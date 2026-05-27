Özel: Yeni parti yok

CHP lideri Özgür Özel bayram namazını memleketi Manisa’da kıldı. Özel’e namazda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu eşlik etti.

Namaz sonrası açıklama yapan Özel, kurultay çağrısını yineleyerek Grup Başkanlığı’nın düşürüleceği ve yeni parti kurulacağı iddialarına da yanıt verdi.

CHP hakkında verilen "mutlak butlan" kararına ve parti genel merkezine polis müdahalesine değinen Özel, şunları söyledi:

"Bu ülkede herkes çok iyi bir yaşam hak ediyor. Bu güzel ülkede kimse bu kadar haksızlığı, yoksulluğu hak etmiyor. Buna itiraz eden bir sosyal demokrat partinin iktidar yürüyüşüne engel olacağız diye bu kadar kötülük, bu kadar haksızlık gerçekten reva değildir. Bunu kimse kabul etmez. Biz de buna teslim olmayız.Bundan sonra da mücadelemizi var gücümüzle sürdürmeye devam edeceğiz."

Yeni parti yok

"Partimizde bir an önce seçimin yapılmasını normalde bizimle birlikte hareket eden 115 milletvekilinin yanında, Sayın Kılıçdaroğlu’na katkı sağlayan geçmişte veya onun görüşlerini paylaşan 10 arkadaşımız da ‘bir an önce seçim’ dedi. Bütün üyelerimiz herkes seçim diyor. Sayın Kılıçdaroğlu’nun bu hatayı yapmayacağını, bu mahkeme kararını bir irade gasbına döndürmeyeceğini, seçimle gelmediği bir partiyi yönetmeye kalkmayacağını ümit ediyoruz. Bu kurultaya gitmenin yolu çok belli ve hızla bu kurultaya gidebiliriz. Ayrıca Sayın Kılıçdaroğlu’na bir çağrıda bulunuyorum. 2 milyon üyemizi illerimizde, ilçelerimizde benim Cumhurbaşkanı adayını belirlerken yaptığım gibi sandığı koysun. Kim adaysa tüm üyelerimizin kararı ile belirlensin. Ben hangi delegeyle istiyorsa seçime girmeye hazırım. Hangi delegeyse ben varım. Tüm üyeyle varım."

Yüzde 85 oy iddiası

"Bugün üyelerimizden yüzde 85’in altında bir oy alırsam, genel başkanlığa devam da etmem. Bir tek aykırı sesin olmadığı, o kurultaydan sonra girdiğim 3 kurultayda geçerli oyların tamamını aldığım bir süreç yaşadım. Şimdi burada demokrasi diyeceksiniz. Sonra elinizdeki mahkemeyle bir siyasi partinin genel başkanını değiştireceksiniz. O da orada oturacak ve partiyi yönetecek. Böyle bir şey olmaz. Bu siyasi tarihe kara bir leke olarak kaç gün sürebilir? CHP, baba evidir. Duyuyorum, Karadeniz’deki neredeyse bütün belediye başkanları 'istifa edelim, yanına gelelim' diyor. Aman dedim yapmayın. İlk gün üyelerde 8-10 bin tane istifa olmuş. Hemen söyledik 'yapmayın' diye. Kimse partisinden istifa etmesin. Kimse partisinden ayrılmasın. Kimse partisinden umudunu kesmesin. Biz bu sorunu bir şekilde hallederiz."

