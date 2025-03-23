Özgür Özel: Bu gece Silivri'nin S'sine tahammülümüz yok

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkındaki "yolsuzluk" ve "terör" soruşturması kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki sorgusunun tamamlanmasının ardından ailesi ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'le adliyede görüştü.

CHP lideri, görüşmenin ardından adliyeden ayrılmadan önce basın mensuplarına açıklama yaptı.

Özel, hakimlik kararının açıklanmasının öğle vaktini bulacağını, diğer şüphelilerin ifadelerinin henüz bitmediğini, İmamoğlu ailesiyle birlikte ön seçim için oy kullanmaya gideceklerini söyledi.

“Herkesin güçlü olmasını istedi”

Bütün yurttaşları oy kullanmaya davet ettiklerini belirten Özel, Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre şöyle konuştu:

"Duruşma salonunda 3 avukatla kısıtlı biliyorsunuz hepsi. Biz orada önce bekledik. Ekrem Bey'in ifadesi bittikten sonra hakime hanım davet etti. İçeriye girdik 5-6 dakika orada birlikte sohbet ettik. Ekrem Bey, her zamanki gibi yüksek moraliyle motivasyonuyla ailesini en kötüsüne hazırlayıp ama bu sürecin Türkiye için büyük bir başarıya, büyük bir uyanışa sebebiyet verdiğini gördüğünü, bundan mutlu olduğunu söyledi. Kendisini soran herkese selam söyledi. Kendisinin güçlü olduğunu, herkesin güçlü olmasını istedi. Biz içeriye destek olmaya gittik, destek gördük çıktık hep birlikte."

Bir gazetecinin, "Silivri'de hazırlık olduğu söyleniyor. Ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Özel, o aşamada olunmadığını belirterek, "Öyle kötü niyetli bir hazırlıkla ilgili bize bir bilgi gelmedi ama takip ediyoruz. Bir aklıselimin hakim olacağına ve buradan İstanbul iradesine bir saldırı, gasp yerine aklıselim çıkacağına inanıyoruz. Hatta şunu teklif ediyoruz. Elbette yargılama olacak. Ekrem Başkan yargılamaların TRT'den canlı yayınlanmasını talep ediyor. Çünkü bir yalancı tanık ifadesiyle bu kadar yeri yerinden oynattılar," dedi.

Özel, açıklamasını şöyle sonlandırdı:

"Bu gece Silivri'ye doğru gitmeyi değil, Ekrem Bey'i alıp, hep birlikte sabaha karşı da olsa Saraçhane'ye gitmeyi ümit ediyoruz. Silivri'yi aklımızdan geçirmek istemiyoruz. O ihtimali tüketmek gerekir, o ihtimal Türkiye ekonomisini, Türk dış politikasını dibe batırır. O ihtimal, Türkiye'nin iç huzurunu mahveder. Ne Meclis artık çalışıp bir şey yapabilir ne de bu ülkenin yarınları için doğru adımlar birlikte atılabilir. Bütün ihtimaller tükenir. Bütün uzlaşma ihtimallerini tüketirler. Bu gece Silivri'nin S'sine tahammülümüz yok." (TY)