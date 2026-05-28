Kılıçdaroğlu’ndan CHP’li vekillere: Ben belirlemeden grup toplantısı yapılmayacak

İstinaf kararıyla CHP Genel Başkanlığı’na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın tarihi, gündemi ve yerine dair bilgilendirmeler kendisince yapılmadan, toplantının düzenlenmeyeceğini bildirdi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, 21 Mayıs’ta CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin ' mutlak butlan ' kararı vererek Özgür Özel ve parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kılıçdaroğlu ile eski yönetimin ise görevi devralmasına hükmetmişti.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, yazıda, TBMM CHP Grup Genel Kurulu’nun hangi tarihte yapılacağı konusunda, Grup üyeleri arasında sorular yöneltildiğini ve tereddütler olduğunun anlaşıldığını ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"O nedenle bilmenizi isterim ki TBMM CHP Grup Genel Kurul toplantı tarihi, henüz tarafımdan belirlenmemiştir. Toplantı tarihi, toplantı gündemi ve toplantının gerçekleştirileceği yer tarafımdan belirlenir belirlenmez gerekli bilgilendirmeler tarafınıza yapılacaktır. Bu konularda gerekli bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece TBMM CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır."

