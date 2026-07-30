70 yıldır CHP'li Önder Sav ailesiyle birlikte istifa etti, YENİ Parti'ye katılıyor

CHP’nin eski Genel Sekreteri Önder Sav, 70 yıldır üyesi olduğu partisinden istifa ettiğini ve YENİ Parti'ye katıldığını duyurdu. TBMM'de düzenlediği basın toplantısında partinin mevcut yönetimine sert eleştiriler yönelten Sav, ailesiyle birlikte CHP ile bağlarını kopardığını açıkladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kameraların karşısına geçen CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav, partinin kurucu felsefesinden ve Atatürk ilkelerinden uzaklaştığını söyledi.

"CHP adaletsizliğin cirit attığı bir parti haline geldi"

Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, TBMM'de açıklama yapıyor #Canlı https://t.co/D1FEsDFTqk — ANKA Haber Ajansı (@ankahabera) July 30, 2026

Parti iç hukukunun zedelendiğini ve ilkesel duruşun kaybedildiğini öne süren Sav, şöyle dedi:

"Türkiye'de hiçbir hukukçu verilen 'mutlak butlan' kararının yerinde olduğunu söyleyememiştir. Parti iç hukuku zedelenmiş, İstanbul'daki üye katılım töreninde adeta temin edilmiş figüranların katılımı sağlanmıştır. CHP böyle bir ayıpla yaşayabilecek bir parti değildir. CHP kurucu felsefesinden uzaklaşmış, Atatürk ilke ve devrimlerini askıya almıştır. Parti, adaletsizliğin adeta cirit attığı bir duruma sokulmuştur."

"Binanın sahibi gibi görünenler kiracı durumundadır"

Parti yönetimini hedef alan Sav, mevcut yapının geçici olduğunu belirterek; "Partinin, binanın ve amblemin sahibi gibi görünenler aslında birer kiracı durumundadır. Tahliyeleri çok yakındır. Parti binası ve amblem belki bir süre daha kullanacakları bir alet olacaktır ancak gerçekler su yüzüne çıktıkça o binada oturanlar da kendilerini sorgulamak zorunda kalacaklardır" değerlendirmesinde bulundu.

284 eski parlamenter istifa etti

Daha önce benzer gerekçelerle partiden ayrılan eski milletvekillerinin kararlarını desteklediğini belirten Önder Sav, istifa kararını şu sözlerle duyurdu:

"Benim gibi geçmiş dönemlerde parlamenterlik yapmış 284 arkadaşımız CHP'den ayrıldı. Bu arkadaşlarımızın kamuoyuna duyurduğu istifa gerekçelerinin tamamına katıldığımı ifade etmek isterim. Açıkça anlattığım bu nedenlerle; eşim Çiğdem Sav, iki evladım ve damadımla birlikte ben de bugün CHP'deki siyasi yaşantımı noktalıyorum. Üzülerek ve büyük bir acı içinde istifa ettiğimi kamuoyuna duyuruyorum."

Önder Sav ayrıca, eski CHP Milletvekili, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erol Çevikçe'nin de partiden istifa ettiğini açıkladı. Sav, Çevikçe'nin rahatsızlığı sebebiyle basın toplantısına katılamadığını sözlerine ekledi.

(EMK)