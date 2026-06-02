ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
YAŞAM
YT: Yayın Tarihi: 02.06.2026 13:19 2 Haziran 2026 13:19
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.06.2026 13:21 2 Haziran 2026 13:21
Okuma Okuma:  2 dakika

Ğadir Hum Bayramı kutlu olsun

Türkiye’de Hatay, Adana ve Mersin gibi illerde yoğun olarak yaşayan Arap Aleviler için bu bayram, yılın en kutsal günü olarak kabul ediliyor.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English

BİA Haber Merkezi
ENRead in English
Görseli Büyüt
Ğadir Hum Bayramı kutlu olsun
Fotoğraf: Canva

Arap Alevileri, bugün kutsal bayramları olan Ğadir Hum Bayramı’nı kutluyor.  

Hicri takvime göre yılın 12. ve son ayı olan Zilhicce’nin 18. gününe denk gelen Ğadir Hum Bayramı’nın adı, Muhammed peygamberin Vedâ Haccı dönüşünde, Mekke ile Medine arasında yer alan Ğadir Hum bölgesinde yaptığı konuşmadan geliyor. 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bayramı kutladı:

“Adaletin egemen, kardeşliğin daim olduğu bir gelecek umuduyla Gadir-i Hum Bayramı’nı kutluyor; başta Arap Alevi yurttaşlarımız olmak üzere bu anlamlı bayramın ülkemize huzur, coğrafyamıza barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum.”

Bayram hakkında

Hızır Türbesi, Samandağ, (Kaynak: Nehna.org).

Ğadir Hum Bayramı, Muhammed peygamberin, 632 yılındaki "Veda Haccı" dönüşünde Ali bin Ebu Tâlib'i kendisine halef olarak seçtiğini ilân ettiği gün olarak Arap Alevileri'nin yanı sıra bütün Şii gruplar tarafından kutlanıyor.

Mekke ile Medine kentleri arasındaki Cuhfe mevkiine 4 km kadar uzaklıkta olan "Ğadir Hum" adlı bölgede Muhammed peygamberin yaptığı konuşmada, "Ben kimin mevlâsı isem Ali de onun mevlâsıdır," diyerek kendisinden sonra halifelik için Ali'yi işaret ettiğine inanılıyor.

Türkiye’de Hatay, Adana ve Mersin gibi illerde yoğun olarak yaşayan Arap Aleviler için bu bayram, yılın en kutsal günü olarak kabul ediliyor.

Bayramın paylaşım ve ikram kültürü güçlü olduğu için genelde geleneksel yemek ve tatlılar ile toplu sofralar öne çıkıyor. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Ğadir Hum Bayramı arap aleviler özgür özel hatay Mersin
ilgili haberler
Ğadir Hum Bayramı kutlu olsun
13 Haziran 2025
/haber/gadir-hum-bayrami-kutlu-olsun-308355
ARAP ALEVİLERİ'NİN KUTSAL GÜNÜ
"Ğadir Hum Bayramı resmi tatil ilan edilsin"
5 Temmuz 2023
/haber/gadir-hum-bayrami-resmi-tatil-ilan-edilsin-281142
ĞADİR HUM BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN
HDP: Ğadir Hum Bayramı resmi tatil ilan edilsin
26 Temmuz 2021
/haber/hdp-gadir-hum-bayrami-resmi-tatil-ilan-edilsin-247711
Ğadir Hum Bayramınız Kutlu Olsun
5 Ağustos 2020
/haber/gadir-hum-bayraminiz-kutlu-olsun-228514
MEVLÜD ORUÇ'un yazısı
Ğadir Hum Bayramınız Kutlu Olsun
28 Aralık 2007
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Ğadir Hum Bayramı kutlu olsun
13 Haziran 2025
/haber/gadir-hum-bayrami-kutlu-olsun-308355
ARAP ALEVİLERİ'NİN KUTSAL GÜNÜ
"Ğadir Hum Bayramı resmi tatil ilan edilsin"
5 Temmuz 2023
/haber/gadir-hum-bayrami-resmi-tatil-ilan-edilsin-281142
ĞADİR HUM BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN
HDP: Ğadir Hum Bayramı resmi tatil ilan edilsin
26 Temmuz 2021
/haber/hdp-gadir-hum-bayrami-resmi-tatil-ilan-edilsin-247711
Ğadir Hum Bayramınız Kutlu Olsun
5 Ağustos 2020
/haber/gadir-hum-bayraminiz-kutlu-olsun-228514
MEVLÜD ORUÇ'un yazısı
Ğadir Hum Bayramınız Kutlu Olsun
28 Aralık 2007
Sayfa Başına Git