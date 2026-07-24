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YT: Yayın Tarihi: 24.07.2026 14:47 24 Temmuz 2026 14:47
 ~  SG: Son Güncelleme: 24.07.2026 15:40 24 Temmuz 2026 15:40
Okuma Okuma:  5 dakika

SİYASET BİLİMCİ EREN AKSOYOĞLU YANITLADI

10 soruda YENİ Parti: Nasıl yol alacak, riskleri neler?

Siyaset bilimci Eren Aksoyoğlu, Özgür Özel liderliğinde kurulan YENİ Parti’nin çıkış süreci, kadro yapısı, ideolojik çeperi, kriz alanları ve geleceğine dair görüşlerini bianet’e anlattı: "Kemal Kılıçdaroğlu düşen elmaları toplayacak"

Evrim Kepenek
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
Görseli Büyüt
10 soruda YENİ Parti: Nasıl yol alacak, riskleri neler?
Fotoğraf: Yeni Parti
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*CHP'den kitlesel istifalar sonrası Özgür Özel liderliğinde kurulan YENİ Parti'yi siyaset bilimci Eren Aksoyoğlu değerlendirdi.

*Aksoyoğlu, partinin kuruluşunun parçalı aksiyonlarla sancılı başladığını, geniş teorik altyapı ve kadro yenilenmesi yerine CHP bagajıyla hareket edildiğini belirtiyor. Rakibin AKP değil Kılıçdaroğlu olarak konumlandırıldığı iletişim stratejisinin uzun vadede sürdürülemez olduğunu vurguluyor.

*Kürt sorununda cesur adımlar atılmazsa partinin meşruiyet sorunu yaşayacağını, örgütlenmenin teknik olarak kolay ancak sahada CHP ile çatışma yaşanacağını ifade ediyor. 

*Devlet Bahçeli'nin iki parti arasındaki çatışmayı körükleyeceğini, Kılıçdaroğlu'nun mutsuz kadroları toplayacağını, Mansur Yavaş'ın ise bekleyip tüm tarafların ortak adayı olma formülü üzerinde çalışacağını öngörüyor.

CHP’de yaşanan yargı süreci ve e-Devlet üzerinden gerçekleşen kitlesel istifaların ardından Özgür Özel liderliğinde kurulan YENİ Parti, Türkiye siyasi hayatında yeni bir sayfa açtı.

Siyaset bilimci Eren Aksoyoğlu; partinin kuruluş stratejisinden kadro yapısına, kriz alanlarından Kürt sorunundaki olası tutumuna, Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş’ın pozisyonlarından Devlet Bahçeli’nin hamlelerine kadar merak edilen tüm boyutları değerlendirdi.

1. YENİ Parti’nin çıkış stratejisi nasıl şekillendi?

Eren Aksoyoğlu, partinin kuruluş sürecinde başlangıçta bütünlüklü bir yaklaşım yerine parçalı aksiyonlar alındığını belirtiyor. İstifa dilekçelerinin verilmesi ve kabul edilmemesi gibi olağanüstü engellerin yaşanabileceği bir dönemden geçildiğini belirten Aksoyoğlu, videolu istifa duyurusunun erkenden dolaşıma sokulmasını bir risk olarak değerlendirse de partinin zamanla farklı aksiyonlar aldığını ifade ediyor. Ayrıca dilekçenin verildiği günün Lozan Barış Antlaşması’nın yıl dönümüne denk getirilmesinin, parti tabanına yönelik simgesel bir mesaj taşıdığını vurguluyor.

2. Siyasal iletişim açısından çıkış süreci nasıl değerlendirilebilir?

Partinin kuruluşunda henüz esaslı bir içeriğin ortaya konulamadığını savunan Aksoyoğlu, iletişim diline dair şu kritik analizi yapıyor:

"Simgelerin çevresinde dolaşılan, niceliğin (sayıların) daha önemli olduğu, rakibin AKP değil doğrudan Kemal Kılıçdaroğlu olarak konumlandırıldığı bir siyasal iletişim alanı inşa ediliyor. Bu durum çok uzun vadede sürdürülebilir değil ve büyük imkanları ıskalama riskini barındırıyor. Bu açılardan bakıldığında süreç biraz sancılı başladı."

“CHP bagajı ve eskiye öykünen yeni”

3. YENİ Parti’nin kurucularının en büyük zorluğu nedir?

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarının daha önce hiç parti kurma tecrübelerinin bulunmadığına dikkat çeken Aksoyoğlu, bütün siyasal dilin daima CHP’nin içine, tarihsel birikimine ve durduğu yere yönelik inşa edildiğini söylüyor. Bu durumun "eskiye öykünen bir yeni" yaratma tezatı doğurduğunu ve yeni bir hareket kurarken temel bir zorluk yarattığını ifade ediyor.

4. Partinin kuruluşunda neden geniş bir teorik altyapı oluşturulamadı?

Parti kurulurken entelijansiyaya ve sosyal demokrasinin teorisine gitme imkanı varken bunun değerlendirilmediğini belirten Aksoyoğlu, sebebini şöyle açıklıyor:

"Sürecin olağanüstülüğü bir yandan, bu siyaset yapma tarzının bu mahalleye uygun olmaması ön kabulü diğer yandan... Geniş bir alanda tartışmak yerine işler Özgür Özel ve birkaç arkadaşının çevresinde kotarılmaya çalışıldı. Geniş kamuoyuna güvenmeyip 'dar alanda bu işleri bitirelim' anlayışı hakim olunca süreç kırılıp döküldü ve bu durum sancılar doğurdu."

5. Partinin kadro yapısında bir problem var mı?

Aksoyoğlu’na göre sosyal demokrat alanda yenilik CHP’nin dışındaki çeperde büyür ve serpilir. Ancak YENİ Parti kurulurken kadrolarda beklenen yenilenme sağlanamadı; onun yerine klasik anlamda CHP havuzundan çıkan isimler yeni partiye taşındı. Aksoyoğlu, "Hem teorik bir zeminin olmaması hem de kadroların eski olması ikili bir risk olarak YENİ Parti’nin önünde duruyor" değerlendirmesini yapıyor.

"Cesaret gösterilmezse 'yeni parti' havada kalır"

 6. YENİ Parti Kürt Sorununda nasıl bir duruş sergileyecek?

Özgür Özel’in çözüm süreçlerinde masaya oturma konusunda esnek davrandığını ve partinin bu konuda proaktif bir siyaset inşa etme potansiyeli bulunduğunu belirten Aksoyoğlu, yine de temkinli bir duruş bekliyor. CHP’den kopan kadroları elde tutma kaygısı ve çalkantı yaratmama isteği nedeniyle cesur adımların ertelenebileceğini ifade eden Aksoyoğlu ekliyor: "Kürt sorununda yeni bir şey söylenmeyecekse 'Neden Yeni Parti’yi inşa ediyoruz?' sorusu bu aşamada havada kalır. Sonucu ne olursa olsun cesaret göstermek lazım."

7. Örgütlenme ve seçime girme yeterliliği hızla sağlanabilir mi?

Partinin elindeki iletişim araçlarıyla mesajlarını geniş kitlelere hızla yayabileceğini belirten Aksoyoğlu, seçime girme şartlarının da teknik olarak kolayca aşılabileceğini ifade ediyor:

"Hukuken 1750 kişiyi bir kağıda yazdığınızda 41 ilde örgütlenmiş oluyorsunuz. Yaklaşık 2000-4000 kişiyle tüm Türkiye’de seçime girme yeterliliği teknik olarak sağlanabilir. Asıl kriz sahadaki il ve ilçe binalarında yaşanacak. CHP binalarının tahliye edilmesi, kira sözleşmelerinin feshedilerek tabelaların değiştirilmesi süreçlerinde sahada CHP’liler ile YENİ Partililerin çatışmasını göreceğiz. Bu görüntü iki partiye de iyi gelmeyecektir."

8. Devlet Bahçeli ve iktidar bloku bu süreci nasıl değerlendiriyor?

Cumhur İttifakı’nın ve özellikle Devlet Bahçeli’nin, CHP ile YENİ Parti arasındaki çatışma dinamiğini kaşımak için özel bir çaba harcayacağını söyleyen Aksoyoğlu, Hazine yardımı çıkışını da bu kapsamda değerlendiriyor. Bahçeli’nin bu söylemlerle Özgür Özel’i mevcut siyasal sistematiğin içerisine çekmeye ve Erdoğan liderliğindeki Türkiye tablosunda değerlendirmeye çalıştığını, her iki partinin de bu açıklamalara karşı koymakta zorlanacağını vurguluyor.

“Düşen elmaları toplayacak”

9. Kemal Kılıçdaroğlu süreçten nasıl bir siyasi pay çıkaracak?

YENİ Parti’nin kurulmasıyla birlikte kamuoyu spotlarının Özel’e kayacağını ve Kılıçdaroğlu üzerindeki baskının hafifleyeceğini belirten Aksoyoğlu, Kılıçdaroğlu’nun hamlesini şöyle tanımlıyor:

"Kılıçdaroğlu ağaçtan toplamak yerine yere düşen elmaları toplayacak. YENİ Parti’de mutsuz olan, yeterince yerleşemeyen ve istediğini alamayan kadroları hafiyelik yaparak takip edecek ve kendi yanına çekmeye çalışacak. Sağ/milliyetçi partiler ve alternatif yapılar da kısa sürede Kılıçdaroğlu ile arkada bir yerde ilişkilenebilir."

10. Mansur Yavaş bu denklemde nasıl bir rol oynayacak?

Mansur Yavaş’ın Orta Anadolu ve Ankara’daki karşılığı nedeniyle Özgür Özel için vazgeçilmez ve dengeleyici bir figür olduğunu söyleyen Aksoyoğlu, Yavaş’ın tavrını şöyle özetliyor: Yavaş, YENİ Parti çevresinde bu toplumsal dokunun inşa edilip edilemeyeceğini görmek için bir süre sükunetle bekleyecek. Duruma göre şekillenip yalnızca Özgür Özel’in değil; Kılıçdaroğlu, Dervişoğlu ve Özdağ gibi tüm tarafların desteğini alabileceği ortak bir adaylık formülü üzerinde çalışacaktır.

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
özgür özel yeni parti CHP mutlak butlan Eren Aksoyoğlu
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet Kadın Haberleri editörü (2018). bianet Kadın ve LGBTİ+ Haberleri editörü (Ekim 2018-Şubat 2025). Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler...

bianet Kadın Haberleri editörü (2018). bianet Kadın ve LGBTİ+ Haberleri editörü (Ekim 2018-Şubat 2025). Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. TGS İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Cumhuriyet, BirGün, İMC TV, DİHA, Jinha, Jin News için muhabirlik yaptı. Rize’de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergilerinde haber ve yazıları yayımlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. “Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri”, “Sırtında Sepeti”, “Medya ve Yalanlar” isimli kitaplara yazılarıyla katkı sundu. bianet stajyeri (2000). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun.

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