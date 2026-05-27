Ozgur Ozel: Niyeta me ya partiyeke nû nîne
Serokê CHPê Ozgur Ozel, nimêja cejnê li bajarê xwe li Manisayê kir. Di nimêjê de Şaredarê Bajarê Mezin ê Manisayê Besim Dutlulu li gel Ozel bû.
Ozel piştî nimêjê daxuyanî da û banga xwe ya ji bo kongreyê dubare kir. Her wiha bersiva wan îdia û gotegotan da ku dibêjin 'wê ji Serokatiya Koma Partiyê were xistin û partiyeke nû were avakirin'.
Ji bo CHPê biryara "betalbûna mitleq" hat dayîn
Ozel, bal kişand ser biryara 'bêtalbûna mitleq' a ku derbarê CHPê de hate dayîn û dorpêçkirina navenda giştî ya partiyê ya ji aliyê polîsan ve û wiha got:
'Li vî welatî mafê her kesî ye ku jiyaneke baş bijî. Di vî welatê xweş de tu kes vê neheqî û xizaniyê heq nake. Tenê ji ber ku partiyeke sosyal demokrat li dijî vê yekê radibe û ber bi desthilatdariyê ve dimeşe. Ji bo astengkirina vê ewqas xerabî û neheqiyê, bi rastî jî ne rewa ye. Tu kes vê yekê qebûl nake. Em jî serî li ber vê natewînin. Ji niha û pê de jî em ê bi hemû hêza xwe têkoşîna xwe bidomînin.”
“Ji bilî 115 parlamenterên ku bi gelemperî bi me re tevdigerin û dixwazin di partiya me de di demek herî nêz de hilbijartin çêbibe, 10 hevalên me yên ku berê piştgirî didan Birêz Kiliçdaroglu ango hemfikirên wî bûn jî gotin, 'bila demildest hilbijartin pêk were’. Hemû endamên me, her kes dibêje hilbijartin.
Em hêvî dikin ku Birêz Kiliçdaroglu vê şaşiyê neke, vê biryara dadgehê venegerîne destbeserkirina îradeyê û hewl nede partiyeke ku bi hilbijartinê nehatiye serê wê, bi rê ve bibe. Rêya rast kongre ye û em dikarin di demeke zû de herin kongreyê pêk bîne. Her wiha ez bangekê li Birêz Kiliçdaroglu dikim. Bila li bajar û navçeyên me sindoqê bîne ber 2 milyon endamên me; mîna wexta ku min namzedê Serokkomariyê diyar dikir. Kî namzed be, bila bi biryara hemû endamên me were nîşandan. Ew bi kîjan delegeyî bixwaze, ez amade me ku pê re bikevim hilbijartinê. Kîjan delege dibe bila bibe, ez heme. Ez bi piştgiriya hemû endaman heme."
Çapemeniya cîhanê midaxeleya li ser Navenda Giştî ya CHPê çawa nivîsî ?
Îdiaya sedî 85ê dengan
"Ger ez îro ji sedî 85ê dengan kêmtir bistînim, ez ê serokatiya giştî jî nedomînim. Min pêvajoyek wisa ji jiyankirinê dît ku tê de tu dengekî li dijî min tune bû û di her sê kongreyan de piştî wê re jî min hemû dengên derbasdar standin. Niha hûn ê li vir behsa demokrasiyê bikin, paşê jî hûn ê bi alîkariya dadgeha di destê xwe de serokê giştî yê partiyeke siyasî biguherînin. Ew kesê ku bi vî awayî tê serî jî wê li wir rûne û partiyê bi rê ve bibe. Tiştekî wisa nabe! Ev yek wekî lekeyeke reş di dîroka siyasî de gelo dikare çend rojan bidome?"
Kiliçdaroglu biryara 'betalbûna mitleq' nas kir
"CHP, mala bavê me ye. Ez dibihîzim ku hema bêje hemû şaredarên li herêma Deryaya Reş dibêjin 'em îstifa bikin û werin cem te'. Min ji wan re got 'qet tiştekî wisa nekin'. Di roja yekem de di nav endaman de di navbera 8 û 10 hezarî de îstifa çêbûn. Me demildest got 'nekin'. Bila tu kes ji partiya xwe îstifa neke. Bila tu kes ji partiya xwe veneqete. Bila tu kes hêviya xwe ji partiya xwe nebirre. Em ê vê pirsgirêkê bi her awayî çareser bikin."
Polîsan midaxele li Navenda Giştî ya CHPê kir: Ozel û partiyî ji avahiyê derketin
