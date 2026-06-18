Özgür Özel yeni parti için kritik tarihi açıkladı

*Eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nu kurultay çağrısı yapmamakla eleştiren Özel, CHP'ye yönelik süreci "planlı operasyon" olarak nitelendirdi. Yedi il gezdiğini belirten Özel, halkta büyük tepki olduğunu ifade etti.

*Özel, bir ay önce verilen butlan kararı sonrası tepkilerin azalmadığını belirterek, binin üzerinde delegenin yeniden kurultay istediğini söyledi. Kaosun ancak yeni kurultayla sona erebileceğini savunan Özel, genel merkezin buna direnme hakkı olmadığını vurguladı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, NOW TV’de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özel, partisine yönelik yargı süreçleri, kurultay tartışmaları ve siyasi atmosfer hakkında uzun açıklamalar yaptı.

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Kılıçdaroğlu'na seslenen Özel, "Madem gerçekten samimi ise, 'Ben yapabilcek olsam bugün yaparım' dedi ya, bugün yapabilir Kemal Bey. Eğer gerçekten samimiyse, gözümüzün içine baka baka yalan söylemiyorsa, bu kadar gencin umutlarını kırmıyor, bu kadar insanı boşu boşuna ağlatmıyorsa delege imzalarını götürsün Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na, desin ki 'Yeterli imza geldi, yapabilir miyim?' Alsın cevabını" dedi.

Özel, şöyle devam etti: "Bu parti içindeki meseleyi Kemal Bey bugün bitirebilecek yetkide. Onu göstersin. Bunu yapsın, eğer sorumluluk kendi sırtından gidip de ilçe seçim kurulu 'yapamazsın' diyorsa onu bütün Türkiye görsün. Ama cümle alem biliyor ki ilçe seçim kurulu bu kurultayı yaptıracak."

Kurultay ve “butlan” kararı üzerinden yürüyen tartışmalara değinen Özel, sürecin başından itibaren partinin hedef alındığını savundu. Bir ay önce verilen kararın ardından iktidarın sürecin zamanla sönümleneceğini düşündüğünü ancak bunun gerçekleşmediğini söyleyen Özel, tepkilerin azalmadığını, aksine arttığını ifade etti.

Özel, siyasi partilerin en üst karar organının kurultay olduğunu vurgulayarak, “Parti kurultayla kurulur, kurultayla yönetilir ve kurultay ne derse o olur” dedi.

"Yeni parti için adım atarız dediğiniz bir tarih ya da takvim var mı?" sorusuna Özel, "Bizim takvimimiz, üyemizin, delegemizin, il başkanlarımızın, bu partiyi seven herkesin bizim önümüze koyduğu takvim şu. ‘Parti içinde yapabileceğiniz bütün mücadeleyi verin’ diyorlar. Biz bu mücadeleyi üçe ayırdık; hukuki, siyasi, fiziki mücadele. Başka çaresi yok" cevabını verdi.

"İlla böyle bir tarih olarak, hani son gün olarak söylemeyeyim ama bir 20 Temmuz tarihi var ki o tarih adli tatilin başlangıcıdır" diyen Özel, şöyle devam etti: "O zaman işte bir 40 gün sürecek herhalde, 1 Eylül. 40 gün sürecek adli yıl açılışına kadar hiçbir şeyin yapılamadığı bir süreç olacak. O gerçekten insanların ciddi şekilde umutlarını kıracak bir süreç olur. Yeni parti ile ilgili mesele, biz yeni parti kurmanın meraklısı değiliz ve hiç de istemiyoruz. Çok net, çok net. Ama insanlarda şöyle bir duygu oluşuyor ve onu görmek lazım."

2023 kurultayının parti tarihinde önemli bir kırılma olduğunu belirten Özel, o süreçten sonra farklı olağan ve olağanüstü kurultayların yapıldığını hatırlattı ve “Tüm delegeler yeniden irade ortaya koydu, seçimler yenilendi, ben yeniden seçildim” dedi.

Delegelerin imza süreçlerine de değinen Özel, binin üzerinde delegenin yeniden kurultay istediğini söyledi. İstanbul delegeleri ve bazı istisnalar hariç tutulsa bile çok sayıda imzanın toplandığını belirten Özel, “Delegeler noterler aracılığıyla iradelerini ortaya koyuyor, bu çok net bir tablo” dedi.

Özel, “Bu iradeyi görmezden gelmek, partinin demokrasi kültürünü yok saymaktır” ifadelerini kullandı.

Sürece ilişkin çözümün net olduğunu söyleyen Özel, partinin yeniden kurultaya gitmesi gerektiğini belirtti. Kaosun ancak bu şekilde sona ereceğini ifade eden Özel, “Bunun dışında yapılacak her şey süreci uzatır ve krizi derinleştirir” dedi.

Bazı hukukçuların görüşlerine de atıfta bulunan Özel, tedbir kararlarının kurultay yapılmasına engel olmadığını savundu ve “Kurultay yapılmalı, başka bir çıkış yok” dedi.

İlçe seçim kurullarının sürece dahil olması gerektiğini söyleyen Özel, delegelerin yeterli imzayı toplaması halinde olağanüstü kurultay sürecinin başlatılması gerektiğini ifade etti.

“Genel merkezin buna direnme hakkı yok” diyen Özel, sürecin geciktirilmesinin partiyi daha büyük bir krize sürüklediğini söyledi.

Yüksek Seçim Kurulu’nun önceki değerlendirmelerine de değinen Özel, YSK’nın ancak resmi kurultay kararı geldiğinde sürece dahil olabileceğini belirtti. Sürecin çeşitli yargı aşamalarında uzatılmaya çalışıldığını öne süren Özel, bunun “süreci kilitleme girişimi” olduğunu söyledi.

Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştirilerde de bulundu. Kılıçdaroğlu’nun kurultay çağrısı yapmamasını eleştiren Özel, “Eğer gerçekten samimiyse bugün gidip imzaları teslim eder ve süreci başlatır” dedi.

Özel, “Yapabilecek olsam yaparım” açıklamalarına atıfta bulunarak, bu tutumun partiyi gereksiz bir belirsizliğe sürüklediğini savundu.

CHP’ye yönelik süreci “planlı bir operasyon” olarak nitelendiren Özel, bazı yargı süreçleri ve siyasi hamlelerin eş zamanlı yürütüldüğünü iddia etti. Parti içinde görevden almalar, disiplin süreçleri ve çeşitli müdahalelerin yaşandığını belirtti.

Özel, “Bu bir paket halinde yürütülen süreçtir” dedi.

Sahadaki duruma da dikkat çeken Özel, butlan kararından sonra Türkiye’yi gezdiğini söyledi ve “Yedi il gezdim, millet ayakta. Ama genel merkez dışına çıkabilen kimseyi görmedim” dedi.

Toplumda büyük bir tepki olduğunu belirten Özel, bu tepkinin siyasi bir enerjiye dönüştüğünü ifade etti.

Yeni parti ihtimaliyle ilgili sorulara da yanıt veren Özel, CHP’nin seçimsiz bir yapıya sürüklenmesi halinde farklı siyasi seçeneklerin gündeme gelebileceğini söyledi. Ancak bunun bir tercih değil zorunluluk olabileceğini vurguladı.

Özel, “Biz yeni parti kurmak istemiyoruz ama tüm ihtimallere hazırlıklı olmalıyız” dedi.

Erken seçim ihtimaline de değinen Özel, siyasi takvimin belirsiz olduğunu söyledi ve her senaryoya hazırlıklı olduklarını ifade etti. “Baskın seçim ihtimaline karşı hazırlık yapıyoruz” dedi.

Konuşmasının sonunda sert ifadeler kullanan Özel, CHP’nin “işgal altında” olduğunu savundu. Partinin gerçek sahibinin delegeler ve üyeler olduğunu söyleyen Özel, “Bu irade yok sayılırsa parti işgal altında kalır” dedi.

Özel, CHP’nin mücadele geleneğine vurgu yaparak, “Bu parti teslim olmaz, direnir ve mücadele eder” dedi.

(EMK)