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Yayın Tarihi: 23 Mart 2025 14:17
 ~ Son Güncelleme: 23 Mart 2025 16:07
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Özel: İmamoğlu hem Silivri hem Cumhurbaşkanlığı yolunda

Özel, halkın büyük tepkisiyle, dayanışma sandıkları sayesinde bir darbeyi püskürtme mücadelesi verdiklerini belirterek, bu halk hareketinin Türkiye ve dünya siyasi tarihi açısından büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Evrim Kepenek
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
Görseli Büyüt
Özel: İmamoğlu hem Silivri hem Cumhurbaşkanlığı yolunda
Manşet fotoğrafı: CHP Basın

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına karar verilmesinin ardından Saraçhane’deki İBB binasına gelen Özel, dayanışma sandığında oy kullandı. 

Başsavcılık’ın yazılı açıklamasında, İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" gibi suçlamalarla soruşturma başlatıldığı bildirildi. Ayrıca, İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da dahil olmak üzere 7 kişi, "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan sorguya alındı. İmamoğlu ve diğer şüpheliler, 19 Mart'ta gözaltına alındı.

"Darbeyi çıplak elleriyle püskürtür gibi dayanışma sandıklarıyla darbeyi püskürttü"

Özel, oyunu kullandıktan sonra açıklama yaptı, şunları söyledi:

“Şu an adayımız Silivri yolunda, ön seçim sandıklarıyla da cumhurbaşkanlığı yolunda. Türkiye’de bir ilki gerçekleştirecek adayımızı belirleyecekti üyelerimizi. Adayımıza yapılacak yargı tacizleri en üst noktasına çıkıp kendisine gözaltı uygulandı. Adeta İtalya mafyaları gibi, “Sen bana karşı aday olursan ben seni tutuklatırım” demiştir. İstanbul’da üye sayımızın on katı kadar dayanışma oyları yansıyor. Tüm Türkiye’de dayanışma sandıkları, on ila 15 katı ilgi görmektedir. Millet, bir cumhurbaşkanına rakip aday olacak olan cumhurbaşkanı adayına, 104 yaşında sandık başına gelerek, iki yaşındaki çocuğunun elinde tutarak gelerek, cumhurbaşkanını seçme hakkının elinden alınmasına karşı duruyor. Millet, bir darbeyi çıplak elleriyle püskürtür gibi dayanışma sandıklarıyla darbeyi püskürttü.  Bu, Türkiye siyasi tarihi kadar dünya tarihi açısından da inanılmaz bir halk hareketidir."

Özel’in sözleri, “Yandaş medya dışarı” sloganlarıyla kesildi. Özel, yurttaşları uyardı. Sonra da basın emekçilerine, “Basın emekçilerinin yeri başımızın üzerindedir. Buradakiler adına hepinizden ben özür dilerim” dedi.

Yarın Silivri’ye gidip gitmeyecekleri konusunda da toplantıda karar vereceklerini söyledi. Yurttaşları Saraçhane’ye çağırdı.

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
ekrem imamoğlu İBB operasyonu özgür özel
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Şubat 2025'den bu yana kadın haberleri editörü olarak çalışıyor. 

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