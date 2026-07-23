Di CHPyê de kîjan parlamenter piştgiriya kê dike?
Me hesabên medyaya civakî û daxuyaniyên wan yên dawî yên ji bo raya giştî yên 135 parlamenterên Partiya Gel a Komarî (CHP) yek bi yek lêkolîn kirin.
Li gorî lêkolînê, 95 parlamenter bi awayekî vekirî piştgiriya Serokê Giştî yê CHPê yê hilbijartî Ozgur Ozel dikin. Gava Ozel jî bi wan re tê hejmartin ev hejmar dibe 96 û tê çaverêkirin ku ev parlamenter di bin banê partiyeke nû de jî dê bi hev re tevbigerin.
Hejmara parlamenterên ku bi awayekî vekirî piştgiriya Kemal Kiliçdaroglu dikin 21 e ku Kiliçdaroglû bi biryara îstînafê hat ser Serokatiya Giştî ya CHP ê.
Di parvekirin û daxuyaniyên hatine lêkolînkirin de 18 parlamenter hene ku piştgiriya xwe ya vekirî ji bo ti aliyî diyar nekirine.
Parlamenterên ku piştgiriya Ozgur Ozel dikin
95 parlamenterên ku piştgiriya Serokê Giştî yê CHPê yê hilbijartî Ozgur Ozel dikin wiha ne:
Parlamenterên ku piştgiriya Kiliçdaroglu dikin
Parlamenterên ku bi awayekî vekirî piştgiriya xeta siyasî ya Kemal Kiliçdaroglu dikin wiha ne:
- Ali Fazıl Kasap (Kutahya)
- Ali Karaoba (Uşak)
- Barış Bektaş (Konya)
- Deniz Demir (Ankara)
- Erdoğan Toprak (İstanbul)
- Faik Öztrak (Tekirdağ)
- Gamze Akkuş İlgezdi (İstanbul)
- Gülizar Biçer Karaca (Denizli)
- Hasan Öztürkmen (Dîlok)
- Hüseyin Yıldız (Aydın)
- İnan Akgün Alp (Qers)
- Jale Nur Süllü (Eskişehir)
- Kadim Durmaz (Tokat)
- Mahir Polat (İzmir)
- Mustafa Adıgüzel (Ordu)
- Nurten Yontar (Tekirdağ)
- Orhan Sarıbal (Bursa)
- Rahmi Aşkın Türeli (İzmir)
- Rıfat Turuntay Nalbantoğlu (İzmir)
- Semra Dinçer (Ankara)
- Sevda Erdan Kılıç (İzmir)
Yên ku bi awayekî vekirî piştgiriya tu aliyî nakin
Ahmet Baran Yazgan (Edirne), Ali Öztunç (Mereş), Aysu Bankoğlu (Bartin), Cem Avşar (Tekirdağ), Cevdet Akay (Karabük), Engin Altay (Stenbol), Gürsel Erol (Xarpêt), İlhami Özcan Aygun (Tekirdağ), İlhan Kesici(Stenbol), Kadri Enis Berberoğlu (Stenbol), Nermin Yıldırım Kara (Hatay), Oğuz Kaan Salıcı (Stenbol), Ömer Fethi Gürer (Nigde), Sururi Çorabatır (Antalya), Tahsin Becan (Yalova), Türker Ateş (Bolu), Vecdi Gündoğdu(Kırklareli), Yüksel Mansur Kılınç (Stenbol).
(VC/AY)