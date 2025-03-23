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Yayın Tarihi: 23 Mart 2025 20:39
 ~ Son Güncelleme: 23 Mart 2025 20:48
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İsviçre'de Ekrem İmamoğlu protestosu: Halkın iradesine saygı gösterin

"Adalet, bir kişinin meselesi değil, bir milletin geleceğidir. Hukuk, belli grupların çıkarlarına göre değil, evrensel ve objektif ilkeler çerçevesinde işletilmelidir."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İsviçre'de Ekrem İmamoğlu protestosu: Halkın iradesine saygı gösterin

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar sadece Türkiye değil Avrupa geneline yayıldı.

Ekrem İmamoğlu’nun bugün tutuklanmasıyla birlikte İsviçre’de yaşayan Türkiyeliler sokaklara çıktı.

Birleşmiş Milletler’in Cenevre’deki ofisinin önünde bulunan, sivillerin misket bombalarına karşı korunmasını simgeleyen ünlü ‘Kırık Sandalye’ önünde basın açıklaması yaptı. Protestolara İsviçreliler de destek verdi. Eylemde şu açıklama yapıldı:

Bugün burada, Türkiye’de yaşanan ve hepimizi derinden endişelendiren olaylara karşı sesimizi yükseltmek, demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak için toplandık. Amacımız, herhangi bir siyasi partinin savunusunu yapmak değil, Türkiye'nin ortak değerleri olan adalet ve özgürlüğü korumaktır.

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması, ülkemizde demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün ciddi bir tehdit altında olduğu düşüncesini güçlendirmektedir.

Demokrasi, yalnızca sandığa gidip oy vermekle sınırlı değildir. Demokrasi, halkın iradesine saygı duyulan, seçilmişlerin keyfi müdahalelerle görevlerinden uzaklaştırılmadığı, hukukun üstünlüğünün herkese eşit uygulandığı bir yönetim anlayışını gerektirir. Türkiye’de yaşanan gelişmeler ise, bizlere hukukun belirli kesimler için farklı işlediği izlenimini vermekte ve hukuk devletine olan güveni zedelemektedir.

Burada yalnızca bir kişi için değil, hepimiz için, tüm Türkiye için sesimizi yükseltiyoruz. Çünkü adalet, bir kişinin meselesi değil, bir milletin geleceğidir. Hukuk, belli grupların çıkarlarına göre değil, evrensel ve objektif ilkeler çerçevesinde işletilmelidir.

Türkiye’nin aydınlık geleceği için demokratik değerlere, insan haklarına ve adalete sahip çıkmak hepimizin sorumluluğudur. Yetkililere çağrımız nettir: Adaleti tesis edin, hukukun üstünlüğünü sağlayın ve halkın iradesine saygı gösterin.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
ekrem imamoğlu İBB operasyonu
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