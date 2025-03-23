DEM Parti bir kez daha Saraçhane’de: İmamoğlu’nu tutuklamanın kime ne faydası var?

Halkların Demokratik Partisi (DEM Parti) Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, milletvekilleri Özgül Saki ve Kezban Konukçu’nun da aralarında bulunduğu bir heyetle birlikte, İstanbul Saraçhane’deki İBB binasında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına ilişkin dayanışma mesajlarını iletmek amacıyla bir ziyaret gerçekleştirdi.

Özel: Newroz yeni bir başlangıç ve barış umutlarının yeşermesi demektir

Heyet, görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti. İlk olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuştu ve şunları söyledi:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın tutuklanması nedeniyle büyük üzüntü ve öfke duyuyoruz. 1 milyon 750 bin üyemizle birlikte oy kullanarak dayanışma sandıkları kurduk. Oy verme süresini 17:00’den 19:00’a uzattık."

"İlk günden itibaren tüm muhalefet partileri dayanışma gösterdi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve kıymetli heyeti daha önce ziyaretimize gelmişti. Şimdi de Newroz’un ardından DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve değerli heyetlerine sürece katkıları ve destekleri için teşekkür ediyoruz. Newroz yeni bir başlangıç ve barış umutlarının yeşermesi demektir. Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin barışı için ortak mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz.”

“Türkiye’nin demokrasiye ihtiyacı var”

Daha sonra söz alan DEM Parti Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise şu ifadeleri kullandı:

"Biz, darbeleri defalarca yaşamış bir gelenekten geliyoruz. Bu tür müdahalelerin eninde sonunda halka çarpıp parçalanacağını biliyoruz. Bu bir darbedir; yargı eliyle demokratik siyaseti çökertme girişimidir. Ancak bu topraklarda iradesine sahip çıkan bir halk geleneği vardır. Bunu görmesi gerekenler, yargıyı sopa olarak kullanarak siyaseti dizayn etmeye çalışmamalıdır."

"Barışın, demokrasinin konuşulması gereken bir süreçte, böylesi müdahaleler barış ruhuna zarar vermektedir. Askeri darbeler sona erdi, ancak şimdi siyasi darbelerle karşı karşıyayız. DEM Parti olarak, hukuksuz yöntemlerle halkın iradesinin gasp edilmesine her zaman karşı çıktık. Hakkâri’den Van’a, Van’dan İstanbul’a kadar dayanışmayı sürdüreceğiz."

"Türkiye, yeni bir tartışma sürecine girmiş durumda. Günlerdir Newroz meydanlarındayız ve halkın kimliğiyle, inancıyla özgürce yaşayabileceği demokratik bir Türkiye beklentisi en yüksek seviyede. Türkiye’nin demokrasiye ihtiyacı var. Peki, bu operasyonun kime ne faydası var? Ne emekçilere ne de Türkiye’nin geleceğine bir yararı yok. İmamoğlu’nu tutuklamanın kime ne faydası var? Bu yol, doğru bir yol değildir."

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(EMK)