Özgür Özel: Yeni hedefimiz %50+1

Yeni Parti Lideri Özgür Özel, partinin kuruluşunun ardından ilk kez Halk TV'de gazeteciler Gökmen Karadağ, Kürşad Oğuz ve Bengü Şap Babaeker’in canlı yayın konuğu oldu.

CHP'deki rozet takma töreninde yaşanan "figüran" tartışmalarına değinen Özel, partide yaşanan süreci bir darbeye benzeterek şöyle dedi:

"Ben artık CHP'nin meselelerini eleştirecek değilim, kamuoyu eleştiriyi yaptı. Gazeteci arkadaşımıza yönelik üslubu kabul etmek mümkün değil; bir işe karışıyorsanız şeffaf olmalısınız. CHP'de bir darbeye maruz kaldık. Eşit temsili hedefleyen, gençlere kapı açan anlayışımızın ilerleyişini gördüler ve AKP yargı kolları dünya tarihinde eşi az bulunan bir karar verdi. Ancak sokaktaki hareketi gördünüz. Böyle bir sel akarken taşıma kalabalıkların bir hükmü yoktur. Siyaset halkla yapılır."

Hedefler

Yeni Parti'nin değerlerini ve hedeflerini özetleyen Özel, oy oranlarındaki değişime dikkat çekti:

"Milletin talebiyle kutuplaşmayı reddeden, tüm inançlara ve yaşam biçimlerine saygılı Yeni Parti'yi kurduk. CHP'deki yüzde 25'lik cam tavanı aştık; artık o cam tavan benim için %50+1'dir. Biz CHP'de yüzde 23'lerde sıkışırken şimdi bu oran yüzde 53'lerde. Kurulduğu gün ana muhalefet olan ve ilk seçimde birinci parti çıkacak bir irade var.

Yargıtay kararı ne olursa olsun bu anlayışa parti bırakılmaz, partinin yağmalamasına izin verilemez. Emevi komutanının dediği gibi: 'Arkamızda deniz, önümüzde düşman var; geriye dönüşümüz kalmadı.' Siyaset bekleme kaldırmaz, bu nedenle Yeni Parti ile yolumuza devam ediyoruz."

"200'ün üzerinde belediye katılacak"

Partiye katılımlar ve belediyelerle ilgili son durumu paylaşan Özel, iddialara şu yanıtı verdi:

"Yarından itibaren 200’ün üzerinde belediye Yeni Parti’ye katılmak için irade koyacak. Kimseye davette bulunmadık, o yüzden kimse Mansur Başkan'a laf söylemesin. Zeydan Başkan ile de aramıza giremezler.

Güya bizi 40 vekile düşüreceklerdi, 91 arkadaşımızla grubumuzu kurduk. Demirden korkan trene binmez; beni dokunulmazlıkla kim korkutacak?"

"Dünün mağdurları bugünün zalimleri oldu"

Siyasi geçmiş ile bugünü kıyaslayan Özel, hazine yardımı tartışmalarına da değindi:

"Cumhurbaşkanı adayımız 1 yıl 5 aydır tecritte. Dünün mağdurları bugünün zalimleri olmuş, millet bunu görüyor. Türkiye siyasi tarihi travmalar tarihidir.

CHP'den hazine yardımı gibi bir talebimiz yok. Ancak hazine yardımı konusunun yasal bir düzenlemeye ihtiyacı olduğu açık. Devlet Bey de bunu tespit etmiş; kendisi demokratik siyasetin yanında duruyor."

(EMK)