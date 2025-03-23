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Yayın Tarihi: 23 Mart 2025 16:49
 ~ Son Güncelleme: 23 Mart 2025 17:14
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DEM Parti bir kez daha Saraçhane’de: İmamoğlu’nu tutuklamanın kime ne faydası var?

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırkan, “Barışın, demokrasinin konuşulması gereken bir süreçte, böylesi müdahaleler barış ruhuna zarar vermektedir. Askeri darbeler sona erdi, ancak şimdi siyasi darbelerle karşı karşıyayız” dedi.

Evrim Kepenek
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
Görseli Büyüt
DEM Parti bir kez daha Saraçhane’de: İmamoğlu’nu tutuklamanın kime ne faydası var?

Halkların Demokratik Partisi (DEM Parti) Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, milletvekilleri Özgül Saki ve Kezban Konukçu’nun da aralarında bulunduğu bir heyetle birlikte, İstanbul Saraçhane’deki İBB binasında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına ilişkin dayanışma mesajlarını iletmek amacıyla bir ziyaret gerçekleştirdi.

Özel: Newroz yeni bir başlangıç ve barış umutlarının yeşermesi demektir

Heyet, görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti. İlk olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuştu ve şunları söyledi:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın tutuklanması nedeniyle büyük üzüntü ve öfke duyuyoruz. 1 milyon 750 bin üyemizle birlikte oy kullanarak dayanışma sandıkları kurduk. Oy verme süresini 17:00’den 19:00’a uzattık."

"İlk günden itibaren tüm muhalefet partileri dayanışma gösterdi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve kıymetli heyeti daha önce ziyaretimize gelmişti. Şimdi de Newroz’un ardından DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve değerli heyetlerine sürece katkıları ve destekleri için teşekkür ediyoruz. Newroz yeni bir başlangıç ve barış umutlarının yeşermesi demektir. Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin barışı için ortak mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz.”

“Türkiye’nin demokrasiye ihtiyacı var”

Daha sonra söz alan DEM Parti Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise şu ifadeleri kullandı:

"Biz, darbeleri defalarca yaşamış bir gelenekten geliyoruz. Bu tür müdahalelerin eninde sonunda halka çarpıp parçalanacağını biliyoruz. Bu bir darbedir; yargı eliyle demokratik siyaseti çökertme girişimidir. Ancak bu topraklarda iradesine sahip çıkan bir halk geleneği vardır. Bunu görmesi gerekenler, yargıyı sopa olarak kullanarak siyaseti dizayn etmeye çalışmamalıdır."

"Barışın, demokrasinin konuşulması gereken bir süreçte, böylesi müdahaleler barış ruhuna zarar vermektedir. Askeri darbeler sona erdi, ancak şimdi siyasi darbelerle karşı karşıyayız. DEM Parti olarak, hukuksuz yöntemlerle halkın iradesinin gasp edilmesine her zaman karşı çıktık. Hakkâri’den Van’a, Van’dan İstanbul’a kadar dayanışmayı sürdüreceğiz."

"Türkiye, yeni bir tartışma sürecine girmiş durumda. Günlerdir Newroz meydanlarındayız ve halkın kimliğiyle, inancıyla özgürce yaşayabileceği demokratik bir Türkiye beklentisi en yüksek seviyede. Türkiye’nin demokrasiye ihtiyacı var. Peki, bu operasyonun kime ne faydası var? Ne emekçilere ne de Türkiye’nin geleceğine bir yararı yok. İmamoğlu’nu tutuklamanın kime ne faydası var?  Bu yol, doğru bir yol değildir."

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
İBB operasyonu ekrem imamoğlu Ekrem İmamoğlu'nun diploması dem parti özgür özel Tuncer Bakırhan
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Şubat 2025'den bu yana kadın haberleri editörü olarak çalışıyor. 

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