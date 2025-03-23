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Yayın Tarihi: 23 Mart 2025 17:14
 ~ Son Güncelleme: 23 Mart 2025 18:47
2 dk Okuma

Özgür Çelik: Yol haritamız sandık

Çelik, “Bugün CHP’nin 86 milyon adayı Ekrem İmamoğlu’dur. Ekrem İmamoğlu ilk seçimde cumhurbaşkanı olacak ve bu karanlığı hep birlikte yeneceğiz” dedi.

Evrim Kepenek
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
Görseli Büyüt
Özgür Çelik: Yol haritamız sandık
Fotoğraf: Evrim Kepenek / bianet

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Saraçhane’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binasının önünde kurulan ön seçim sandığında oyunu kullandı.

Çelik, oy kullandıktan sonra şöyle konuştu: 

"18 yaşından beri oy kullanıyorum. Onlarca, yüzlerce kez oy verdim. Ancak bu kullandığım oy, hayatımın en anlamlı oyu oldu. Çünkü bu sandığın kurulmaması için türlü hileler yaptılar. Sırf bu sandık kurulmasın diye 16 milyonluk bir kentin belediye başkanını gözaltına aldılar. Sırf bu sandık kurulmasın, Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı seçilmesin diye bunu yaptılar. Ama biz hem İstanbul’da hem de Türkiye’nin dört bir yanında sandıkları kurduk. Sandıkları sokaklara, kültür merkezlerine taşımak zorunda kalıyoruz. Yurdun dört bir yanından insanlar sokaklara çıkmış durumda. Saat 17.00’de sandıkları açacağız, sayımları yapacağız.”

"Bugün CHP’nin, 86 milyonun adayı Ekrem İmamoğlu’dur"

Çelik, seçim sürecine yönelik engelleme girişimlerine karşı halkın kararlı duruş sergilediğini belirterek şunları ekledi:

"Bu uygulamalarla üç şeyi hedefliyorlar. Birincisi, ülkenin gerçek sorunlarının üzerini örtmek istiyorlar. İkincisi, toplumu susturmak, korkutmak istiyorlar. Ama korku duvarlarını gençler ve kadınlar yıka yıka her gün Saraçhane Meydanı’na geliyorlar. Hakkari’den İstanbul’a meydanlara çıkıyorlar. Üçüncü olarak da muhalefetin dizayn edilmesini amaçlıyorlar. Ama korkunun ecele faydası yok. Ekrem İmamoğlu’nu oradan alacağız. Bugün CHP’nin, 86 milyonun adayı Ekrem İmamoğlu’dur. Ekrem İmamoğlu ilk seçimde cumhurbaşkanı olacak ve bu karanlığı hep birlikte yeneceğiz."

"Ekrem İmamoğlu bu ülkenin cumhurbaşkanıdır"

Çelik, konuşmasının sonunda sandıkların Türkiye’nin demokrasi mücadelesinde önemli bir yer tutacağını vurgulayarak şu sözleri dile getirdi:

"Bu sandık sadece Türkiye’de değil, dünyanın her yerinde 100 yıl sonra da konuşulacak. ‘Yol haritanız nedir?’ diyenlere cevabımız budur: Sandık! Erken seçimi toplumla beraber gündeme getireceğiz. Ekrem İmamoğlu, bu ülkenin cumhurbaşkanı olacaktır. Duygusal bir konuşma yaptım ama herkes bilsin: Umutsuz, karamsar değiliz. Geri adım atmayacağız. Onlardan korkan, onlar gibi olsun."

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
ekrem imamoğlu İBB operasyonu CHP chp ön seçim CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Şubat 2025'den bu yana kadın haberleri editörü olarak çalışıyor. 

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