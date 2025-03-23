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Yayın Tarihi: 23 Mart 2025 21:30
 ~ Son Güncelleme: 23 Mart 2025 22:24
2 dk Okuma

PROTESTOLAR 5. GÜNÜNDE

Dilek İmamoğlu: Ekrem bey, sizi 4 kere yendi 5 kere de yenecek

İmamoğlu “Tutuklayarak Ekrem İmamoğlu’ndan kurtulabileceklerini sanıyorlar şunu bilsinler ki İmamoğlu sizi 4 defa yendi beşinci defa da yenicek. Aday olsa da yenecek olmasa da yenecek. Dışarıda olsa da yenecek olmasa da yenecek. Demokrasi talebi eden herkesin ortak sesi ortak nefesidir, yenileceksiniz” dedi.

Evrim Kepenek
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
Görseli Büyüt
Dilek İmamoğlu: Ekrem bey, sizi 4 kere yendi 5 kere de yenecek
Fotoğraf: CHP Basın

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bugün tutuklanmasının ardından Saraçhane’de İBB önünde düzenlenen protestolar bu akşam da devam etti. 

"Yarattıkları çaresizliğe teslim olmamızı istiyorlar"

Bu akşamki protestolarda ilk olarak Akademisyen Yazar Dr. Dilek İmamoğlu konuştu. Şunları söyledi: 

"Bugün bizim günümüz çok kötü geçti. Ama ne diyoruz direne direne kazanacağız. Ekrem’in tutukladılar. Bu haksız hukuksuz karşılığında milyonlarca insanın vicdanında neye karşılık geldiğinin farkında değiller ama öğrenecekler. Göz göre göre haksızlığa adaletsizliğe uğramanın acısı vardır bu ülkenin vatandaşları bunu çok iyi biliyoruz. Bizler bunca acıya rağmen sessiz sitemsiz beklememizi istiyorlar yarattıkları çaresizliğe teslim olmamızı istiyorlar ama öyle olmayacak. 

Ekrem’e yapılanlar herkesin ince o hassas yere tüm vicdanlara dokundu herkesin kendi yaşamakta olduğu haksızlığı hatırlattı halkımızın direnci bu yüzden. Yıllardır Ekrem’i suçlu göstermek için neler yapmadılar ki? Yıllar önce İstanbul’u kaybedenceklerini anlayınca seçimi sonuçlarını duyurmayı durdurdu. Dediğini yaptı o günden bugünden ülkeyi yönetenler Ekrem’den ve ona duyulan büyük sevgiden korkuyorlar bu korku ile hukuk ve demokrasiyi hiçe saydılar. Ekrem’i siyaset dışına atmak istedileri buna devam ettiler."

"Ekrem umutsuzluğu kabul etmez"

"Bunu başarırsam umutsuzluğa ter bundan sonra seçimleri iş sandığa kalmadan kazanırız diye hesaplıyorlar o kadar yanılıyorlar ki. Oysa tüm Türkiye direniyor. Ekrem milleti de ailesini ülkesini evi yuvasını sever yalnız İstanbul’un değil kendi köyünde kendi mahallesinde dolaşır herkesle dost ahmak konuşmak kaynaşmak ister. Umutsuzluğu çaresizliği asla kabul etmez. Onun  yol arkadaşı eşi olarak ben de asla bu kararı kabul etmeyeceğim sdece onun için değil adaletsizliğe uğrayan herkes için mücadele edeceğim."

"Bugün yaşadıklarımı anlayan hisseden her görüşten on milyonlarca kadın var bu ülkede. Kadınlar Atatürk’ün saladığı haklardan geri gitmeyi kabul etmeyiz kabullenmeyeceğiz. Milletin kayıtsız şartsız egemenliği bütün bu hakların temelidir. Ondan taviz verirsek herseye yeniden başlamamız gerekir buna izin vermeyeceğiz. Tutuklayarak Ekrem İmamoğlu’ndan kurtulabileceklerini sanıyorlar şunu bilsinler ki İmamoğlu sizi 4 defa yendi beşinci defa da yenicek.  Aday olsa da yenecek olmasa da yenecek. Dışarıda olsa da yenecek olmasa da yenecek. Demokrasi talebi eden herkesiortak sesi ortak nefesidir, yenileceksiniz. Hepinizi selamlarımı sunuyorum. Ekrem İmamoğlu’ndan kocaman sevgiler getirdim. 

İmamoğlu’nun konuşması sık sık, “Cumhurbaşkanı İmamoğlu”, “Hükümet istifa” sloganları ile kesildi. 

Protesto devam ediyor. 

İsviçre'de Ekrem İmamoğlu protestosu: Halkın iradesine saygı gösterin
İsviçre'de Ekrem İmamoğlu protestosu: Halkın iradesine saygı gösterin
23 Mart 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Dilek İmamoğlu CHP İBB operasyonu Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Şubat 2025'den bu yana kadın haberleri editörü olarak çalışıyor. 

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