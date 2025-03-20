ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 20 Mart 2025 12:41
 ~ Son Güncelleme: 20 Mart 2025 12:46
2 dk Okuma

İBB soruşturmasında gözaltına alınan 87 kişinin ifadesine başlandı

87 kişi arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve ünlü şarkıcı Ercan Saatçi de bulunuyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İBB soruşturmasında gözaltına alınan 87 kişinin ifadesine başlandı
Fotoğraf: AA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilgili “yolsuzluk” ve “terör” soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan 87 kişinin ifade işlemlerine başladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, üç ayrı soruşturma kapsamında 100'den fazla kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB yöneticileri ile Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 kişiye, “kent uzlaşısı faaliyetine bilerek iştirak etmek suretiyle PKK/KCK terör örgütüne yardım etme” suçlaması yöneltildi.

İstanbul'daki soruşturmalarda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli, "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" gibi iddialarla suçlanıyor.

Ayrıca, İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında "terör örgütüne yardım etmek" suçundan soruşturma yürütülüyor.

87 kişi arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve ünlü şarkıcı Ercan Saatçi de bulunuyor.

Ayrıca, soruşturma kapsamında 19 kişi aranıyor.

Ekrem İmamoğlu’nun ortakları arasında yer aldığı şirkete el konuldu
Ekrem İmamoğlu’nun ortakları arasında yer aldığı şirkete el konuldu
20 Mart 2025
Mansur Yavaş: Hakkımda soruşturma yok
Mansur Yavaş: Hakkımda soruşturma yok
20 Mart 2025
CHP’li Tanrıkulu: Kürtlerle ittifak yapmak suç değildir
CHP’li Tanrıkulu: Kürtlerle ittifak yapmak suç değildir
19 Mart 2025
Suat Özçelebi: Amaç CHP'nin 23 Mart seçimini engellemek
Suat Özçelebi: Amaç CHP'nin 23 Mart seçimini engellemek
19 Mart 2025
HDK Eş Sözcüsü Danış-Beştaş: Barış konuşurken darbe dinamikleri hayata geçiriliyor
HDK Eş Sözcüsü Danış-Beştaş: Barış konuşurken darbe dinamikleri hayata geçiriliyor
19 Mart 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
imamoğlu ekrem imamoğlu İBB operasyonu CHP Kent uzlaşısı
ilgili haberler
Hatimoğulları, İBB'yi ziyaret etti: Toplumsal barışa sabotaj olarak görüyoruz
20 Mart 2025
/haber/hatimogullari-ibb-yi-ziyaret-etti-toplumsal-barisa-sabotaj-olarak-goruyoruz-305646
GÖZALTINDA 2. GÜN
İmamoğlu: "Bana dokunmayan yılan bin yaşasın diye bir söz olmaz, olmamalı”
20 Mart 2025
/haber/imamoglu-bana-dokunmayan-yilan-bin-yasasin-diye-bir-soz-olmaz-olmamali-305638
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Hatimoğulları, İBB'yi ziyaret etti: Toplumsal barışa sabotaj olarak görüyoruz
20 Mart 2025
/haber/hatimogullari-ibb-yi-ziyaret-etti-toplumsal-barisa-sabotaj-olarak-goruyoruz-305646
GÖZALTINDA 2. GÜN
İmamoğlu: "Bana dokunmayan yılan bin yaşasın diye bir söz olmaz, olmamalı”
20 Mart 2025
/haber/imamoglu-bana-dokunmayan-yilan-bin-yasasin-diye-bir-soz-olmaz-olmamali-305638
Sayfa Başına Git