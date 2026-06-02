Ğadir Hum Bayramı kutlu olsun

Arap Alevileri, bugün kutsal bayramları olan Ğadir Hum Bayramı’nı kutluyor.

Hicri takvime göre yılın 12. ve son ayı olan Zilhicce’nin 18. gününe denk gelen Ğadir Hum Bayramı’nın adı, Muhammed peygamberin Vedâ Haccı dönüşünde, Mekke ile Medine arasında yer alan Ğadir Hum bölgesinde yaptığı konuşmadan geliyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bayramı kutladı:

“Adaletin egemen, kardeşliğin daim olduğu bir gelecek umuduyla Gadir-i Hum Bayramı’nı kutluyor; başta Arap Alevi yurttaşlarımız olmak üzere bu anlamlı bayramın ülkemize huzur, coğrafyamıza barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum.”

Bayram hakkında

Hızır Türbesi, Samandağ, (Kaynak: Nehna.org).

Ğadir Hum Bayramı, Muhammed peygamberin, 632 yılındaki "Veda Haccı" dönüşünde Ali bin Ebu Tâlib'i kendisine halef olarak seçtiğini ilân ettiği gün olarak Arap Alevileri'nin yanı sıra bütün Şii gruplar tarafından kutlanıyor.

Mekke ile Medine kentleri arasındaki Cuhfe mevkiine 4 km kadar uzaklıkta olan "Ğadir Hum" adlı bölgede Muhammed peygamberin yaptığı konuşmada, "Ben kimin mevlâsı isem Ali de onun mevlâsıdır," diyerek kendisinden sonra halifelik için Ali'yi işaret ettiğine inanılıyor.

Türkiye’de Hatay, Adana ve Mersin gibi illerde yoğun olarak yaşayan Arap Aleviler için bu bayram, yılın en kutsal günü olarak kabul ediliyor.

Bayramın paylaşım ve ikram kültürü güçlü olduğu için genelde geleneksel yemek ve tatlılar ile toplu sofralar öne çıkıyor. (TY)