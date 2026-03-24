Özgür Özel'den Akın Gürlek'e: Hodri meydan

Partisinin grup toplantısında konuşan Özel, Gürlek’in “Benim dört tane taşınmazım var” açıklamasına atıfta bulunup özetle şunları iddia etti:

Burada 16 ID numarası var. Geçen hafta Ankara’dakileri vermedik, atladılar. Bu ID numaralarının gerçek olmadığını söyleyen yok. Bu 16 taşınmaza ait ID’nin her biri, bu zaman veya yakın zamanda kendisine ait olduğunu doğruluyor. Sadece dört tapu kaydı gösteriyor. Arkadaşlar sadece filtreleyerek Ankara ve İzmir’i gösterdi diyen var ama durum daha vahim.

Şimdi bu ID numaraları için bir kez daha sesleniyorum; bu numaralarda bir eksiklik varsa söyleyin. Ama beyefendi ‘Ben de bu numaralar var’ diyor. Bu numaraların (dördünün) emsal ortalama değerleri 71,5 milyon lira. Ömrü boyunca aldığı maaşların iki katı. Biz fazlasının da doğru olduğunu iddia ediyoruz.

Varsa 16 tapunun ID’lerine ilişkin itiraz, duyalım

Şimdi gösterdiği tapuların içinde olmayan TEMA’daki ev. Gösterdiği tapu kaydında bu yok ama TEMA’da açıklama var. Biz diyoruz ki bu evi 3+1, 9 milyona aldı. 14 milyona aynı tarihte 2+1 satılıyordu. Niye ucuza verdin? TEMA’nın bu açıklaması ve bu belge Ağrı Dağı kadar gerçek.

Bir başka örnek Senfoni Evleri. 96 milyon lira satış sözleşmesi, imzalar mühürler, na tamam. Burada tapu yok çünkü bitince verilecek. Ama böyle resmi bir belge var. Sayın Murat Kurum’a bağlı çalışıyor Emlak Konut. Bir haftadır yalanlama yok. Varsa 16 tapunun ID’lerine ilişkin itiraz, duyalım.

Ne var? ‘Dava açacağım’ diyor, dava yok. Ben de yanıtına dava açıyorum. Avukat davada Tapu Sicil kayıtlarını isteyecek. Hakim karar vermek için getirecek. O zaman bu millet yargı önünde kim doğru, kim yalan söylüyor görecek. Hodri meydan.

"Hesap dökümlerini görelim"

Gizlemediği mahaller var. Ankara’da iki, İzmir’de iki. Mahal projelerine verilen paraların hesap dökümlerini görelim. Ben şu anda 27’şer milyon lira bu evlerin parasını şu havaleyle ödedim diye göstereceksin kardeşim. Milletin karşısında bu toplam maaşın iki katı olan para nereden gelmiş gösterelim.

Yağmur gibi isim geliyor. AK Partili arkadaşlar elinizdeki belgeleri bir genel başkana götürecekseniz bu genel başkana değil AK Parti genel başkanına götürün. Niye kendi genel başkanınıza gitmiyor musunuz? Çünkü siz de her şeyin en iyi onu bildiğini biliyorsunuz. Biz yağmur gibi gelen isimleri bir kenarda tutuyoruz. Doğruladığımızda paylaşacağız.