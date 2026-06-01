Asgari ücret 28 bin, açlık sınırı 35 bin TL

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ‘geçim şartlarını’ ortaya koymak için her ay düzenli olarak yaptığı Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması’nın Mayıs sonuçlarını açıkladı.

Buna göre Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin;

Sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 35 bin 174 TL’ye,

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) 114 bin 576 TL’ye

Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de 45 bin 488 TL’ye,

yükseldi.

Açıklanan tutarlara göre açlık sınırı, 28 bin 75 TL olan asgari ücreti 7 bin 99 lira geçti.

Yılın ilk ayı olan Ocak’ta açlık sınırı 31 bin 224 TL, yoksulluk sınırı 101 bin 706 TL, Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de 40 bin 541’ydi. TÜRK-İŞ Nisan’da da açlık sınırı 34 bin 586, yoksulluk sınırını 112 bin 660 TL ve bekar bir çalışanın yaşama maliyetini ise 44 bin 802 TL olarak açıklamıştı.

TÜRK-İŞ, araştırma raporunda şunları kaydetti:

"Yaşam maliyetlerindeki artış, ücretli çalışanlar ve emekliler başta olmak üzere geniş toplum kesimlerinin geçim koşullarını olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Özellikle temel ihtiyaç harcamaları içerisinde önemli bir paya sahip olan gıda fiyatlarında yaşanan yükseliş, hane halkı bütçeleri üzerindeki baskıyı artırmaktadır.

Düşük gelirli ve sabit gelirle geçimini sağlayan kesimlerin harcamaları içerisinde önemli bir yer tutan mutfak harcamalarındaki artışın, genel tüketici fiyatlarındaki artışın üzerinde seyretmesi dikkat çekmektedir. Enflasyonun yüksek düzeyini koruduğu mevcut ekonomik koşullarda, ücret artışlarının fiyat artışlarını karşılamakta yetersiz kalması çalışanların satın alma gücünün gerilemesine neden olmaktadır.

TÜRK-İŞ tarafından yapılan hesaplamalara göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için gerekli aylık gıda harcaması son bir ayda 588 TL artmıştır. Aylık artışların birikimli etkisi sonucunda, yılın ilk beş aylık döneminde aile bütçelerine yansıyan ilave mutfak harcaması 3 bin 950 TL’ye ulaşmıştır. Temel ihtiyaçların karşılanmasını giderek zorlaştıran bu gelişmeler, ücretli çalışanlar ile emeklilerin geçim koşullarının daha da ağırlaşmasına yol açmaktadır.

Bu çerçevede, ücret gelirlerinin yalnızca gerçekleşen enflasyon oranı dikkate alınarak belirlenmesi yeterli olmamaktadır. Çalışanların ve emeklilerin satın alma gücünün korunması, gelir dağılımındaki bozulmanın önlenmesi ve yoksulluğun azaltılmasına katkı sağlanabilmesi için ücret politikalarının daha geniş bir sosyal ve ekonomik çerçevede ele alınması gerekmektedir."

