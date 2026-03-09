Özgür Özel: Mahkeme heyetiyle ilgili ciddi soru işaretleri var

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı tutuklu siyasetçi Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 402 sanığın yargılandığı “İBB davası”nın ilk duruşması sabah saatlerinde başladı. Gergin başlayan duruşmaya ara verilmesinin ardından Özgür Özel basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özel, duruşma salonunun boşaltılmayacağını belirterek milletvekillerinin ve ailelerin salonda kalmaya devam edeceğini söyledi. Özel, “Arkadaşlarımız milletvekillerinin bu salonu terk etmeyeceğini, aileleri bırakmayacağını net şekilde ifade ettiler. İzleyiciler de burada kalacak, duruşma izleyicili şekilde devam edecek” dedi.

“Anayasaya bağlı kalınmalı”

Özel, geçmişte yaşanan bazı yargı süreçlerini hatırlatarak mahkemelerin anayasal ilkelere uygun hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Daha önce Hasan Hüseyin Özese’nin görev yaptığı Ergenekon Davası sürecinde salonun boşaltılmak istendiğini ancak buna karşı çıktıklarını hatırlatan Özel, “Anayasaya aykırı bir emir verildiğinde bugünün havasına ya da düzenine değil, anayasaya bağlı kalınması gerekir” dedi.

CHP lideri, dünden bu yana “provokasyon kokusu” aldıklarını söyleyerek, yaşananları şu sözlerle değerlendirdi:

“Geçmişte bazı grupların, örgütlerin, yapıların devlete karşı provokatif girişimleri olurdu; şimdi devleti yönetenlerin millete karşı provokatif girişimleri var.”

“Hakim ‘sanık Ekrem’ diye seslendi”

Özel, hakim kürsüye çıktığında Ekrem İmamoğlu’na “sanık Ekrem” diye hitap edildiğini, salondan tepki gelmesi üzerine bu hitabın “Ekrem Bey” şeklinde değiştirildiğini söyledi.

“Avukatlara ve İmamoğlu’na söz verilmedi”

CHP Genel Başkanı, duruşmada avukatların söz taleplerinin karşılanmadığını belirterek, savcılığın İmamoğlu hakkında 2 bin 430 yıla kadar hapis talep ettiğini ancak buna rağmen savunma tarafına söz verilmediğini ileri sürdü.

Özel’in aktardığına göre, bir avukat güçlükle söz alarak mahkeme heyetine şu soruyu yöneltti:

“Haftalardır kaleminize bu sıralamayı soruyoruz; savunmaya hazırlanacağız. Dün bu liste Yeni Şafak gazetesinde yayınlandı. Avukatlara verilmeyen bilgi yandaş gazeteye nasıl sızdırılıyor?”

Özel, bu sorunun ardından hakimin “Salonu boşaltın” talimatı verdiğini iddia ederek, “İktidarın gazetesine haber sızdırıldığı bir durumda adeta suçüstü yakalandı ve salonun psikolojik kontrolünü kaybetti” dedi.

“Mahkeme heyeti siparişle oluşturuldu”

Özel, mahkeme heyetinin oluşumuna ilişkin de eleştiriler yöneltti. Çok sayıda ağır ceza mahkemesinin bulunduğu bir yerde davanın uzun süredir belirli mahkemelere düşeceğinin konuşulduğunu ifade eden Özel, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Beşiktaş ve Aziz İhsan Aktaş davalarından sonra bu dosya da 40’ıncı ağır ceza mahkemesine düştü. 40’ın hakiminin Adalet Bakanı ile çok yakın ilişkileri olduğu konuşuluyor. İki üyeden emin olamadılar, dışarıdan iki yeni üye getirdiler. Adrese teslim bir heyet oluşturuldu.”

“İmamoğlu’nu itibarsızlaştırma çabası”

Özel, milyonlarca seçmenin oy verdiği bir siyasetçiye “sen” diye hitap edilmesini de eleştirerek şunları söyledi:

“15,5 milyon vatandaşın oy verdiği, 25,5 milyon vatandaşın imza koyduğu Ekrem Başkan’a ‘sen’ denilerek itibarsızlaştırılmak istendi. Ama Ekrem Başkan’ı itibarsızlaştıracak bir söz daha Türkçe lügata girmedi.”

“Tüm dünya bu tabloyu görüyor”

Duruşmayı çok sayıda yabancı basın mensubunun da izlediğini belirten Özel, yaşananların uluslararası kamuoyuna da yansıdığını savundu.

Özel, “Bir yargılamayı bile doğru şekilde yapamadıklarını, yargılamayı bizzat hakimin provoke ettiğini bütün salon gördü” dedi.

