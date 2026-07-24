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YT: Yayın Tarihi: 24.07.2026 13:12 24 Temmuz 2026 13:12
 ~  SG: Son Güncelleme: 24.07.2026 15:39 24 Temmuz 2026 15:39
Okuma Okuma:  2 dakika

YENİ Parti sonrası Özel'den ilk açıklama: Yolumuz iktidar yoludur

Özel, cami avlusunda vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Yurttaşlar, Özel'i alkışlarla karşılarken, "Özgür Başkan" sloganları attı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
YENİ Parti sonrası Özel'den ilk açıklama: Yolumuz iktidar yoludur
Fotoğraf: YENİ Parti
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YENİ Parti'nin resmen kurulmasının ardından cuma namazını kılmak için Hacı Bayram-ı Veli Camisi'ne giden Özgür Özel, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Özel'e, "Bizi kurtar başkanım", "Hiç korkma yanındayız" ve "Yolun açık olsun" sözleriyle destek verildi.

ANKA’nın haberine göre, YENİ Parti'nin İçişleri Bakanlığı'na kuruluş dilekçesinin verilerek resmen kurulmasının ardından Manisa Milletvekili Özgür Özel, beraberindeki milletvekilleriyle cuma namazını kılmak üzere Hacı Bayram-ı Veli Camisi'ne geldi.

Özel, cami avlusunda vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Yurttaşlar, Özel'i alkışlarla karşılarken, "Özgür Başkan" sloganları attı.

Yurttaşlar Özel'e, "Bizi kurtar başkanım, bizi kurtar", "Başkanım Allah'ına kurban", "Seni cumhurbaşkanı olarak görüyoruz", "Hiç korkma yanındayız" ve "Yolun açık olsun" diye seslendi.

Özel, daha sonra Hacı Bayram-ı Veli Türbesi'ni ziyaret etti. Özgür Özel, cuma namazının ardından basına açıklama yaptı. 

 "Gün 24 Temmuz, Lozan'ın yıl dönümüdür. Bundan 103 yıl önce Sevr'i yırtıp atıp, Türkiye'nin tapu senedeni emperyalist ülkere kabul ettiğimiz günün 103'üncü yıl dönümündeyiz. Başta İsmet Paşa olmak üzere tüm emeği geçenleri rahmetle anıyoruz" dedi. 

Özel, şöyle devam etti: "Ne Lozan'dan, ne Misak-i Milli sınırlarından, ne partimizin, ne Cumhuriyet'in kurucu değerlerinden bir santim geride değiliz. Biraz önce arkadaşlarımız İçişleri Bakanlığı'na 91 vekil arkadaşlarımızın imzalarıyla gerekli belgeleri sundular."

Özel, şöyle devam etti: "Günün sonunda YENİ Parti'yi, YENİ Parti'nin Parti Meclisi'ni, Genel Başkanı'nı bildirmiş ve partimizin TBMM'deki grubunun kurulduğunu bildirmiş ve partimizin kurulduğu gün ana muhalefet partisi olduğunu ilan etmiş olacağız. Partimiz ana muhalefet partisi olarak önümüzdeki süreçte ilk seçime kadar görev yapacak. YENİ Parti ilk kez ve son kez ana muhalefet partisi olarak bütçe çalışmalarına katılacak. Yol arkadaşlarımız aziz milettimizdir. Yolumuz iktidar yoludur. Pusulamızın gösterdiği yön iktidardır. Bundan sonra durmadan ve yorulmadan iktidara kadar yürüyelim arkadaşlar."

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(EMK)

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