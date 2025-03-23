İBB ve Beylikdüzü'nde başkanvekilleri 26 Mart’ta seçilecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırıldı.

Bu gelişmenin ardından, her iki belediyede başkan vekili seçimi için meclis toplantısı düzenlenecek.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesi gereği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beylikdüzü Belediyesi Meclisleri, yeni başkan vekillerini seçmek üzere bir araya gelecek.

Toplantı tarihleri ve saatleri:

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, 26 Mart 2025 Çarşamba günü saat 13.00'te Saraçhane’deki Belediye Meclis Salonu’nda toplanacak.

Beylikdüzü Belediye Meclisi, aynı gün saat 09.00’da Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda bir araya gelecek.

Toplantılarda, görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının yerine görev yapacak başkan vekilleri belirlenecek.

(EMK)