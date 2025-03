Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 'konser' soruşturması

Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2021-2024 yılları arasında düzenlediği ve müfettişler tarafından incelemeye alınan 130 konserden 33'üne ‘kamu zararı oluştuğu iddiasıyla’ soruşturma izni verdi.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi 2021-2024 yılları arasında düzenlediği bir dizi kültür ve sanat etkinliği hakkında müffetişlerce bir süredir inceleme yürütüldüğünü belirterek şunları kaydetti:

"Müfettişler tarafından sürdürülen ve 130 konseri kapsayan hizmet alımlarına ilişkin inceleme tamamlanmıştır. Söz konusu inceleme sonucunda 97 konser için herhangi bir usulsüzlük tespit edilmemiş, bu etkinliklerle ilgili soruşturma izni verilmemiştir. Ancak 33 konser hakkında, kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verilmesi yönünde karar alınmıştır.

Önemle belirtmek isteriz ki; bu etkinlikler daha önce Sayıştay’ın rutin denetimlerinde ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan teftişlerde detaylıca incelenmiş, herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmamıştır. Karara konu olan ve hakkında inceleme yapılan 9 belediye çalışanı, hukuki haklarını kullanarak Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itirazda bulunacaklardır.”

CHP: Aynı kötücül akıl iş başında

CHP Grup Başkanvekili ve Ankara milletvekili Murat Emir, soruşturmayla ilgili bir açıklama yaparak valilik kararına tepki gösterdi.

Emir, "Neredeyse her gün belediyede denetimde olan müfettişlerin olumsuzluk tespit etmediği, Sayıştay raporlarında tek bir usulsüzlük bulunmayan bu konuyu daha önce köpürtenlere yönelik 11 Kasım 2024'te Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş detaylı bir açıklamayla belgelerle cevap vermişti! Niyet bellidir! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu nasıl hukuksuzca tutuklandıysa aynı kötücül akıl iş başında” dedi.

Yavaş soruşturma mesajı vermişti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrasında yaptığı bir açıklamada kendisine yönelik de girişimler olabileceği mesajı vermişti.

Yavaş, Sözcü TV'de gazeteci Özlem Gürses'in "Sıra size mi gelecek?" sorusuna, "Normal bir siyasi mücadele etmek yerine rakibine çelme takıyorlar. Ülkemizde her şey olabilir, her şey mümkün. Ankara Başsavcılığına çok sayıda dilekçe verilmiş. Bana yönelik de gayretleri olmuş. Hukuksuzca yapılan her şeye direneceğiz. Boyun eğmeyeceğiz" yanıtını vermişti.

(HA)