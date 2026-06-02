ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 02.06.2026 11:07 2 Haziran 2026 11:07
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.06.2026 11:22 2 Haziran 2026 11:22
Okuma Okuma:  2 dakika

Bahçeli'den CHP açıklaması: Yargıtay kararını bir an önce vermeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP’ye ilişkin “mutlak butlan” tartışmasıyla ilgili yargı sürecinin uzamaması gerektiğini söyledi. Bahçeli, “Mahkeme kararına yönelik itiraz merci olan Yargıtay, konunun hassasiyetine binaen itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Bahçeli'den CHP açıklaması: Yargıtay kararını bir an önce vermeli

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

CHP için kurultay tarihi Bahçeli'den geldi
CHP için kurultay tarihi Bahçeli'den geldi
27 Mayıs 2026

CHP'ye ilişkin gelişmeler

Konuşmasında CHP içindeki tartışmalara da değinen Bahçeli, bayram döneminin CHP açısından "kucaklaşmak yerine kutuplaşmanın derinleştiği" bir sürece dönüştüğünü savundu.

Yaşanan gelişmelerin CHP’nin kurumsal yapısına uygun olmadığını söyleyen Bahçeli, tartışmaların "siyasi kültüre ve demokrasiye zarar verici bir noktaya" ilerlediğini ileri sürdü.

Bahçeli, Türkiye’nin terörle mücadele ve toplumsal bütünleşme hedeflerinin yalnızca güvenlik politikalarıyla değil, siyasi istikrar ve toplumsal uzlaşmayla da ilişkili olduğunu söyledi. Bölgesel gelişmelerin ve “terörsüz Türkiye” süreci olarak tanımladığı başlıkların önemine işaret eden Bahçeli, siyasi gerilimin sokakta fiziki karşılaşmalara dönüşmemesi gerektiğini belirtti.

Bahçeli Özel ve Kılıçdaroğlu'nu CHP için "ortak çözüm" bulmaya çağırdı
Bahçeli Özel ve Kılıçdaroğlu'nu CHP için "ortak çözüm" bulmaya çağırdı
22 Mayıs 2026

"Ortak akıl ve güçlü siyasal kurumlar"

Bahçeli, Yargıtay’a da çağrı yaptı. CHP’ye ilişkin mahkeme kararına yönelik itiraz sürecinin hızlı biçimde sonuçlandırılması gerektiğini söyleyen Bahçeli, “Türkiye siyaseti ve demokrasisinin hırpalanmasına izin verilmemelidir” dedi.

CHP üzerinden “oyun oynanmasının tehlikelerine” daha önce dikkat çektiğini söyleyen Bahçeli, bugün "bölünmüş bir CHP algısı" oluşturulmaya çalışıldığını savundu.

Bahçeli, bölgesel gelişmeler ve "terörsüz Türkiye" süreci nedeniyle "ortak akıl" ve “güçlü siyasal kurumlara” ihtiyaç olduğunu belirterek konuşmasını sürdürdü.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
MHP mutlak butlan Devlet Bahçeli CHP
ilgili haberler
CHP lideri Özel, partisinin Grup Toplantısı’nda konuşuyor
Bugün 13:45
/haber/chp-lideri-ozel-partisinin-grup-toplantisinda-konusuyor-320112
Kılıçdaroğlu’ndan Meclis Başkanlığı’na: "CHP Grup Toplantısı yapmayacağız"
Bugün 13:00
/haber/kilicdaroglundan-meclis-baskanligina-chp-grup-toplantisi-yapmayacagiz-320108
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
CHP lideri Özel, partisinin Grup Toplantısı’nda konuşuyor
Bugün 13:45
/haber/chp-lideri-ozel-partisinin-grup-toplantisinda-konusuyor-320112
Kılıçdaroğlu’ndan Meclis Başkanlığı’na: "CHP Grup Toplantısı yapmayacağız"
Bugün 13:00
/haber/kilicdaroglundan-meclis-baskanligina-chp-grup-toplantisi-yapmayacagiz-320108
Sayfa Başına Git