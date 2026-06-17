Özgür Özel partilileri görevden alınan il başkanlarının yanında demokrasi nöbetine çağırdı

CHP lideri Özgür Özel, Ankara'da 74 il başkanı ve 7 ilin kurultay delegeleriyle bir araya gelerek, 81 ilden toplanan bin 4 kurultay delegesinin imzalarını CHP Genel Merkezi'ne sundu. Özel, 34 kamu hukukçusunun imzaladığı bir hukuki görüş dosyası da teslim ettiklerini belirterek, mahkeme tedbir kararının olağanüstü kongreyi engellemediğini, aksine zorunlu kıldığını savundu. Görevden alınan il başkanlarını "gayrimeşru" ve "hukuksuz" olarak nitelendiren Özel, seçilmiş il başkanlarını tanıyacaklarını, partilileri il başkanlıklarında "demokrasi nöbeti" tutmaya davet etti. Ayrıca disipline sevk edilen dokuz milletvekilinin CHP Grubu'ndaki varlığının kesinleşmiş karar çıkana kadar süreceğini açıkladı. Özel, "parti içindeki darbeye teslim olmayacaklarını" vurgulayarak kararlılık mesajı verdi.

Partisinin il başkanlarıyla Ankara’da bir otelde bir araya gelen Özel, toplantıya 74 il başkanının katıldığını, gelemeyen 7 ilin ise kurultay delegeleriyle temsil edildiğini söyledi. Özel, 81 ilden bin 4 kurultay delegesinin iradesini temsil eden imzaların CHP Genel Merkezi’ndeki “butlan yönetimine” sunulduğunu belirtti. İmzaların noter huzurunda ve usulüne uygun biçimde verildiğini ifade eden Özel, bunun yanında bir hukuki görüş dosyası da teslim ettiklerini açıkladı.

“Bugün 74 il başkanımız ve aramızda olamayan yedi il başkanımızın yerine o yedi ilden kurultay delegelerimizin temsilci arkadaşları buradaydılar. 81 ilden toplanan bin 4 delegemizin iradesini temsil eden imzaları genel merkez binamızdaki butlan yönetimine sundular.”

“34 kamu hukukçusunun imzaladığı metni teslim ettik”

ANKA'nın haberine göre Özel, teslim edilen dosyada 34 kamu hukukçusu profesör ve doçentin imzasını taşıyan bir metin bulunduğunu söyledi. Bu metne göre mahkemenin verdiği tedbir kararı olağanüstü kongreyi engellemiyor; tersine kongrenin bir an önce yapılmasını zorunlu kılıyor. Özel, bu görüşün hukukçular arasında yaygın ve güçlü bir mutabakata dayandığını savundu.

“Metnin özeti şudur; ‘Verilmiş olan tedbir kararı, kesinlikle olağanüstü kongreyi engellemez, aksine zorunlu kılar. Bir an önce kongre yapılmalıdır’ diyor. Bu alanda karar verecek olan hakimleri yetiştiren hocalar bunlar ve Türkiye’de bu alandaki herhangi bir hocanın farklı bir görüşü de yok.”

Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’nu yönlendirdiğini söylediği hukukçuların ise “kurultay yapılamaz” görüşünü savunduğunu, buna karşılık kamu hukukçularının “tedbirle gelen yönetimin kurultay yapmak dışında bir iş yapamayacağı” görüşünde olduğunu belirtti.

“Onlar diyorlar ki ‘Her şeyi yaparız, kurultay yapamayız.’ Oysa hukukçular diyor ki ‘Tedbirle gelen kurultay yapar, başka bir şey yapmamalıdır. Başka bir şey yapması yanlıştır.’”

Özel'den partililere il başkanlarının yanında nöbet daveti

Özel, tedbir kararının il başkanlarını görevden alma, disipline sevk etme ya da oy hakkını ortadan kaldırma sonucu doğuramayacağını söyledi. Toplantı sırasında çıkan kararların CHP kadrolarının kararlılığını değiştirmediğini belirten Özel, görevden alınan il başkanlarının yanında duracaklarını açıkladı.

“Tedbir kararı sonuç doğurmaması gereken bir karardır. Tedbir kararı olanlar gelip böyle il başkanı görevden filan alamazlar. Hele hele disipline sevk yapıp, oy verme hakkını kimsenin alamazlar. Olacak iş değildir.”

Özel, CHP’nin iktidara yürüyen kadrolarının bu kararlara teslim olmayacağını belirtti. İl başkanlığının meşruiyetini bina ya da kayyım atamasıyla değil, seçilmiş il başkanının bulunduğu yerle tarif etti.

“Biz Cumhuriyet Halk Partisi’nin kazanan, kazanmayı bilen, kazanmayı öğrenen, yenilgiye alışmayan, partiyi muhalefetten kurtarıp iktidara taşıyacak olan kadrolarıyız.”

Özel, görevden alınan il başkanlıklarına partililerin gitmesini isteyerek, bu merkezlerde “demokrasi nöbeti” tutulması çağrısı yaptı.

“Tüm partililerimizi görevden alınan il başkanlıklarımıza davet ediyorum. Görevden alınan il başkanlarımız ve il başkanlıklarımıza partililerimizi demokrasi nöbeti tutmaya, Atatürk’ün emanetine sahip çıkmaya davet ediyoruz. Seçilmiş il başkanlarının arkasındayız.”

“Parti içindeki darbeye teslim olmayacağız”

Özel, mahkeme kararının il başkanlarının seçildiği kongreleri ortadan kaldırmadığını söyledi. Seçilmiş il başkanlarını, seçilmemiş bir yönetimin görevden almasının “gayrimeşru” ve “hukuksuz” olduğunu belirtti. Özel, görevden alınan il başkanlarının yerine atananların da doğrudan kongre yapmak dışında bir yetkisi olmadığını ifade etti.

“Verilen hukuksuz butlan kararı dahi il başkanlarımızın seçildiği kongreleri ortadan kaldırmadı. İl başkanlarımız oradadır. O il başkanlarımızı seçilmemiş bir yönetim alıyor; bu karar gayrimeşrudur, hukuksuzdur.”

Özel, Adana örneği üzerinden, seçmenin seçtiği il başkanını tanıyacaklarını; “butlanın atadığı” yöneticiyi örgütün meşru temsilcisi olarak kabul etmeyeceklerini söyledi. Bu tutumu İzmir, Ankara, Gaziantep ve Bursa dahil bütün iller için geçerli saydığını vurguladı.

“Adana’da da Adana’nın seçtiğini değil, Adana’nın seçmediğini, butlanın atadığını Adana tanısın. Adana onu tanımaz.”

Özel, Değişim Kurultayı’nda yanında ya da karşısında durmuş olmasına bakmaksızın, seçimle gelen tüm il başkanlarını tanıdıklarını söyledi. CHP’nin yerel seçimlerde birinci parti olmasını sağlayan yürüyüşten dönmeyeceklerini belirtti.

“Değişim Kurultayı’nda yanımızda olmuş, karşımızda olmuş; bütün süreçlerde yanımızda olmuş, karşımızda olmuş hiç fark etmez kim seçilmişse biz onu tanırız. Hep öyle yaptık.”

Özel, CHP örgütlerine de dayanışma çağrısı yaptı.

“Tüm CHP’lileri illerinde görevden alınan il başkanlıklarına davet ediyoruz. İl başkanlarına sahip çıkmaya davet ediyoruz. Komşu iller olarak dayanışmamızı göstereceğiz. Genel merkez olarak dayanışmamızı göstereceğiz. Parti içindeki darbeye teslim olmadık, olmayacağız.”

“Arkadaşlarımızın gruptaki mevcudiyeti sürüyor”

Özel, tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen dokuz milletvekilinin CHP üyeliklerinin düşürülmesine ilişkin soruya da yanıt verdi. Yüksek Disiplin Kurulu’ndan böyle bir karar çıkmasının, atanmış yönetimin hukuka ve parti yönetimine yaklaşımını gösterdiğini savundu.

“Yüksek Disiplin Kurulu’ndan böyle bir karar çıkması, işte partimizde atanmış arkadaşların liyakatini, hukuka saygısını, nasıl parti yönettiklerini gösteriyor.”

Özel, iç hukuk yolları tamamlandıktan sonra yargıya başvuracaklarını söyledi. Yargıtay’ın siyasi partilerden gelen kararları yerindelik ve içerik denetimi yapmadan işleme koyduğunu belirten Özel, buna karşın dokuz milletvekilinin Meclis’te CHP Grubu’nda görünmeye devam ettiğini ifade etti.

“Biz iyi ve liyakatli yöneten, doğru tarafta duranlar olarak gerekli başvurumuzu yarın YDK Toplantısı bittikten sonra, iç hukuk yolları tükenince yargıya yaparız. Arkadaşlarımızın da Yargıtay’daki durumları düzelir.”

Özel, milletvekillerinin CHP Grubu’ndaki varlığının kesinleşmiş bir karar olana kadar süreceğini söyledi.

“Dokuz arkadaşımızın Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak gruptaki mevcudiyetleri sürüyor. Haklarında bir karar verilip kesinleşene kadar da sürecek.”

(AEK)