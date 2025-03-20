İBB soruşturmasında gözaltına alınan 87 kişinin ifadesine başlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilgili “yolsuzluk” ve “terör” soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan 87 kişinin ifade işlemlerine başladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, üç ayrı soruşturma kapsamında 100'den fazla kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB yöneticileri ile Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 kişiye, “kent uzlaşısı faaliyetine bilerek iştirak etmek suretiyle PKK/KCK terör örgütüne yardım etme” suçlaması yöneltildi.

İstanbul'daki soruşturmalarda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli, "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" gibi iddialarla suçlanıyor.

Ayrıca, İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında "terör örgütüne yardım etmek" suçundan soruşturma yürütülüyor.

87 kişi arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve ünlü şarkıcı Ercan Saatçi de bulunuyor.

Ayrıca, soruşturma kapsamında 19 kişi aranıyor.

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(EMK)