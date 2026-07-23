TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 23.07.2026 08:38 23 Tîrmeh 2026 08:38
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 23.07.2026 09:22 23 Tîrmeh 2026 09:22
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Di CHPyê de kîjan parlamenter piştgiriya kê dike?

Me hesabên medyaya civakî yên 135 parlamenterên CHPyê yek bi yek lêkolîn kirin. Li gorî vê, 95 parlamenter piştgiriya Ozgur Ozel û 21 parlamenter jî piştgiriya Kemal Kiliçdaroglu dikin. Her weha 18 parlamenteran jî bi awayekî vekirî aliyê xwe diyar nekirine.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku ENRead in English

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku ENRead in English
Dîmenê mezin bike
Di CHPyê de kîjan parlamenter piştgiriya kê dike?
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Me hesabên medyaya civakî û daxuyaniyên wan yên dawî yên ji bo raya giştî yên 135 parlamenterên Partiya Gel a Komarî (CHP) yek bi yek lêkolîn kirin.

Li gorî lêkolînê, 95 parlamenter bi awayekî vekirî piştgiriya Serokê Giştî yê CHPê yê hilbijartî Ozgur Ozel dikin. Gava Ozel jî bi wan re tê hejmartin ev hejmar dibe 96 û tê çaverêkirin ku ev parlamenter di bin banê partiyeke nû de jî dê bi hev re tevbigerin.

Hejmara parlamenterên ku bi awayekî vekirî piştgiriya Kemal Kiliçdaroglu dikin 21 e ku Kiliçdaroglû bi biryara îstînafê hat ser Serokatiya Giştî ya CHP ê.

Di parvekirin û daxuyaniyên hatine lêkolînkirin de 18 parlamenter hene ku piştgiriya xwe ya vekirî ji bo ti aliyî diyar nekirine.

Parlamenterên ku piştgiriya Ozgur Ozel dikin

95 parlamenterên ku piştgiriya Serokê Giştî yê CHPê yê hilbijartî Ozgur Ozel dikin wiha ne:

Dîmenê mezin bike
Dîmenê mezin bike
Dîmenê mezin bike
Dîmenê mezin bike
Dîmenê mezin bike
Dîmenê mezin bike
Dîmenê mezin bike
Dîmenê mezin bike
Dîmenê mezin bike
Dîmenê mezin bike
Dîmenê mezin bike

Parlamenterên ku piştgiriya Kiliçdaroglu dikin

Parlamenterên ku bi awayekî vekirî piştgiriya xeta siyasî ya Kemal Kiliçdaroglu dikin wiha ne:

  1. Ali Fazıl Kasap (Kutahya)
  2. Ali Karaoba (Uşak)
  3. Barış Bektaş (Konya)
  4. Deniz Demir (Ankara)
  5. Erdoğan Toprak (İstanbul)
  6. Faik Öztrak (Tekirdağ)
  7. Gamze Akkuş İlgezdi (İstanbul)
  8. Gülizar Biçer Karaca (Denizli)
  9. Hasan Öztürkmen (Dîlok)
  10. Hüseyin Yıldız (Aydın)
  11. İnan Akgün Alp (Qers)
  12. Jale Nur Süllü (Eskişehir)
  13. Kadim Durmaz (Tokat)
  14. Mahir Polat (İzmir)
  15. Mustafa Adıgüzel (Ordu)
  16. Nurten Yontar (Tekirdağ)
  17. Orhan Sarıbal (Bursa)
  18. Rahmi Aşkın Türeli (İzmir)
  19. Rıfat Turuntay Nalbantoğlu (İzmir)
  20. Semra Dinçer (Ankara)
  21. Sevda Erdan Kılıç (İzmir)
Dîmenê mezin bike

Yên ku bi awayekî vekirî piştgiriya tu aliyî nakin

Ahmet Baran Yazgan (Edirne), Ali Öztunç (Mereş), Aysu Bankoğlu (Bartin), Cem Avşar (Tekirdağ), Cevdet Akay (Karabük), Engin Altay (Stenbol), Gürsel Erol (Xarpêt), İlhami Özcan Aygun (Tekirdağ), İlhan Kesici(Stenbol), Kadri Enis Berberoğlu (Stenbol), Nermin Yıldırım Kara (Hatay), Oğuz Kaan Salıcı (Stenbol), Ömer Fethi Gürer (Nigde), Sururi Çorabatır (Antalya), Tahsin Becan (Yalova), Türker Ateş (Bolu), Vecdi Gündoğdu(Kırklareli), Yüksel Mansur Kılınç (Stenbol).

(VC/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
CHP özgür özel kemal kiliçdaroglû
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê