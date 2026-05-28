HABER
YT: Yayın Tarihi: 28.05.2026 16:45 28 Mayıs 2026 16:45
 ~  SG: Son Güncelleme: 28.05.2026 16:51 28 Mayıs 2026 16:51
Okuma Okuma:  1 dakika

Kılıçdaroğlu’ndan CHP’li vekillere: Ben belirlemeden grup toplantısı yapılmayacak

Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekillerine CHP TBMM Grup Toplantısı'yla ilgili bilgilendirme yazısı gönderdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Kılıçdaroğlu’ndan CHP’li vekillere: Ben belirlemeden grup toplantısı yapılmayacak
İstinaf kararıyla CHP Genel Başkanlığı’na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın tarihi, gündemi ve yerine dair bilgilendirmeler kendisince yapılmadan, toplantının düzenlenmeyeceğini bildirdi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, 21 Mayıs’ta CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin 'mutlak butlan' kararı vererek Özgür Özel ve parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kılıçdaroğlu ile eski yönetimin ise görevi devralmasına hükmetmişti.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, yazıda, TBMM CHP Grup Genel Kurulu’nun hangi tarihte yapılacağı konusunda, Grup üyeleri arasında sorular yöneltildiğini ve tereddütler olduğunun anlaşıldığını ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"O nedenle bilmenizi isterim ki TBMM CHP Grup Genel Kurul toplantı tarihi, henüz tarafımdan belirlenmemiştir. Toplantı tarihi, toplantı gündemi ve toplantının gerçekleştirileceği yer tarafımdan belirlenir belirlenmez gerekli bilgilendirmeler tarafınıza yapılacaktır. Bu konularda gerekli bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece TBMM CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır."

CHP Parti Meclisi 1 Haziran'da toplanamayacak
Bugün 15:00

(VC)

CHP mutlak butlan Kemal Kılıçdaroğlu chp grup toplantısı TBMM
