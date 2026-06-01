Özgür Özel olağanüstü kurultay için yeterli imzayı topladı

Özgür Özel'in CHP delegelere yaptığı olağanüstü kurultay çağrısının ardından başlayan imza kampanyası devam ediyor.

Sabah saat 08.00’de Kayseri delegelerinin imzalarının gelmesiyle başlayan imza verme sürecinde olağanüstü kurultay için gerekli sayıya ulaşıldı.

ANKA Haber Ajansı yeterli imzanın saat 16.00 itibarıyla toplandığını duyurdu. İmza toplama işleminin devam ettiğini bildirdi.

Özgür Özel'in açıklamasına göre seçimli olağanüstü kurultay için 550'den biraz fazla imza gerekiyordu.

CHP tüzüğüne göre olağanüstü kurultayın toplanmasının üç yolu bulunuyor. Genel başkan doğrudan kurultay çağrısı yapabiliyor, Parti Meclisi bu yönde karar alabiliyor ya da kurultay üyelerinin beşte biri noter onaylı imzalarıyla olağanüstü kurultay talebinde bulunabiliyor.

Delegelerin imzaları 15 günlük süre içinde toplanarak genel başkanlığa teslim ediliyor. Başvurunun ardından olağanüstü kurultayın en geç 45 gün içinde yapılması gerekiyor.

Ancak kurultayın yalnızca toplanması ile genel başkan ve parti yönetimi seçimlerinin yapılması için gereken imza sayıları birbirinden farklı. Kurultay çağrısı için üye tam sayısının beşte birinin imzası yeterli olurken, gündeme güvenoyu ve seçim maddelerinin eklenebilmesi için salt çoğunluk gerekiyor.

CHP'nin halihazırda yaklaşık 1200 delegesi var.