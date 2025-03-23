Özel: İmamoğlu hem Silivri hem Cumhurbaşkanlığı yolunda
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına karar verilmesinin ardından Saraçhane’deki İBB binasına gelen Özel, dayanışma sandığında oy kullandı.
"Darbeyi çıplak elleriyle püskürtür gibi dayanışma sandıklarıyla darbeyi püskürttü"
Özel, oyunu kullandıktan sonra açıklama yaptı, şunları söyledi:
“Şu an adayımız Silivri yolunda, ön seçim sandıklarıyla da cumhurbaşkanlığı yolunda. Türkiye’de bir ilki gerçekleştirecek adayımızı belirleyecekti üyelerimizi. Adayımıza yapılacak yargı tacizleri en üst noktasına çıkıp kendisine gözaltı uygulandı. Adeta İtalya mafyaları gibi, “Sen bana karşı aday olursan ben seni tutuklatırım” demiştir. İstanbul’da üye sayımızın on katı kadar dayanışma oyları yansıyor. Tüm Türkiye’de dayanışma sandıkları, on ila 15 katı ilgi görmektedir. Millet, bir cumhurbaşkanına rakip aday olacak olan cumhurbaşkanı adayına, 104 yaşında sandık başına gelerek, iki yaşındaki çocuğunun elinde tutarak gelerek, cumhurbaşkanını seçme hakkının elinden alınmasına karşı duruyor. Millet, bir darbeyi çıplak elleriyle püskürtür gibi dayanışma sandıklarıyla darbeyi püskürttü. Bu, Türkiye siyasi tarihi kadar dünya tarihi açısından da inanılmaz bir halk hareketidir."
Özel’in sözleri, “Yandaş medya dışarı” sloganlarıyla kesildi. Özel, yurttaşları uyardı. Sonra da basın emekçilerine, “Basın emekçilerinin yeri başımızın üzerindedir. Buradakiler adına hepinizden ben özür dilerim” dedi.
Yarın Silivri’ye gidip gitmeyecekleri konusunda da toplantıda karar vereceklerini söyledi. Yurttaşları Saraçhane’ye çağırdı.
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(EMK)