu-salondan-cikartildi-durusma-yarin-devam-edecek-317496
Mahkemeden İBB davasına kısıt: 25 gazeteci, sanık başına 3 avukat
3 Mart 2026
/haber/mahkemeden-ibb-davasina-kisit-25-gazeteci-sanik-basina-3-avukat-317306
CHP’li İBB Meclis üyelerinden muhalefete çağrı: Gelin birlikte denetleylim
4 Şubat 2026
/haber/chpli-ibb-meclis-uyelerinden-muhalefete-cagri-gelin-birlikte-denetleylim-316335
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
İBB davasında 3. gün
Bugün 08:13
/haber/ibb-davasinda-3-gun-317585
İBB DAVASI BAŞLADI
Ekrem İmamoğlu salondan çıkartıldı, duruşma yarın devam edecek
9 Mart 2026
/haber/ekrem-imamoglu-salondan-cikartildi-durusma-yarin-devam-edecek-317496
Mahkemeden İBB davasına kısıt: 25 gazeteci, sanık başına 3 avukat
3 Mart 2026
/haber/mahkemeden-ibb-davasina-kisit-25-gazeteci-sanik-basina-3-avukat-317306
CHP’li İBB Meclis üyelerinden muhalefete çağrı: Gelin birlikte denetleylim
4 Şubat 2026
/haber/chpli-ibb-meclis-uyelerinden-muhalefete-cagri-gelin-birlikte-denetleylim-316335
diğer yazıları
Cezaevinde bile dayanışmadan vazgeçmedi: Iraz Bayrak en çok denizi özledi
Bugün 09:24
Cezaevinde bile dayanışmadan vazgeçmedi: Iraz Bayrak en çok denizi özledi
İBB davasında Aykut Erdoğdu savunma yaptı: Kanun önünde eşitlik yok
10 Mart 2026
İBB davasında Aykut Erdoğdu savunma yaptı: Kanun önünde eşitlik yok
İBB DAVASINDA 2. GÜN
Duruşma bugün sona erdi: Bu iş başından beri siyasidir
10 Mart 2026
Duruşma bugün sona erdi: Bu iş başından beri siyasidir
İBB davasının ilk gününden notlar
10 Mart 2026
İBB davasının ilk gününden notlar
İBB DAVASI'NDA İLK GÜN
Özel'den AKP ve MHP'lilere: Gelin yarın şu duruşmayı izleyin
9 Mart 2026
Özel'den AKP ve MHP'lilere: Gelin yarın şu duruşmayı izleyin
Sayfa Başına Git