Özgür Özel'den 'Akın Gürlek' açıklaması: Biz iddialarımızın arkasındayız

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Razaman Bayramı'nın birinci gününde Manisa Hatuniye Camii'nde kıldığı bayram namazının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'i anan Özgür Özel, "Maalesef bundan bir önceki bayramda, bayram namazını birlikte kıldığımız Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek kardeşimle böyle karşınızdaydık, bayramlaşmıştık. Ondan saatler sonra da o elim kaza sonucunda Ferdi Başkanımızı kaybettik. Bir kez daha kendisine Allah’tan rahmet diliyoruz" dedi.

"Filistin’in durumu milletimize emanet"

İsrail'in Gazze'deki soykırımı hakkında konuşan Özgür Özel, Filistin'in bağımsız bir devlet olarak tanınması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Bu mübarek Ramazan Bayramı’nda ve yapılacak bayram sohbetlerine de Filistin’in bağımsız olmasını, başkenti Doğu Kudüs’te olan bir bağımsız Filistin devletini bütün dünyanın tanımasına ilişkin Birleşmiş Milletler kararı varken; çılgın Trump’ın akıl almaz ihtirasına ve Netanyahu'ya Filistin’i terk etmemek için bunu bütün bayram sohbetlerine emanet ediyoruz. Bu millet gönlünden bunu geçirirse bu millete rağmen devleti yönetenler asla ve asla bunun bir parçası olamazlar. Milletimize emanettir Filistin’in durumu.”

Arınç'a bayram ziyareti

Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özgür Özel, Bülent Arınç ile görüşmesine ilişkin şunları söyledi:

"İki Manisalı’nın bir araya gelip sohbet ettiği bir yerin, bir sohbetin kimseye bir zararı olmaz. Manisa bunu gayet iyi bilir ki Manisa’nın evlatları Manisa’da da Manisa’nın dışında da birbirlerine selamlarını esirgemezler, sohbetlerini esirgemezler. Onun dışında önce bir sürü yalan dolan yazıldı, çizildi. Bana sordular, ben dedim ki ‘Yalanlama bana düşmez.’ Sayın Arınç ertesi gün tamamıyla yalanladı bu söylenen haksız iddiaların tamamını. Biz Sayın Arınç’la iki hemşeri olarak, kendisi Genel Başkan seçildiğimde de ziyaretime gelmişti. Hepiniz takip ettiğiniz. Acı, tatlı günümüzü Arınç ailesi yakından takip etmiştir. Daha sonra yeniden Genel Başkan seçildiğimizde kutladı, yeniden gelmek isteyince ‘Sizi ziyaret bize düşer. Bir Ramazan ziyareti yapmak isteriz’ dedik. Ve kendisini bir Ramazan gününde ziyaret ettik. Mesele bundan ibaret."

"İddialarımızın arkasındayız"

Son olarak Adalet Bakanı Akın Gürlek ile aralarındaki gayrimenkul ve mal varlığı tartışmasından da bahseden CHP lideri, şöyle konuştu:

"Biz iddialarımızın arkasındayız. Daha sonra da bu iddiaları destekleyen ID numaraları ilan edildi. ‘Bunlar yoktur, alınmamıştır’ diyen yok. Ama işte kendini kendince savunma refleksinde olan ama kimseye inandıramayan, adaletin şah damarını kesmiş, çok mağdur yaratmış ve çok hakka girmiş bir insanla karşı karşıyayız. Şimdi bu bayram mübarek günde bundan ötesini söylemeyeyim. Allah’ım onu ıslah etsin. Günahkarları affetsin. Arkadaşlarımıza da Allah sabır versin. En kısa sürede de ailelerine kavuşmayı nasip etsin."

