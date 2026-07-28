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YT: Yayın Tarihi: 28.07.2026 13:38 28 Temmuz 2026 13:38
 ~  SG: Son Güncelleme: 28.07.2026 13:48 28 Temmuz 2026 13:48
Okuma Okuma:  1 dakika

YENİ Parti TBMM kadrosunu seçti, Özel: "Parti kuruluşunu tamamlamıştır" dedi

Özgür Özel, "Artık YENİ Parti kuruluşunu tamamlamıştır" diyerek göreve resmen başladıklarını duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
YENİ Parti TBMM kadrosunu seçti, Özel: "Parti kuruluşunu tamamlamıştır" dedi
Fotoğraf: Yeni Parti basın
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YENİ Parti, TBMM’deki ilk kapalı grup toplantısını Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında yaptı. Partinin Meclis organları ve yönetim kadrosunun netleştiği toplantının ardından Özgür Özel, "Artık YENİ Parti kuruluşunu tamamlamıştır" diyerek göreve resmen başladıklarını duyurdu.

Toplantı sonrası basın mensuplarının karşısına geçen YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, şöyle dedi. 

"İlk kapalı grup toplantımızı yaptık. Nöbetçi Grup Başkanvekilimiz usule uygun olarak açıklamaları yapacaktır. Artık YENİ Parti kuruluşunu tamamlamıştır. Tüm yöneticileriyle, grup yönetimiyle, grup başkanvekiliyle, Meclis idare amiriyle, Parti Meclisi'yle, Yüksek Disiplin Kurulu'yla ve yönetim kuruluyla birlikte göreve başlamıştır. Hepimize hayırlı uğurlu olsun."

Gerçekleşen basına kapalı toplantıda partinin Meclis'teki kritik görevlerini üstlenecek isimler belirlendi:

Meclis Başkanvekili: Tekin Bingöl (Ankara Milletvekili)

TBMM Katip Üyesi: Aliye Coşar

TBMM İdari Amiri: Harun Özgür Yıldızlı

Partinin Meclis vizyonunu yönlendirecek Grup Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu:

Burhanettin Bulut • Veli Ağbaba • Turan Taşkın Özer • Seyit Torun • Özgür Karabat

(EMK)

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