Özgür Özel kimdir?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 21 Eylül 1974'te Manisa'da dünyaya geldi.



İlköğretimini Manisa Merkez Gazi İlkokulu'nda tamamlayan Özel, orta ve lise öğrenimine İzmir'deki Bornova Anadolu Lisesi Almanca Bölümü ve Manisa Lisesinde devam etti. 1997 yılında Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun oldu.

1999'da serbest eczacılığa başlayan Özel, 2011 yılında yapılan seçimlerde milletvekili seçilene kadar serbest eczacılık mesleğini sürdürdü. Manisa Eczacı Odası'nda, 2001-2007 yılları arasında bir dönem Genel Sekreterlik ve iki dönem Oda Başkanlığı görevlerinde bulundu. Aynı yıllarda Manisa Akademik Odalar Birliği Dönem Sözcülüğü ve Başkanlığı görevlerini yürüttü. Bu dönemde Manisa Cumhuriyet Mitingi'nin düzenleyiciliği ve sözcülüğünü yaptı. Eczacı Özgür Özel, Oda Başkanlığı döneminde hayata geçirdiği sosyal ve çevre projeleri ile çeşitli ödüller aldı.



*Özel, hâlâ devam eden Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın Sputnik'te sürdürdüğü greve destek vermişti.

Uluslararası Eczacılık Federasyonu, Avrupa Birliği Eczacılık Grubu, Avrupa Eczacılık Forumu gibi uluslararası örgütlere üyeliği ve Türkiye delegeliği bulunan Özel, 163 tane kongre ve konferansta yazılı ve sözlü bildiri, sunum ve panel yöneticiliği yaptı.

Anne ve babası emekli öğretmen olan Özgür Özel, eczacı meslektaşı Didem Özel ile evli ve İpek adında bir kızları var.

Siyasi kariyeri

29 Mart 2009 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Belediye Başkan adayı olan siyasetçi, 33. Olağan Kurultay'da ve 15. Olağanüstü Kurultay'da CHP Manisa İli Delegesi olarak görev yaptı.

2007 ve 2009 yılları Aralık aylarında yapılan seçimlerde Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetine seçildi. Türk Eczacıları Birliği'nde bir dönem Saymanlık, iki dönem Genel Sekreterlik görevlerini yürüttü.

10.03.2011'de Milletvekili Adayı olmak üzere görevinden istifa etti. 12 Haziran 2011'de yapılan Milletvekili Genel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Manisa milletvekili olarak seçildi.

Özel, 24., 25., 26., 27.,28. dönemlerde Manisa Milletvekili olarak Mecliste görev yaptı. Bu süre içinde Sağlık, Aile, Çalışma Ve Sosyal İşler Komisyonu, SOMA Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, CHP Ceza Evlerini İzleme Ve İnceleme Komisyonu ve CHP Üniversitelerin Ve Öğrencilerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu'nda çalıştı.

18.CHP Olağanüstü Kurultayı'nda parti meclisi üyesi seçildi. Grup Başkanvekilliği görevini üstlenene kadar bu görevini sürdürdü.

25. 26. ve 27.dönemde CHP Grup Başkanvekili görevi yapan Özel, 28. dönemde ise CHP Grup Başkanı oldu. Ancak CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıkladıktan bir süre sonra bu görevi 'fiilen' bıraktığını duyurdu.

Özgür Özel, 4 Kasım'da yapılan CHP 38. Olağan Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu'yla yarıştı. İkinci tura kalan seçimi 536'ya karşı 812 oyla kazanan Özgür Özel, CHP Genel Başkanı seçildi.

Soma Maden Katliamı

Özel, diğer CHP Manisa milletvekilleriyle birlikte Soma'daki maden ocaklarının incelenmesi için bir meclis komisyonu kurulmasını teklif etmiş, bu önergenin gündeme alınmasıyla ilgili yaptığı 29 Nisan 2014 tarihli konuşmada ocaklardaki denetim ve güvenlik eksikliklerinden bahsetmiş, konuşma 13 Mayıs 2014 Soma Maden Katliamı sonrası ülke gündeminde uzun süre tartışılmıştı.

(AÖ-VC)