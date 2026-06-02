Bahçeli'den CHP açıklaması: Yargıtay kararını bir an önce vermeli

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

CHP için kurultay tarihi Bahçeli'den geldi

CHP'ye ilişkin gelişmeler

Konuşmasında CHP içindeki tartışmalara da değinen Bahçeli, bayram döneminin CHP açısından "kucaklaşmak yerine kutuplaşmanın derinleştiği" bir sürece dönüştüğünü savundu.

Yaşanan gelişmelerin CHP’nin kurumsal yapısına uygun olmadığını söyleyen Bahçeli, tartışmaların "siyasi kültüre ve demokrasiye zarar verici bir noktaya" ilerlediğini ileri sürdü.

Bahçeli, Türkiye’nin terörle mücadele ve toplumsal bütünleşme hedeflerinin yalnızca güvenlik politikalarıyla değil, siyasi istikrar ve toplumsal uzlaşmayla da ilişkili olduğunu söyledi. Bölgesel gelişmelerin ve “terörsüz Türkiye” süreci olarak tanımladığı başlıkların önemine işaret eden Bahçeli, siyasi gerilimin sokakta fiziki karşılaşmalara dönüşmemesi gerektiğini belirtti.

Bahçeli Özel ve Kılıçdaroğlu'nu CHP için "ortak çözüm" bulmaya çağırdı

"Ortak akıl ve güçlü siyasal kurumlar"

Bahçeli, Yargıtay’a da çağrı yaptı. CHP’ye ilişkin mahkeme kararına yönelik itiraz sürecinin hızlı biçimde sonuçlandırılması gerektiğini söyleyen Bahçeli, “Türkiye siyaseti ve demokrasisinin hırpalanmasına izin verilmemelidir” dedi.

CHP üzerinden “oyun oynanmasının tehlikelerine” daha önce dikkat çektiğini söyleyen Bahçeli, bugün "bölünmüş bir CHP algısı" oluşturulmaya çalışıldığını savundu.

Bahçeli, bölgesel gelişmeler ve "terörsüz Türkiye" süreci nedeniyle "ortak akıl" ve “güçlü siyasal kurumlara” ihtiyaç olduğunu belirterek konuşmasını sürdürdü.

